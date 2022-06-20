暴跌中的BTC矿工陷入“杠杆依赖”危机

作者 | Blockworks，David Canellis & Michael Bodley

编译 | PANews

在牛市中，许多比特币矿工会使用贷款来购买矿机或支付日常费用，毕竟没人愿意抛售自己手中不断升值的BTC。

但现在，加密市场正陷入泥潭，所谓覆巢之下无完卵，作为生态重要一环的比特币矿工，已经感受到币价带来的影响。不仅如此，除了面临潜在的大面积清算之外，比特币矿工可能还要面临债权人和其他交易对手带来的巨大压力，那些通过高杠杆借贷获取资金的矿工甚至会引发更大规模的连锁反应，导致加密货币借贷服务提供商和对冲基金公司破产。

通常而言，比特币矿工盈利依靠三大因素：

1、BTC价格

2、电价

3、高性能ASIC矿机

但现在，上述三个因素似乎都对矿工不利——

首先来看价格，在过去的一个月时间里，比特币价格已下挫超过30%，本文撰写时已跌至19,000美元区间；

其次是电价，目前大量比特币矿工聚集在美国，随着通货膨胀的影响，预计今年美国东北部夏季电价将同比翻一番。正如开篇中所提到，美国比特币矿工通常不会立刻出售自己挖出的比特币，而是会利用贷款来支付购买矿机和日常运营成本，如果在一个月前，这种方式完全没有问题，因为当时比特币价格是现在的两倍，但如今市场状况却已不可同日而语。

接下来再看看ASIC矿机，目前全球接近40%的比特币挖矿活动发生在美国，诸如BlockFi、NYDIG、以及Babel Finance都在为比特币矿工提供加密借贷服务，帮助他们加速扩大ASIC矿机库存，这种借贷模式此前一直运转的不错，但随着稳定币UST/LUNA崩盘和Celsius流动性危机等事件爆发，加密市场迅速暴跌，这些依赖杠杆借贷的矿工开始陷入危机。

比特币挖矿对冲基金公司HashWorks联合创始人Todd Esse表示：

“现在市场情绪真的很糟糕，按照这个价格，比特币矿工利润非常微薄，再加上夏季就要来临，得克萨斯州、宾夕法尼亚州、新泽西州和马里兰州的电价都会上涨。”

比特币矿工为何会陷入“杠杆依赖”危机？

实际上，在牛市期间，比特币矿工发现了一个“金融小窍门”：他们可以向矿机制造商先支付总价30%-50%的订金，就能拿到一批新矿机，并用未来挖出的比特币偿还贷款，如果比特币价格保持上涨态势，矿工就能通过价差获得更多利润。

更有甚者，会直接使用自己的ASIC矿机作为抵押借入现金，因为这些人笃信比特币价格会继续上涨。根据已披露的消息显示，包括Babel Finance在内的许多加密借贷服务提供商都承销了此类贷款，然而对于债权人来说，抵押ASIC矿机并不是笔“好生意”，这些设备笨重且流动性差，更重要的是，当比特币价格持续走低，这些矿机不管运转与否都会赔钱，而随着电价攀升，有些矿工连收支平衡都无法保证。

比特币挖矿顾问Alejandro De La Torre透露，自从比特币价格下跌以来，越来越多矿工尝试在二级市场出售自己的ASIC矿机，但问题是，由于去年五月中国发布挖矿禁令，二级市场早已充斥了大量二手矿机——结果显而易见，当供过于求时，价格下跌。数据显示，HashWorks正在以4400美元的价格抛售比特大陆顶级ASIC矿机Bitmain S19j Pros，比最初的零售价格低了65%。

加密借贷服务提供商面临危机

Jurica Bulovic是Foundry Digital比特币挖矿业务负责人，他认为，无论比特币矿工在哪里、在什么时候启动并运行他们的矿机，只要有未偿还信用额度，几乎都不可能通过挖矿本身产生足够的收入来履行贷款义务。（注：Foundry Digital是一家向加密矿工提供贷款服务并从事加密质押业务的公司）

如果真如Jurica Bulovic所说，那么接下来的事情就会非常棘手，即：贷款违约。事实上，目前比特币矿工借贷杠杆利率普遍都比较高，大约是11%，一旦流动性出现问题，势必会对资产负债表规模较大的债权人造成沉重压力。以加密借贷服务的Babel Finance为例，据最新消息显示，Babel Finance可能面临9位数亏损，而且已经开始考虑清算了。

当然，大多数比特币矿工不太可能立刻违约，有些人已经开始筹措资金改善资产负债表，或是通过其他收入偿还贷款（至少先支付掉利息）。但是，如果当前加密市场状况继续恶化下去，随着时间推移，比特币矿工可能不得不动用额外的现金储备——当然，前提是，他们有现金储备。

牛市时，矿工担心过早抛售比特币会让自己收益变少，所以没人愿意出售；熊市时，矿工担心过早抛售会错过反弹机会，所以也没人愿意出售比特币。尤其是在当前如此低的价格下，矿工反而会铤而走险选择一条路——拖欠贷款。

如果矿工违约，加密借贷服务提供商就会接管抵押品，也就是矿机，他们能做的就是继续挖矿，直到自己回本。但并非所有加密借贷服务提供商都有比特币挖矿的专业知识，所以他们收回矿机后通常的做法就是出售，然而这又是一个新的挑战，因为目前市场流动性并不是很好，出售ASIC矿机非常困难，所以不管是为比特币矿工提供贷款的传统借贷服务提供商，还是加密借贷服务提供商，他们已经意识到手上的抵押品并不如想象中的那么具有流动性，也不那么有价值。

总结

加密货币市场崩溃，暴露了比特币挖矿的巨大杠杆风险。

HashWorks联合创始人Todd Esse总结说：

“如果比特币矿工没有被杠杆化，他们其实只需要做两件事：要么挖矿，要么不挖矿。但现在，他们多了一件事：还债。杠杆借贷业务其实与其他大宗商品业务一样，比如石油，但无论在哪个领域里使用杠杆交易，都应该在力所能及的现金流范围内操作。”

对于那些没有考虑价格下跌的比特币矿工而言，现实给了他们一次严重教训，高息贷款购买ASIC矿机本身就是一个愚蠢的举动——现在，这些矿工正在为这种愚蠢付出代价。