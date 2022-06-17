Celsius和三箭之后，BlockFi也已处于暴雷前夜

原文作者：Otteroooo；编译：Odaily星球日报 Azuma

今日早间，加密货币分析师 Otteroooo 于个人推特发布了一篇关于 CeFi （中心化金融服务机构）巨头 BlockFi 资金状况的详尽调查，得出结论称 BlockFi 很有可能也将陷入流动性危机，原因是该平台已在 Celsius、三箭资本、SEC 罚款等一连串事件中损失巨额资金。

以下为 Otteroooo 的调查详情，由 Odaily 星球日报编译。

调查结论：

BlockFi 将在 2022 年底遭遇流动性危机。（90% 确定）

BlockFi 在 2022 年间已经损失巨额资金。（101% 确定）

全文共有五个部分：

Celsius 的连带影响；

三箭资本的崩盘；

BlockFi 的错误押注；

SEC 的罚款；

BlockFi 的应对策略。

Part 1：Celsius 的连带影响

在 Celsius 出现了流动性问题甚至面临重组之后，其他 CeFi 平台的用户也受到惊吓，恐慌情绪驱使下，大量用户宁可放弃收益也要尽快从中心化平台中赎回自己的资产。

仅在今天一年，我们就看到了 2000 BTC 和 5000 ETH 流出 BlockFi 钱包。

注意，这仅仅是一天的流出。

想想我之前曾说过的，流动性危机将会是一场反向的懦夫游戏（指在平台陷入信任危机之时，最先退出的用户反而能保住收益，最信任平台的用户往往却会丢失资产），用户应该想清楚自己现在该做什么。

而对于 BlockFi 来说，这却是他们即将面临的最大的问题。

Part2：三箭资本的崩盘

三箭资本是加密货币领域规模最大的对冲基金之一，该平台却在几天陷入了存亡危机之中。三箭的联合创始人 Su Zhu 最近的声明是“我们正在与有关方面进行沟通，并全力致力于解决问题”，这基本可以理解为破产信号。

三箭资本的运作方式是，他们会从一些规模较大的 CeFi 机构借入资金，然后再投向市场，简单来说就是用借来的钱去押注。当押注方向正确时，加杠杆的模式会极大地放大三箭资本的收益，但如果押注的方向出了错，问题也会急剧恶化。

这里有一个例子，一些向三箭资本借出了资金的机构已无法取回自己的钱（指 8BlocksCapita 事件）。

当三箭资本资不抵债时，它也无法再去偿还来自于 CeFi 机构的贷款，这就是 BlockFi 与该故事的联系。当被市场问及 BlockFi 是否曾放贷给三箭资本时，该机构是这么回应的：“我们的政策是不评论某个组织是否是 BlockFi 的客户。我们可以确认，我们在整个业务流动中一直保持着严格、谨慎和主动的风险管理方法，包括去管理任何单个客户可能带来的风险。”

基本是说了等于没说。

这是一个非常愚蠢的回答，因为该平台的信誉正在随着传言而流失，用户也被恐慌情绪所笼罩，任何一位聪明的 CEO 这时候都知道这时候应该去用明确的表态来安抚用户，但 BlockFi 却选择了保持沉默。

这一声明无疑在继续放大市场的疑虑，用户或许会去猜测 BlockFi 保持沉默的原因是他们知道说出真相的后果会更加严重。

就我个人的猜测，BlockFi 大概率已经把属于用户的资金借给了三箭资本，可以说就是再也无法收回了。

Part3：BlockFi 的错误押注

抛开一些外部连带影响，BlockFi 自己的市场判断也出现了错误。

BlockFi 是 GBTC 的第二大持有机构（三箭是最大的……），GBTC 是一种由灰度发行的是一种“名义上可与 BTC 一一对应”的传统型金融产品，主要服务于传统金融行业的大资金。

依照现在 1 BTC = 1.36 GBTC 的价格计算，这里有着一个非常明显的套利机会，BTC 持有者可以将自己的 1 BTC 换为 1.36 GBTC，待二者恢复平价再换回，从而获取 36% 的币本位收益。

