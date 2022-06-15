三箭资本发生了什么？（传言汇总）

三箭资本会不会是下一个倒下的巨人？

每轮牛熊转换，都会有一些曾经为人熟知的机构、资本、项目离开视线，当市场规模越来越大，更替来的也愈加猛烈，我们看到了市值前五的 LUNA 一夜归零，看到美国最大借贷平台 Celsius 不得不暂停提款，而从昨天开始，市场上传言在一级与二级市场颇为活跃的三箭资本也发生了流动性危机。今早三箭创始人 Su Zhu 在社交媒体的发言似乎也在印证传言，Su Zhu 表示「我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。」

关于三箭资本究竟发生了什么，最终还要等官方确认，但我们可以通过一些 KOL 的分析和信息，对三箭状况有个大致轮廓。综合几个 KOL 的信息，这场危机除了各种山寨暴跌导致资产下降和在一些平台的交易亏损外，主要分 3 部分：GBTC、stETH 和 Luna。

GBTC

根据公开资料，截至 2020 年年底，三箭资本是灰度 GBTC 的最大持仓者，持有 5.6168% 的 GBTC 份额，当时市值约为 12.4 亿美元。

众所周知，GBTC 不能赎回，只能二级市场卖，如果三箭要补 Margin call 只能在二级抛售 GBTC。

比比特币下跌更严重的是，三箭资本似乎利用杠杆购买比特币。据加密交易员 degentrading 在其社交网站披露，三箭资本与多个主流借贷平台（如 BlockFi、Genesis、Nexo 和 Celsius 等）均有借贷头寸。因此三箭资本如被清算，波及面将会极其广泛。

stETH

stETH 最近的问题主要来源于循环借贷，三箭资本似乎就在循环借贷上杠杆，而市场下跌也让三箭不得不抛售。

据交易员 MoonOverload 在社交网站总结，人们认为 Celsius 是最大的 stETH 倾销者，但事实并非如此：最大抛售来自是自三箭资本。两个机构的卖出时机不同，Celsius 大部分的抛售在一周前，三箭则卖在近两天。链上数据显示，三箭正通过其拥有的每个账户和种子轮投资地址抛售 stETH。

MoonOverload 认为这些抛售大多看起来像是要偿还他们的债务和借款。

Luna

很多观点认为 LUNA 的崩盘是三箭遭遇问题的重要原因，Terra 研究论坛成员 FatMan 表示 ，三箭资本曾以 5.596 亿美元的价格购买了 1090 万枚 LUNA，现在价值 670.45 美元。

以上种种信息似乎都在表明三箭资本正在经历Margin Call，其正在动用一切可以动用的资产。据加密交易员 degentrading 在其社交网站表示，三箭资本正在质押此前在一级市场参投获得的股权份额，以换取更多的流动性。

希望三箭资本能度过此次难关。