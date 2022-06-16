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加密市场最艰难的一课：不要把一刻当作永久

区块律动
2022-06-16 15:28
撰文:@0xTodd, Nothing Research 合伙人

别无他法

通胀的阴霾，萦绕在世界上每个主流国家之上。
俄乌战争、疫情，以及全球供应链的中断…不可否认，在过去二十来年全球化的浪潮之下，每个国家都无法愉快地独活。来自俄罗斯的大量石油、天然气，中国物美价廉的工业品，乌克兰作为「欧洲粮仓」出产的粮食…这些过去唾手可得的生活必需品，都已戛然中断。
无论是美国、欧洲还是其他发达地区，对于通胀增快的警惕都已超过对于刺激经济的渴望。8-10% 的通胀，足以让很多家庭陷入窘境。可是供给不够，别无它法。
美国通胀达到 40 年新高
摆在各国央行面前的，大概只有加息一条路，尽管大家都知道，它会带来萧条。可是加息了，各类资产降下来，通胀才能得到遏制。
尤其是美国，在这方面的嗅觉是最灵敏的。美国率先加息，欧洲，以及世界其他地方不得不跟进。就好比一场德扑牌局的最后一轮，上家已经 raise，即便你手里没什么牌，但你不得不 call。
在这样注定的加息局面之下，所有的风险资产，用一个词来说，就是「独木难支」。而不幸的是，比特币、以太坊，就目前而言刚好被划分为「风险资产」。

周期理论

我仍然长期看好比特币、以太坊以及 Crypto，不过资金的离场不以某个人的意愿而转移
你相信「super cycle」理论么？所谓的 super cycle 是说，crypto 资产每 4 年就会经历一次牛熊的轮回。这个理论最直接的支撑，来自于比特币每四年的减半（带来的抛压变化）。诚然，从 2011 年至今，它已经生效了 3 次。
Bitcoin super cycle
我并不是 super cycle 的拥趸。因为如果这样的话——把它归因于一种宿命，无疑是在抹杀整个 crypto 行业里无数 builders 的努力，这是不应当的。
但是，若问我是否推崇什么图形，那么我更认可的是技术成熟度曲线
技术成熟度曲线
这个曲线，想必大家都曾看过，它暗含的是事物的发展演化规律，尤其是技术。
一开始人们总是倾向于鼓吹泡沫，因为它从未被证伪过。而一旦发展过快，暴雷几个又是在所难免，而另一批没有鼓吹泡沫的人，则会想法设法地去嘲弄（就像现在！）。接着，才是慢慢 build，发展的时间。
周而复始，环环相扣。
它和 super cycle 是很像，但又不完全相同：
13 年的比特币牛市，让大众启蒙到了区块链这门技术，所以 15 年我们有了以太坊。
17 年的牛市，让大家意识到了智能合约的强劲，所以 19 年我们有了 DeFi。
21 年的牛市，让我们认识到了 DeFi、NFT 可以做出这么多不得了的东西，所以未来我们注定会收获新的种子。
而新种子的萌芽，需要更多时间。
所以，我仍然坚定地看好比特币和以太坊的长期未来。当然，就中短期而言，它们还无法完全脱离传统市场和全球经济走出独立行情。比特币也好、crypto 也好，还只是诞生十余年的技术，双拳难敌四手。所以，可能是一段非常艰难的时期。

最昂贵的课程

正所谓：以史为鉴，可以知兴替。如果要酝酿下一次的牛市，那么势必要明白我们能从这次 collapse 中学到些什么，这也是这篇文章的题目。
我觉得，必须要学到的东西只有一点：不要把一刻当作永久
什么叫不要把一刻当作永久？

从「睡后收入」说起

在 DeFi Summer 之前，我们曾经投资过一个 token。随后它上了 Pancake 的 Farm，APR 有 300%+，非常舒适。再后来，那个池子又被羊驼 list，可以加杠杆来挖。上了杠杆之后，我们甚至不需要再出现金，拿着那个 Token 就可以直接单币借贷去挖矿，而它的收益，则可以轻松到达 10,000%+。
什么概念，只要我存入 20 万美金，一年之后，我理论上就拥有了 2000 万美金。
那一刻，办公室里都沸腾了。算下来，哪怕单纯的 CAKE，都可以每天为我睡后产生几千美金，更别说还能加杠杆和羊驼的额外补贴——我似乎彻底不需要再工作了。
这是永久么？显然不是（笑）。挖过二池的旁友们，都很熟悉后面的剧情。

DeFi 如此，NFT 亦如此

再说说另外一个错觉。
如果你买了一只动物作为头像，你不但得到一个头像，而且很快你会得到一条狗，接着是一只变异的动物，然后得到一些这些动物们会用到的 token，甚至会得到 2 块动物未来居住的土地…
更妙的是，他们每一个都可以售出。掐指一算，只要不消一年，便可以连本带利的赚回。
你会买入么？
我清晰得记得，在空投前夜，我和兄弟在非常犹豫，非常 Fomo，纠结到底要不要买些猴子。而等到真正空投 APE 的那段时间里，BAYC 的本身的价格也涨，APE 也涨，落霞与孤鹜齐飞。那一刻，整个元宇宙都沸腾了。
当然，此刻，你我都已知晓，这亦不是永久的。