这一切听起来都很美好，只不过却有一个小问题，那就是 GBTC 是只“貔貅”……由于 GBTC 是一种传统型金融产品，因此其会受到美国证券交易委员会（SEC）的监管，SEC 只允许将 BTC 存入信托以换取 GBTC，但不允许拿 GBTC 去赎回 BTC……这是一条单行通道。

为了实现自由赎回的功能，GBTC 必须变成为另一种形式的金融产品（现货 ETF），对此灰度一直在对 SEC 进行游说，但截至目前没有任何进展（补充一下，SEC 拒绝的理由之一是 Tether 操纵市场，这个故事我们下次说）。

因此，对于 BlockFi 来说摆脱 GBTC 只有两条路，一是抛售 GBTC，二是等待 SEC 的态度改变，把 GBTC 的定位调整为现货 ETF，进而开放赎回，这两条路都不好走。

第一条路，由于 GBTC 有着很大的折价，现在出售只能拿回 71% 价值的 BTC；至于第二条路，如果你有充足的时间，这显然是个理想的选择，但在面临即将到来的流动性危机时，BlockFi 却根本等不起，因为用户现在就想撤出资金，而不是去等一个根本看不到进展的事件。

所以摆在 BlockFi 面前的只有一条路，抛售 GBTC，而这么做意味着该平台将进一步损失用户资金。

事实就是，BlockFi 豪赌了一把，赌他们在 GBTC 变成 ETF 之前不会出现流动性危机，但随着 Terra、Celsius、三箭等一连串事件的发生，现在看起来他们似乎是要赌输了。

Part4：SEC 的罚款

今年，BlockFi 曾因在未经注册的情况下向约 60 万名投资者兜售加密货币借贷产品，招来了 SEC 和 32 个州的指控，最终的结果是 BlockFi 同意支付 1 亿美元的罚金来化解诉讼。这又是一笔相当大的资产损失。

就在前两天，BlockFi 又宣布了将向爱荷华州支付另一笔 94.3 万美元的和解金，有趣的是，BlockFi 是用分期付款的方式来支付这笔“小额”罚款的。为什么这么大一家机构还需要分期付款呢？这不禁引人深思。

总结一下，现在的情况就是 BlockFi 的资金被困在了 GBTC 里，收不回对三箭资本的放贷，与 SEC 和解又花了 1 亿多美元，大多数用户都在急着撤资……

此外，还有一些未经证实的传闻。

6 月 7 日有媒体报道 BlockFi 正在进行新一轮的融资，但与上一轮相比其估值已经从 30 亿美元降到了 10 亿美元，我从其他一些消息源处得知，目前该轮融资只获得了 5000 - 8000 万美元的出资承诺……还不够支付一笔罚金的，许多投资人都被他们离谱的经营数据给吓到了。

注意，这件事发生在 Celsius 崩盘之前！（现在估计更加收不到融资款了）

Part5：BlockFi 的应对策略

那么，面对现在的局面，BlockFi 打算怎么做呢？以下是 5 种常见的策略。

第一招是拖延时间，找各种借口来延缓用户提款的速度。

昨天，BlockFi 刚刚宣布下周一将不会营业，因为要纪念美国六月节假期……你懂的。

第二招，在事态彻底失控之前修改服务条款，把描述修改的更利于公司。

6 月 15 日，BlockFi 曾发布过一篇文章，以回应用户对于该平台资产风险的质疑。有意思的是，这篇文章虽然发表于 6 月 15 日，但如果你通读了文章，会发现所有的数据计算都选择了 基于 3 月 31 日，这可能是因为 BlockFi 还没完成第二季度的审计，也可能是不想暴露 3 月 31 日之后的账面损失。

最大的问题在于，3 月 31 日的比特币价格是 45528 美元。

现在也许是时候去记下 BlockFi 当前的服务条款了。

第三招，削减开支，现在每一分钱都很关键。

事实上，数天之前已有消息传出 BlockFi 将裁员 20% 了。

第四招，凑巧出个什么故障，可以是技术原因，也可以是 KYC 原因，反正不能让用户顺畅提款。

实际上，他们也确实是用尽了以上手段。

第五招，混淆市场声音，通过各种信息扰乱分析、调查的难度，所以你能想象我整理出这篇文章难度很高。