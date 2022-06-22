20万个以太坊差点被爆仓？起底蔡文胜和美图公司的币圈投资

本轮加密货币暴跌引发了场内一连串散户和机构爆仓。其中，总资产高达百亿美元的新加坡加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）更是出现流动性危机，陷入破产清算的危境。

日前，一个持有20万以太坊地址也濒临爆仓。这一消息引发市场极大关注，并且该地址的持有者直指蔡文胜的隆领资本。

蔡文胜对持有该地址进行了否认，称是朋友的地址。作为早期比特币持有者和行业投资者，蔡文胜的美图公司也是港股里面第一个公布持有加密货币的上市公司，可是在此轮大跌之下，美股公司投资的1亿美元比特币和以太坊已经被腰斩。

20多万以太坊死里逃生

据和讯网报道，6月20日，蔡文胜在朋友圈发布一条消息：“如果事与愿违，相信那一定是老天另有安排！”

寥寥几个字，蔡文胜20万以太坊将爆仓的传言在币圈持续发酵。不过，区块链日报记者目前在蔡文胜朋友圈已看不到这条动态。

事情的起因拉回到6月15日，The Block 研究副总裁Larry Cermak在社交媒体上发文表示，Nansen移除了地址0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e的Three Arrows Capital（三箭资本）标记。

值得注意的是，当时该地址有21.2万枚ETH质押在去中心协议Aave，清算价格在1020美元左右。

当天加密KOL博主Chris_Defi在社交媒体发文称，通过追溯该地址2021年2月26日的交易记录，上述地址或为蔡文胜创办的隆领资本的持币地址。

据PeckShield预警消息，上述地址于6月18日凌晨将4.5万枚以太坊兑换为USDC，用于偿还Aave上的债务，将以太坊清算线上降低为895 美元。

6月18日，以太坊价格跌破900美元，不过，该地址并没有爆仓。截至目前，该地址在Aave上还有152105枚以太坊。

“链上AAVE引用的价格没有达到爆仓价，差了一点。”一位币圈人士向区块链日报记者解释，尽管以太坊在Binance 等主要交易所价格已低于895美元，但 Aave仅使用Chainlink的价格喂价，Chainlink USDT/ETH的价格需达到 0.0011168ETH才会发生清算，18日凌晨预言机价格约差1.1%至该水平。

按照单价1000美元计算，20万以太坊约为2亿美元。该地址最后没有爆仓，可谓是“死里逃生”。

据和讯网报道，蔡文胜对该钱包地址的所有权予以了否认。他在一个评论中称：“这是我朋友地址，超级以太坊信仰者。Eth最高价4800时就有28万个eth，那时基本没杠杆，选择下跌不断补仓…朋友说了，如果真的清算平仓，也算为加密货币做贡献吧。”

区块链日报记者致电蔡文胜、隆领资本CEO洪育鹏，截至发稿暂未获得回应。

蔡文胜身上头衔众多，“域名之王”、“站长之王”、“最懂初创者的天使投资人”。现在作为美图的董事长，也是较早入局区块链的VC之一。

据公开信息，2014年蔡文胜的隆领资本投资加密货币交易所OKcoin。尔后很少有关他在区块链的消息，直至2018年区块链ICO（首次发行代币）再次火爆，他担任过“三点钟无眠区块链”群里的轮值群主。

2018年5月22日，“三点钟火星财经创始学习群王峰十问”中，蔡文胜对外透露投了差不多十几个区块链的项目，比如Theta、Ontology（ONT）本体、Cortex（CTXC）、ArcBlock（ABT）、Zipper（ZIP）、YeeCall（YEE）、Dxchain（DXC）、Charter（CAF）等，这里有回报很多的，也有亏钱的。

同时在这次活动中蔡文胜对外宣称自己已拥有1万个比特币。

4年过去了，加密货币行情又穿越了几个牛熊，越来越多传统的投资机构和公司进入区块链行业。即使0x4093开头的地址不是蔡文胜和隆领资本的，不知道蔡文胜现在还持有多少个比特币和以太坊。

美图炒币一年亏损近5000万美元

蔡文胜不仅自己亲自下场玩币，他的美图公司也成为了港股上市公司中少有的“吃螃蟹者”。

2018年1月份，美图公司官方发布了区块链方案白皮书。 据白皮书介绍，美图公司将基于区块链结合 AI 技术打造生态，为用户创建一个去中心化、安全加密的身份通行证：美图智能通行证 Meitu Intelligent Passport，简称 MIP。用户能够在区块链上用人脸特征作为通证密钥，进行去中心化的 KYC 用户身份认证。

2018年年初，美链的代币“美蜜”（BEC）登陆加密货币交易平台OKEx，而号称不会ICO（代币首次发行）的美图公司，当时被指为BEC代币的发行者。

上线两个月的BEC代币出现异常交易，有黑客通过合约的批量转账方法无限生成代币，引发抛售潮，币价近乎归零。

对此，美图公司发布公告称，美蜜不是美图发行的，而是一个独立第三方机构，但美图与其在海外有合作。

此后鲜有美图公司关于在区块链领域的消息。直到2021年3月份美图公司发布公布称，2021年3月5日在公开场交易中购买了15000个以太币和379.1214267个比特币，总对价分别约为2210万美元和1790万美元，合计4000万美元。

随后，美图公司董事长蔡文胜在朋友圈发文称，“美图公司继续布局区块链，这次购买ETH、BTC数字货币作为长期发展区块链战略的价值储备。”

他还表示：“总要有人第一个吃螃蟹。这应该算香港上市公司第一家购买BTC数字货币吧，也算是全球第一家上市公司把ETH以太坊作为货币价值储备。”

此后美图公司继续增持加密货币。据公开消息，美图公司通过子公司Miracle Vision、子公司美图香港相继分三次购买加密货币，买入比特币和以太坊约总对价分别为4950万美元和5050万美元，总计1亿美元，均价分别在5.2万美元和1629美元。

此轮加密货币加速下跌，美图这笔投资如果没有抛售的话可谓亏损惨重。

按照目前比特币约为21000美元的价格计算，美图持有的940.89个比特币，市值约1900万美元，亏损达61%；以太坊约为1150美元计算，美图持有的3.1万个以太币市值约3200万美元，亏损了35%.

整体看，美图去年上半年投入1亿美元购买的比特币和以太币如今市值仅剩下5200万美元，惨遭腰斩。

区块链日报记者向美图公司方面提出采访需求，公司有关人士回应称，一切以公司公告为主。