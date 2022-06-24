欧盟、中东、北美，币安赵长鹏如何推进全球合规化？

原文作者：十文

已获G7中3个国家和中东3个国家的合规牌照和许可。

近几年，在全球资本争相布局区块链的趋势下，加密货币俨然成为新兴大类资产中的宠儿，不断吸引着资金入场，逐渐在全球金融市场中占有一席之地，赵长鹏创立的 币安 就是这一浪潮下的受益者。

中心化交易所，作为加密经济最核心的环节，也是大多人接触 Crypto 的第一站，具有天然的优势，沉淀了市场中最多的资金。

然而，在市场由牛转熊、部分 CeFi 机构陷入流动性危机之际，用户的信心降低。从业者在法律、牌照、产品、流程等方面是否合规的老话题，也再次被推向台前。

在近期的质疑声中，币安出面强调其始终坚定走在合规化道路上。 创始人 赵长鹏表示：“币安从来不是先增长再合规，而是一直在合规发展。” 币安作为 CEX 龙头，也是加密业务全球化的代表和先行者，其合规路线和经验值得 CeFi 行业参考。

梳理来看，币安在合规方面的布局主要分为以下几个方面：

取得区域内合规牌照，谋求自身合规； 积极参与国家级合作，促进全球加密货币采用； 从不同层面实施用户保护措施； 聘用合规领域人才，壮大合规团队。

搞定 G7 国家，斩获多个国家级合规牌照或许可

许多大型交易平台都在加大游说力度，想要通过获得区域中心及运营的许可来改善其经营策略。而币安也一直在安全和合规上做努力，以填平灰色地带，积极拥抱监管与合规。

仅在 2022 年上半年，币安合规化就已遍地开花：

3 月 15 日，币安宣布已取得巴林央行（CBB）颁发的加密资产服务提供商执照。这是币安作为加密资产服务提供商首次获得海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国所颁发的执照。

紧接着在 5 月 24 日，币安巴林又成为了第一个获得 CBB 授予第 4 类许可证的交易所。这意味着巴林用户现在可以在币安上进行更广泛的加密交易，这进一步扩大了币安在全球增进资产流通的自由度。

3 月 16 日，币安获得由迪拜监管机构颁发的虚拟资产执照，成为全球首批获得全面监管许可的虚拟资产（VA）的交易所之一。

4 月 10 日，币安又获得阿联酋首都阿布扎比全球市场的原则性批准，这意味着币安可以作为虚拟资产的经纪商在此地运营。加上之前获得迪拜的监管许可，币安目前已同时获得阿联酋第一和第二大城市的加密货币监管许可。

这些牌照确保了币安能够在中东的监管生态系统中运营加密业务，并受当地法律和国际适用政策框架的约束。中东区域的超前合规布局，也为其今后在更多周边地区的发展开疆拓土。

站在另一个角度，伴随中东地区努力推行一系列监管许可，中东也成为了加密货币的新兴市场，吸引着具有合规理想和能力的 Web3 公司涌入。

除了在中东的合规进程发展迅速以外，币安在 G7 国家中的 3 个国家（美、法、意）的合规监管工作也有了新动向。

5 月 4 日——币安经法国金融审慎监理总署（ACPR）批准，并由法国金融监管局（AMF）授予了法国数字资产服务提供商（DASP）注册许可。这也是币安在欧盟获得的第一个数字资产服务提供商注册许可。

5 月 27 日——币安意大利在“Organismo Agenti e Mediatori”（OAM）注册为加密货币服务提供商，并已获得监管批准，符合意大利加密资产法律要求。币安可以合法的向意大利客户提供加密产品及服务。

6 月 3 日，Binance.US 在爱达荷州上线。目前 46 个州的用户可以使用 Binance.US （今年早些，Binance.US 已在西弗吉尼亚州、康涅狄格州和怀俄明州获得许可）。

以上成果正表明了币安对合规化的坚持得到了国际金融机构和政府机构的认可。币安也成为了所有交易所中取得合规牌照最多的平台，在世界多个国家和地区均有合规落地点，并建立了与当地政府合作、沟通的桥梁。

加快全球化进程，深度参与多个国家级合作

促进全球加密货币采用，对社会产生正面影响，一直以来都是币安的主要目标之一。因此，币安也正在积极拓展与多个国家的深度合作关系，以为后续合规进程做准备。

2022 年 5 月 18 日，赵长鹏在出席德国汉堡的营销摇滚明星节时表示，德国是 G7 的重要成员之一，也是加密货币的重要市场，币安团队目前与德国监管机关积极沟通，除了大幅招聘合规人员外，目前正积极申请牌照，建立更为健康的加密货币产业生态。

