撰写：Yano

编译：TechFlow intern

随着价格暴跌，所有人都相信我们正身处熊市之中。这篇文章，来看看加密OG 是如何看待熊市，以及告诫人们不要放弃希望离场。

熊市有 3 个阶段。我们刚刚进入第二阶段

第一阶段：轻松

牛市带来的兴奋（和贪婪）仍然存在。每几周都会出现一次小型叙事，资产并没有大量撤出。 虽然估值被下调，但公司不会做出艰难的决定（淘汰产品、裁员），事情似乎还好。

第一阶段并不感觉是一个熊市，让人感觉是价格已经跌回到真实的估值。投资者继续分配资金，建设者继续建建设。行业一切都感觉欣欣向荣，只有胆小鬼才会选择卖出。

第二阶段：被迫清仓

这时形势开始变得严峻起来。叙事消失，价格下跌90%，各种项目开始全面裁员......主流媒体和第一阶段卖出的人会在这时开始冒出来，嘲笑着说道：“我告诉过你熊市已经到了！”

Luna 将我们送入第二阶段。在第 2 阶段，钻石手也被强迫出售，他们卖出不是因为他们想要，而是因为他们必须这样做。

Celsius不想卖——他们可能不得不卖，将来会有更多像Celsius这样的基金、公司和个人。

在第 2 阶段，任何反弹都会立即被砸下去，想要离场的人太多了。那些在高价格接盘的公司将被压垮，那些购买自己的代币来维持他们的项目的创始人……他们也会被压垮。

价格越低，空头的声音就越大。空头越大，价格越低。这就形成了一个恶性循环。 在第二阶段，价格剧烈暴跌，兴奋被愤怒取代。

第三阶段：无尽的绝望

在最大的痛苦之后是最大的绝望。没有反弹，没有叙事。价格横盘整理或缓慢下跌，这很无聊。

在底部，愤怒被沉默所取代。

在第 3 阶段，你会想着离开这个行业。当我们情绪低落时，监管者也会嫌弃我们，你最喜欢的 Twitter degens 会安静下来，Web2 投资者将悄悄停止资产分配，有才华的建设者会离开，公司将关闭，你会质疑你的每一个假设。

第三阶段是最难生存的阶段。如果您是一家公司，请尽一切努力度过难关，如果您是建设者，请保持兴趣，寻找其他建设者，与他们一起努力。如果您是投资者，请制定自己的计划与观点，去赌你相信的人。

不要忘记大环境。我们正在建立一个开放的、无需许可的世界。这将需要几十年，而不是几年。

关上电脑，出去散散步，当你开始建仓的时候要更加谨慎，反复问自己为什么要去建仓。但最重要的是，不要放弃。