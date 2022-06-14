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如何在漫漫熊市中生存下来？

DeFi之道
2022-06-14 14:38

原文作者：0xRusowsky 

原文编译：DeFi之道

相关阅读：

加密OG如何看待熊市：我们刚进入熊市的第二阶段

为了度过接下来几个月里必须要面对的困难时期，我们需要用三个阶段的方法做好心理上的准备和建设。

你们是不是每天都要花大量的时间求贤若渴的了解币圈的各种信息？你自以为你可以获得一个好的反馈，比如希望找到下一个 alpha 并建立优势。但在我来看，你把时间浪费在了看各种图表、噱头、美女图片和参与荒谬的讨论上。这种行为不仅在浪费你的时间，而且对你的幸福和长期目标不利。

在只涨不跌的牛市中，各种负面影响被隐藏在了天文数字般收益的繁荣背后，加密推特也到处飘满了铜臭味儿。

然而当熊市真正来临的时候，一切都变了，人们变得愤怒和沮丧。你手里的币跌的很惨，但你仍然坚持着牛市靠多巴胺“取胜”的旧模式，结果就是你的账面财富在不断缩水。

可能你还没有意识到，你其实已经被一个强大的社交媒体算法、错过收益的遗憾和损失的痛苦所困。你曾经沉迷于“一币一别墅”的幻想，而现在泡沫已经破了。你试图模仿牛市中的相同行为，但大环境早就变了，这一次，各种操作只会加快你投资组合的缩水。

那么，在这漫漫熊市中，你应该怎样做才能保持好你的心理健康呢？

第一阶段：自我承认

你应该离开币圈么？

首先，你需要弄清楚你是否应该成为币圈的常驻民。

如果你的理论和精神与这个领域并不一致，那么你最好承认你来这里只是为了快速赚钱暴富，并采取相应行动。

在没有基本面的加密货币中，大多数人只有在下跌 40% 甚至更多的时候，他们的信念才会崩塌。这意味着他们当手里的币跌去 15% 的时候，他们仍然会很高兴的持有，但如果市场真的崩溃了，他们就会感到恐慌。

感觉害怕是好事儿。

@0xsisyphus 的这条推文完美的反映了这一点。你对自己的态度越真诚越好。不要持有让你感到不舒服或者恐惧的资产。如果有必要的话，请继续留在这里。如果你最终选择投降，我认为你应该尽快这样做，卖掉你觉得不再持有的东西并不是一件可耻的事儿。

你对你目前的投资组合感到满意么？

你可能还想继续待在币圈，但你不应该不惜一切代价。卖掉你手里毫无价值的代币，不要再让它们影响你的心情。评估你的投资组合，摆脱那些与你的理论不一致或让你感到不舒服的资产。这可能意味着持有一定比例的稳定币和蓝筹加密货币资产，如比特币和以太坊。即使你手里的币已经跌的很惨了，但我们仍然很可能会流更多的血，所以重新分配手里的仓位永远不晚。我想再次强调一下，关键是要忠于自己的感受。你手里持有的投资组合应该能让你晚上睡好觉，同时你也做好了它们归零的准备。

第二阶段：放慢速度

始终对加密推特持谨慎态度

加密推特总是嘈杂和狂热的。这是一场自我的竞争，大多数账户要么是一群有钱的小P孩儿，要么是寻找影响力并假装自己是预言帝的自恋者，当然还有喜欢抨击一切的愤怒者。

与其花无尽的时间浏览加密推特，不如退一步，选择平静下来。牛市的繁荣并不像他们让你相信的那样，与此同时，熊市也不是世界的末日。你需要承认，大多数加密大V的观点经常会自相矛盾，他们喜欢假装自己知道自己说的是什么，但大多数人并没有那么聪明，不要上当受骗。

学会限制你看加密推特的时间，但要保持与这个领域的接触

如果你沉迷于加密推特，我鼓励你多做一些练习让自己少看这些内容 。每周保证有 1 到 2 天的时间不要打开推特。如果你能更进一步，做到完全不看加密推特的话，那就更好了。

整理你的信息也很重要，这将帮助你减少花在浏览噪音上的时间。一个简单的选择看一些优质的内容策划者，如 @darrenlautf（the daily ape）或 @nosleepjon。

这可能是反直觉的，因为如果你想最终成功，你需要不离开这个领域。但相信我，如果你倦怠了，或者最终抑郁了，你就会离开。

在熊市中你会错过什么么？

你需要知道的是，加密货币的底部不是插针达到的，我们也肯定会经历很长一段时间的筑底过程。投资者目前正在离开市场，他们普遍存在风险厌恶的心态。在下一次牛市到来之前，市场情绪需要转变，新资金需要涌入市场。我们仍然需要大量的时间来最终实现这一目标。

我鼓励你阅读 @jasonyanowitz 的这个主题（加密OG如何看待熊市：我们刚进入熊市的第二阶段），去好好了解熊市是什么样子的。

正如你所看到的那样，搭建者将继续建设，但你不会因为减少你看加密推特的事件而错过任何改变生活的机会。事情的发展比你认为的要慢的多，如果你还在，你就能发现机会，不用担心。不要认为你一定能做到精确抄到熊市的底部，一定要摆脱这种想法。当你看到市场出现了风向转换的时候，就是你投资的最佳时机。

第三阶段：为未来做准备

建立自己的优势

为牛市做准备的最好方法是建立自己的优势，下面给你们提供一些需要在熊市中准备的事项：

对于程序员来说：

  • 学习 solidity 或 vyper 来开发智能合约

  • 利用 python 和 JS 来建立链上机器人，涉足 MEV（矿工可提取价值）

  • 学习 GraphQL 来建立子图

  • 使用 Dune Analytics 等工具创建链上分析

对于创作者来说：

  • 利用你的技能加入 DAO（营销、内容、社区管理等）

  • 开始撰写和分享内容，建立一个长期在线的内容频道

对于每个想留在币圈的人来说：

  • 审查现有项目的基本面和价值，寻找被低估的东西

  • 对新兴项目进行研究，尝试发现未来的叙述

  • 积极参加与你有关的社区，建立你的网络

  • 试图建立加密货币以外的被动收入来源（以拥有更多的干劲）

  • 按月存钱，在对你有吸引力的估值水平上开始定投

从过去的经验中学习

对上一个周期进行反思，列出以下事项：

  • 做的不错的：你应该尝试重复它们

  • 可以改进的：试着决定你将来如何进一步改善这些方面

  • 不起作用的：评估你为什么做错了，让自己做好准备，不要再犯同样的错误

一个有用但被低估的做法是与领域的朋友分享你的错误和损失。虽然最初可能会感到尴尬，但与朋友分享你的损失并没有错。事实上，分享这种负担将以积极的方式帮助你，放下内疚。你最终也可能与这些朋友有更深的联系，因为他们很可能也想分享他们的经历。

重拾旧习惯

加密货币可能很吸引人，但我们不应该放弃其他一切去全身心的投入到这个行业中。我们大多数人最终牺牲了几乎所有的空闲时间，但不应该是这样的。你应该去尝试一个更健康的生活方式。照顾好那些你没有注意到的关系，开始做运动，或者也许重新参加一个旧的爱好，最重要的是走到外面去，享受大自然，呼吸新鲜的空气。

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