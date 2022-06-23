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a16z的市场十大观察：我们正处于第四次加密市场的中期

鸵鸟区块链
2022-06-23 10:18
作者：pothu推特
编译：Corn
算起来，从BTC出现到如今，加密货币已然有了十几年的发展历程，随着加密货币和区块链的发展和创新，互联网Web3时代也开始被越来越多的人关注到。
互联网的发展目前分为三个阶段，分别是Web1、Web2、Web3。Web1大约发生在1990-2005年，大多是关于去中心化和社区管理的开放协议，大部分价值都聚集在用户和建设者身上。Web2大约发生在2005-2020年，是封闭、集中的时代服务，大部分价值都集中在少数几家大型科技公司身上。Web3就是我们如今正在经历的，它将第一个时代的去中心化、社区管理的精神与第二个时代的先进、现代功能结合起来，虽然Web3的发展目前还处于早期阶段，但是我们依旧相信Web3将开启一波新的创造力和企业家精神。
a16z上个月发布了一篇关于加密状态的报告，报告中概述了我们在加密生命周期中的位置以及未来的发展方向。以下是关于该报告中所涉及到的几点重要叙述：

1、NFT正在成为主流，这对创作者来说是件好事

在2021年，NFT成为了一个热门话题。我们看到Apes NFT卖出几百万美元。NFT领域中很多热度都是不可持续的，现在存在的大多数项目将不可避免地归于零。
但NFTs不仅仅是猴子的照片。他们有无数的应用，他们将在创造者经济中发挥关键作用。
Web3对创作者来说比web2要好得多，对比其使用率就可以得知：
比起Web2平台，开发者已经在NFT上创造了更多赋能。

2、加密技术将对金融系统产生巨大影响

目前还有17亿人没有银行账户，对去中心化金融（DeFi）和数字美元的需求急剧增加。DeFi有潜力解决这些问题。
加密技术已经产生了巨大的影响，DeFi在全球范围内规模巨大。
有很多潜在的用例，但DeFi还处于起步阶段，借贷协议和代币交换是最常见的用例。
这些用例并不局限于破败的金融系统。Web3可以做的更多，加密货币也在帮助其他被破坏的市场。

3、以太坊依旧遥遥领先，竞争者们正迎头赶上

以太坊是第一个引入智能合约的，它一经出现就对区块链网络产生了巨大的影响。虽然以太坊拥有最多的构建者，但其他竞争平台的构建者也开始逐渐增多。
以太坊的流行是一把双刃剑，以太坊优先考虑的是去中心化而不是规模化，这就为其他竞争者打开了大门，其他竞争者以更低的费用和更好的性能吸引用户。

4、未来是跨链

桥梁和跨链基础设施正在起步。很明显，L1无法完成我们希望在Web3中实现的所有事情。

5、L2可能是解决以太坊规模问题的答案

Rollup越来越受欢迎，它们比L1更便宜、更高效。以太坊创始人V神相信L2s将是加密货币未来发展的关键。
ZK rollup有很多与隐私和安全相关的用例，而且还在增加。

6、Web3游戏可能会发展壮大

我们还没有看到很多优秀的Web3游戏，大多数都很糟糕。这是因为创造一款优秀的游戏需要时间，大量资金涌入加密领域，各个团队在压力下推出产品，这便导致了一些未开发游戏的出现。
未来我们将看到人们投入更多的时间和金钱去创造优秀的Web3游戏，这将为我们打开新世纪的大门。

7、DAO可能是我们在未来看到的最大的实体

DAO给予人们更好的创造和自由做出集体决定的能力，目前已经有一些DAO和一些伟大的叙事。例如Constitution DAO、OlympusDAO和GnosisDAO。Constitution DAO一经出现变引起了不小的轰动，相信在接下来的几年里，我们将会看到更多类似的叙事。

8、我们正处于第四次加密货币市场周期的中间阶段

加密货币的走势是不稳定的，它的周期看起来是混乱的，但似乎也存在一些潜在的逻辑。
cdixon和eddylazrazin写了一篇关于加密价格创新周期的精彩文章，文章中将价格创新周期分为了四个周期：
第一个周期：2009-2012年
第一个加密周期在2011年达到顶峰。在此之前，就连比特币爱好者也认为比特币是一个有趣的实验，不太可能有实际价值。后来，企业家们意识到可以用加密货币来做生意，今天许多最大的交易所、矿工和钱包都是在这个时期成立的。
注意开发者、社交媒体和初创公司是如何在价格下跌后保持活力的。正如我们稍后将看到的，这是一个持续的模式，它使根本性创新开始了长期稳定增长。
第二周期：2012-2016年
第二个周期在2013年底达到顶峰，这可能是大多数科技界以外的人第一次听说比特币。这个周期吸引了大约10倍的开发者和初创公司进入这个领域。也是在这个时候，一些重要的项目被创建和融资，其中最著名的是以太坊，它在2017年（第三个周期中）引起了轰动。加密货币周期的一个关键特征是，每个周期都种植种子，这些种子随后生长并驱动下一个周期。
第三周期：2016-2019年
第三个周期在2017年达到顶峰，此时加密货币更广泛的影响引起了主流关注。这一周期再次使该领域的开发者和初创公司数量增加了约10倍，加密货币从边缘发展成为真正的创业领域。
缩小视野，当你把这三个周期结合起来看，你会看到所有关键指标都出现了起伏不定但稳定的增长：
最上面一行的标志是每个周期中开始的高质量项目的样本。2017年周期在支付、金融、游戏、基础设施和网页应用等广泛领域催生了数十个令人兴奋的项目。其中许多项目启动之后，很好的推动了第四次加密周期。
最后，以下是2010年至今各指标的复合年增长率：
尽管加密周期看起来很混乱，但从长期来看，新创新、代码、项目和创业公司已经在稳步增长——这些都是软件创新的根本驱动力。技术专家和企业家将在未来几年继续推动加密技术的发展，我们很期待看到他们的成果。
而值得一提的是，目前我们正处于第四次加密货币市场周期的中间阶段。
从本质上讲，价格是一个钩子，随着价格的上涨，加密货币的利息也在上升，这也侧面推动了行业内的创新。
Benjamin Graham曾经说过：“最好不要在意市场，市场经常使我们从兴奋到绝望甚至沮丧。”但如果你相信Web3，就不要走开。因为你一旦离开就可能会错过一个千载难逢的机会。
想象一下，如果人们在互联网泡沫破灭后发誓不再使用互联网，那也就不会出现如今的流媒体、云服务或社交媒体。
Web3可能是一个非常类似的故事。
9、我们还在非常早期的阶段
a16z估计，根据各种链上指标，估计有700万到5000万活跃的以太坊。就被接受的程度而言，我们就像1995年的互联网一样。
这是非常早期的。加密货币还没有被主流采用。大多数人都听说过加密货币，但不使用它，目前人们很少使用DeFi和dApps。
但值得注意的是，Web3有很大的潜力。它可以帮助创造者，也可以解决金融系统问题，改变我们集体决策的方式。Web3有改变世界的潜力，不过这项技术仍处于初级阶段，我们才刚刚开始触及表面。
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