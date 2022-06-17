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加密熊市下，蓝筹NFT的表现如何？

NFTGo
2022-06-17 08:40

熊市来临

近期，美联储接连加息，LUNA和Celsius相继发生闪崩，监管与股市、证券市场关联性等事件，导致了市场上各种资产的大幅波动。
市场普遍认知上最有价值、最有潜力的蓝筹NFT在过去一周迅速下跌。由于NFT市场主要由ETH计价，而其价格在过去一周持续下探接近1000USDT，导致NFT的估值也以前所未有的速度下跌。在熊市系列专题中，我们将会从蓝筹NFT表现、谁在抄底、加密市场相关性、以及巨鲸追踪等多个方面分析市场。在系列#1中，我们会关注到：
哪些蓝筹NFT更抗跌？
投资者在周期高峰买入百万美元的NFT后，遭受了多少损失？
蓝筹NFT和ETH与BTC大盘趋势的相关性
我们让数据说话，通过多维视角来探索NFT市场的隐藏趋势。

应对暴跌


在过去一年中，NFT市场虽然经历了史无前例的牛市周期。但NFT的发展还处于早期，仍有再次回到历史高点，甚至超过历史高点的潜力。
为了评估当前熊市周期中NFT的表现，我们列出了可以反应市场情绪的三个数据阶段。
1- 2022年4月：加密货币的熊市周期继续，价格持续下降，一些分析师仍称之为Crab Market（波动，但没有显著上涨或下跌行情）。俄乌战争、美联储是影响加密货币价格的主要因素。
2- 2022年5月：由于LUNA币价格闪崩，加速了加密货币的熊市周期。
3- 当前阶段：正在经历2022年上半年最大熊市，价格急剧下跌，一些持有者开始清理资产。
市场情绪变冷极大影响了NFT的平均价格。之前在最狂热的阶段，一些蓝筹NFT的估值达到最高点。而此后这些估值持续暴跌，陷入了冷却周期。
下图展示了2022年4月到5月NFT 美元均价的变化，并将其与当前的美元均价进行了对比。可以看出NFT市场的下跌行情仍在持续。从5月初市场第一次崩溃，当时UST发生脱锚、LUNA价格暴跌，美联储警告通胀将飙涨，到目前六月初开始的熊市阶段。
来源: NFTGo.io
下表是加密货币市场冲击下NFT价格的下跌情况。虽然有些NFT比其他NFT更具抗跌性，但总体趋势仍是下跌。持有者为了出售他们的蓝筹NFT，愿意承担从46%至27%不等的损失。平均而言，蓝筹NFT持有者在6月出售要比4月出售多亏损40%。下图展示了不同的NFT项目从4月到6月平均售价的降幅。
来源: NFTGo.io

亏本交易的高价NFT


在NFT市场的成交量上，蓝筹NFT一直占有主要优势，而现在部分蓝筹NFT已经在以亏损价格被交易。NFTGo高价交易实时排行榜反映一段时间以内最贵成交的NFT。下图展示了每周销售排行榜中NFT品类的分布情况。
来源: NFTGo.io
可以看出BAYC在NFT交易榜中是占比最大的。在过去一周中，超过85%的高价交易都来自BAYC。排在BAYC之后的是CryptoPunks，约占总数的3%。BAYC占据主导地位对其自身来说既是看跌也看涨。
我们发现投资者们试图在熊市买入BAYC。在其他项目的买入量相对沉寂的时候，BAYC仍然在NFT高价交易实时排行榜上占据主导地位。
但随之而来的问题是，这些持有者抛售高价蓝筹NFT的代价是什么。我们先是研究了过去一周成交价前200的交易的平均利润和损失。为了进一步说明ETH价格下跌对市场估值的影响，我们又绘制了ETH和美元计价的利润和损失表（PnL），计算方法是将卖出价减去买入价。
数据显示，虽然以ETH计价的平均利润很高，但相对于ETH的普遍正收益而言，以美元计价的利润要么是负数，要么是利润很少。而这对所有NFT持有者都是令人不安的信号，因为这种情况意味着一些持有者为了清理他们的NFT资产，甚至宁愿承担额外的美元损失，而“恐慌性抛售”一般是寒冬将至的主要信号之一。
来源: NFTGo.io

蓝筹NFT VS. ETH


很多蓝筹NFT的美元价格都随着ETH价格同步下跌。如下表所示，以ETH和美元计价的NFT的平均卖出价都出现显著降幅。
过去一周高价值NFT的ETH均价和美元均价 (来源: NFTGo.io)
过去一个月的活跃巨鲸数和蓝筹NFT指数显示，巨鲸们正在放缓NFT的交易活动。巨鲸是NFT市场中资本化程度最高的玩家，他们是驱动市场流动性和多数大规模交易活动的主要力量。当活跃的巨鲸人数开始缩减时，NFT市场也开始下探。下图说明了蓝筹NFT指数和活跃巨鲸人数的变化趋势。
过去一个月的活跃巨鲸人数和蓝筹NFT指数 (来源: NFTGo.io)
由于ETH兑美元也正在贬值，蓝筹NFT指数 ETH 的市场表现一度弱于美元计价。
过去一周ETH计价和美元计价的蓝筹NFT指数 (来源: NFTGo.io)

蓝筹NFT VS. BTC


我们对一些蓝筹NFT进行美元单位的换算，并与近期的BTC进行走势对比。
BAYC VS BTC（美元本位） (来源: NFTGo.io)
从3月27日到5月1日，BTC逐渐下跌的过程中，蓝筹NFT的走势主要分为两类。以BAYC、Azuki为代表的NFT未跟随其走势，而是开启独立行情，有些NFT甚至持续上涨，如：BAYC涨幅9%、Meebits涨幅29%、 Azuki涨幅 54% （以USD为单位），其余的如Cool Cats、CloneX则在跟随BTC走势下跌。
5月1日以后，大部分蓝筹NFT开始跌幅大于BTC，上述独立行情的NFT开始补跌。5月1日——5月10日，BTC跌幅为-19%，而BAYC跌幅为-42% 、CloneX跌幅为-32%、Meebits跌幅为-43%、 Azuki跌幅为-78%、Cool Cats跌幅为-39%。
在最近一段跌幅中，大多数蓝筹开始跟随BTC走势，并且放大了跌幅。6月5日至今，BTC跌幅为-25%，BAYC跌幅为-49% 、CloneX跌幅为-57%、Meebits跌幅为-54%、Azuki跌幅为-49%。
一些蓝筹NFT VS BTC（美元本位） (来源: NFTGo.io)
本文介绍了蓝筹NFT是如何受到加密货币市场的熊市影响的。NFT市场是最有前途的新行业之一，其中的蓝筹NFT在未来的涨幅空间也很大。除了眼下经历的炒作周期和泡沫之外，NFT想要在市场上充分展现价值还有很长的路要走。
我们一直在研究NFT市场的最新动态、关注最新的趋势。这是我们推出的熊市系列分析报告中的第一篇文章，欢迎持续保持关注。同时，您可以在NFTGo网站上实时监测NFT市场的最新数据。
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