5 月 25 日，赵长鹏在当地会见了哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）等人，并宣布与哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部签署谅解备忘录。双方会在数字发展、创新、航空航天工业、银行基础设施方面展开合作，促进分布式账本技术的发展和实施。

6 月 6 日，币安与马来西亚加密货币交易所 MX Global 合作，以加速该国对数字资产的采用，计划通过本土化走向全球。

6 月 7 日，币安与越南区块链协会正式达成战略合作，在越南进行区块链技术研究、应用交流和人力资源培训，推动区块链技术在越南的发展，并与全球其他技术公司搭建桥梁。

6 月 8 日，赵长鹏会见菲律宾官员。据悉，币安目前正在菲律宾寻求虚拟资产服务提供商（VASP）和电子货币发行机构（EMI）的许可证，以进军东南亚市场。

与这些国家的深度合作关系是币安在全球发展战略中的一个重要里程碑。这不仅能为后续其他地区的合作提供了强大的说服力，也为后续更多地区的合规进程创造了有利的条件。

从不同层面实施用户保护措施

“在行业制定明确的指导方针之前，币安始终坚持最高标准，优先考虑用户的最大利益——这是我们与全球监管机构的共同目标。”赵长鹏表示。

事实也是如此，多年来，币安采取了不同的措施，确保合规性并保护全球用户：

国家网络取证和培训联盟：2022 年 1 月，币安加入国家网络取证和培训联盟，成为首个加入该联盟的区块链企业，此举也进一步加强了币安打击网络犯罪、勒索软件和恐怖主义融资的承诺。

币安税务报告工具：推出全新 API 工具，使币安用户能够轻松地跟踪其加密货币活动，并确保他们符合本国监管机构的要求。

政府与执法支持：实施执法请求系统，政府和执法机构可以使用该系统提交信息请求。

获得资产应急基金：成为首批拥有安全基金（SAFU）的加密货币交易平台之一，可以在极端情况下保护用户的资金安全。根据 2022 年 1 月 29 日的开仓价格，用户安全资产基金估值为 10 亿美元。

打击欺诈和网络罪犯：币安致力于捍卫全球加密货币生态系统的安全与可持续增长，包括打击不同类型的勒索软件与欺诈行为。

不断壮大的国际合规团队

为了提高领导力和对日新月异监管环境的动态响应能力，币安也在不断扩大国际合规团队。

2021 年，币安的国际合规团队与顾问委员会规模增长了 500%。今年，币安又先后在制裁、市场监督、政策监管、合规法律、加密犯罪等领域聘用优秀人员。

其中在制裁合规方面，币安聘请了拥有合规、反洗钱（AML）、KYC 流程、尽职调查（EDD）、第三方筛选与制裁合规等领域逾 17 年丰富经验的 Poyraz 为全球制裁总监，以建立有效应对复杂制裁方案的协作机制，来应对传统和新型威胁。

在市场监督方面，币安聘请了 Seth Levy 担任币安市场监督总监，负责管理为解决全球数字资产交易风险而设计的基础设施和系统的建设及落地工作，以保护币安用户免受欺诈和操纵。

在政策监管方面，币安聘请了拥有超过 20 年监管和政策制定经验的 Steven McWhirter 担任币安监管政策总监，以确保币安在进行行业创新的同时做到全球监管合规。

在合规法律方面，币安聘请了前美国加州北区副总检察长 Joshua Eaton 为副总法务顾问。Eaton 将领导币安的法务部门，为全球合规、调查以及执法配合活动提供支持。

在加密犯罪方面，币安聘请了前欧洲刑警组织网络犯罪中心（EC3）暗网团队加密资产专家 Jarek Jakubcek 担任亚太区情报与调查总监。Jarek 曾为大型加密资产调查项目提供运营和战略支持。同时，他也领导着全球最大的加密资产专家平台，该平台汇聚了来自全球数百家执法部门的代表。此次任命，他也将成为执法部门和加密资产行业之间的重要桥梁，确保币安与警方和检方之间的高效合作以及整个加密资产行业的安全方面发挥核心作用。

总结

在即将过去的 2022 年上半年，Luna 崩盘、stETH 脱锚、三箭资本身陷流动性危机，以及后续引发的各种连带反应（部分交易所关停提款，借贷平台资不抵债等）甚嚣尘上，引发市场动荡，也将加密企业的监管合规问题再次推向台前。

监管是贯穿所有创新行业生命周期的重要且必要的环节，尤其是在跨国界的加密货币领域。只有积极拥抱监管，在监管下合规开展业务，才是行业发展的正确道路。

通过梳理，我们可以看到币安在世界各地对推动合规所做的努力，并且相信凭借币安在这方面的经验和优秀的合规监管团队，可以巩固以用户保护和市场诚信为核心的、可持续发展的加密资产生态系统。