甚至包括「Stablecoin」。

UST 风头最盛的时刻，就是 UST 市值超过 DAI 的那一刻。那一刻，全世界的 farmer 为之沸腾。
当时，尽管 MakerDAO 的高管认为自家产品更好，但是也只能在推特上稍微酸一下。而这，还招来了 Luna 狂热支持者的谩骂。
UST，上百亿美金规模的「Stablecoin」，畅通于十余条链，在 Curve 和 Terraswap 里拥有上亿美金的流动性。一两千万美金级别的订单，根本不会产生滑点。而它更强的是，还可以 yield 出超级稳定的 20% 年化利率。
对于一些韩国企业来说，即便企业兢兢业业一整年，也赚不到 20%，那还不如把钱存在这里，safe and sound。
我听到最多的一个说法就是，UST 尽管似乎有些问题，但是它「大而不能倒」。
但是，它是永久的么？
等到 Luna 从 120 跌到 0.00012 的时候，仍然有人在赌它回锚，可是一切，已经回不去了。无数人为之血本无归，人们才发现这个「锚」根本不存在。
就像我之前聊过的，Curve 是一个完全中立的工具。在它的核心区间里，哪怕你两个资产风牛马而不相及，但是它的 AMM 算法就是可以让它锚定住，让人无滑点的兑换。
Curve AMM 曲线
而一旦离开了核心区间，只要一点点恐慌的资金出逃，就足以将 AMM 曲线打回原型，加速 crash
同样道理的，还有：能够立刻带来数倍回报的贿选杠杆，神奇的互联网魔法货币，价值 40ETH 的俱乐部门票，可以和现金 1：1 兑换的欠条等，我就不一一列举了。

多米诺骨牌

倘若只要是猛药去疴，把 Luna 的疮从 crypto 剔除，那便也就罢了。但是，Luna 带给整个行业的，远不止于此。
Luna 作为曾经的 top 5 加密货币，它的触角蔓延到了每个角落。而它的覆灭，正在带来一连串的悲剧。已经发生了的，很直接的两个后果：

1、流动性削弱

几个超大的加密做市商元气大伤，而他们过去是 crypto 市场流动性的重要维护者。
无论是投资了 Luna、借钱给 Luna，给 UST 提供流动性，还是 UST 的 farmer（除了押 ETH 借 UST 外），无一例外，全部损伤惨重。
就像游戏里，老家水晶都快没了，没人再去守外塔。你可以很明显的感受到，Luna 崩盘之后，整个 Crypto 的流动性弱了很多。

2、Forced to sell

包括 Celsius、3AC 在内的顶级机构，长期以来建立了良好的信誉和口碑，同样他们也有着很多的负债（无论是来自 LP、友商还是用户），这本是正常的商业扩张行为。以他们的体量而言，在流动性正常的时候，这些钱慢慢还，大概是没有问题的。
我相信他们拿到钱的那一刻，双方也都是非常满意的。
但是，好日子同样不是永久的。
如今加密货币在加息周期中不断下行。随着抵押物的缩水，留给这些机构的选择越来越少。卖出自己还剩的筹码止损，是为数不多的选择了。而如今羸弱的盘面，根本撑不住这样大额的抛售。
这同样是死亡循环，越急售还债/补保证金，跌得越厉害，然后还债催的愈急。
尚未发生的除了这两个直接的因素之外，还有一个大概很快会发生的。

3、新一轮监管

面对着 Celsius 散户的控诉和 Luna 投资者的血泪，你很难想象监管不会迎头赶上。
如今这个时刻，Crypto 再想和 Luna 割席是不可能的。因为，外界的普罗大众，根本不会做任何细分。监管正需要素材的时候，Luna、Celsius 的案例就被递了上来，甚至 3AC，一波针对 Crypto 的强监管，是完全可以预期到的。
不管怎么说，当年人山人海的 Luna 的鼓吹者，都是如今 BTC 雪崩中的并不无辜的雪花。当时鼓吹得有多响亮，未来将要换来的枷锁就有多沉重。
在 Luna 最顶峰的时候，鼓吹到很多机构都相信了它的「大而不能倒」。谎言说过千遍就成了真理，我真心希望大家不要再鼓吹任何的 Ponzi，不要再相信任何的「大而不能倒」，不要再「把一刻当作永久」。

写在最后

之前在推特上有朋友说是跟我从知乎过来的，真的很感动。以前，我的这些文章都发表在知乎，毕竟那时候简中互联网还允许我聊 crypto。
我当时有个「年更」的策略，每年更新一篇我对整个大市场的理解，以及我的 portfolio。19 年的建议主要是定投 BTC，20 年的建议则是切换一些头寸到 ETH。哈哈不过当时的文章多少有点稚嫩，这里就不放链接了，实在感兴趣可以去知乎翻翻。
如果说让我说说现在的策略，可能还是以等待时机为主。
我目前主要的头寸是 BTC、USDC/USDT，和一些零碎的小币和 PFP。如今这个点位，再去 panic sell 主流的空间已经不算多，但是 alts 向下的空间还是很大的。
关于抄底。
关于抄底
我觉得在 800 美金以下买入 stETH，对于长期持有者来说，也许是个正确的选择。
ETH/USD
800 美金是上轮牛市的起点之一，同样 stETH 也确实应当有些额外的折扣。长期主义者是一定能等到 stETH 回兑成真正 ETH 的那天的。
对于以太坊未来的技术路线，PoS ETH+Rollup 的组合，我是非常看好的。基于这样的路线，真正的 web3.0 应用也可以超低成本跑在以太坊之上，享受以太坊的安全性，而不需要再考虑高昂的手续费。以太坊的环保问题、通胀问题也会因为 PoS 而得以解决。
另外，BTC 是我的心头好，同样可以择机开始定投。最近半年以来，它的流动性之好，大家都已有目共睹，毕竟流动性为王。而且，加息终究会结束，放水才是永恒纪元。
Meme of Bitcoin
最后，此时此刻，如果你这是你第一次经历熊市，不要太过沮丧。战争会过去的，疫情也会结束的，通胀会平息的，放水仍然是永恒的主题。熊市里的分分秒秒，都是 build 和学习的良机，因为这阴暗的一刻，也同样不是永久。
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