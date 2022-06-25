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Nansen 对 NFT 市场前景的 7 个看法

区块律动BlockBeats
2022-06-25 07:42
来源：Nansen，加密KOL NFTstatistics.eth
编译：Ashley， BlockBeats

1. 关于 NFT 的生命周期

看历史 NFT 图表，从 8 月份开始一切都变了，NFT 市场再没能达到去年 8-9 月份的销量和用户数。NFT 市场一整年都在努力回到原来的水平——即使已经很接近，但还没有完全恢复。

2. ETH价格和NFT的地板价的关系

数据显示，在 2022 年大部分时间里，ETH 价格和 NFT 的地板价都是强相关。

3.NFT 地板价是如何变化

NFT 是动量资产，如果昨天地板价上涨，今天就有更大几率上涨。不过，NFT 地板价大多数时候都将下跌。

4. 空投的表现

Yuga 的成功很难复制。
比较最近几次空投的表现： Beanz 是 2 倍，因为每个 Azuki 持有者都得到了 2 倍的回报。

5. 在交易 NFT时，要专注一个特定交易策略，并且对每次的交易进行深刻复盘

一些优秀的交易员，他们都有以下特点：
1）资金量充足，能保证投资流动性，可以进行疯狂的下注
2）不论盈亏，都是快进快出
3）在市场中大部分时候都能找到赚钱的办法

6. 对于 NFT 熊市的总体看法：熊市让你更穷，但也会让你变得更聪明

1) 即使市场上很早就有 NFTs，这些 NFT 也是近几年来才被大众所熟知和购买。很多 NFT 系列将很难回到原来的价格。
2) 如果你想购买处在价值凹地的 NFT，去找到那些有资本、有远见、和强烈信念能捱过这段熊市的团队。
3) NFT 是由 FOMO 驱动的，因此很难让它再次迸发。即使曾经失败了现在依旧勇敢去追寻你的梦想吧！
4) 我笃信 NFT 能够经受住熊市的冲击并反弹和进行生态重建。但重建之后可能会是完全新的项目。
5) 我们看好的团队也会发现，重新做一个全新的项目会更容易。
6) 对大部分团队来说，即使是非常好的团队，也难以避免项目失败。当团队的 NFT 价格低，销售量少，没有工作可做和一定现金维持项目运作，就会陷入困境。
7) 我看好 Yuga, Proof, World of Women, CloneX （Nike）, Doodles 这些团队，它们有资本和创新力去推动其长远的发展。
8) 记录下你的经历。熊市让你变得更穷，但也让你变得更聪明。

7. 在 2022 年，认为 ETH 的价格越低，NFT 地板价就会越低是妄念

当 ETH 上涨时，BAYC 地板价上涨的可能性是 ETH 涨幅的 2 倍 。
当 ETH 价格下跌，Punk 地板价只上升了 21% 。
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