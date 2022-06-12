美国最新加密货币法案重点：分类监管，鼓励比特币支付

一文领略 69 页加密监管草案的核心重点

原文标题：《SENATOR LUMMIS INTRODUCES LANDMARK BITCOIN BILL: HERE'S WHAT'S IN IT》

原文作者：NAMCIOS，Bitcoin Magazine

原文编译：czgsws、0x9F，BlockBeats

来自参议院银行委员会的 Cynthia Lummis (R-WY) 和来自参议院农业委员会的 Kirsten Gillibrand (D-NY) 的两党比特币立法终于在该法案宣布的几个月后推出。

《负责任的金融创新法案》（Responsible Financial Innovation Act），也称为 Lummis-Gillibrand 法案，旨在通过将数字资产整合到现有法律中来鼓励「负责任的创新」，并为在很大程度上不受监管且缺乏共同标准的加密行业提供了更清晰的框架，该法案共包含 69 页的详细定义和规定。

SEC 和 CFTC：看门狗

该法案要求美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）承担大部分监管工作，两位立法者将加密领域一劳永逸地置于特定监管机构的保护之下。

SEC 将监管归类为证券的数字资产，而 CFTC 将负责监督那些被承认为商品的数字资产。

该法案的文字描述将作为评估者分类数字资产的依据。

Lummis-Gillibrand 法案提议对数字资产持有者的权益或权力以及该资产的内在目的进行审查。

根据该法案，辅助资产是指通过签订投资合同向与证券买卖相关的人提供、出售或以其他方式提供的无形可替代资产。

该立法使用 Howey 测试来确定根据投资合同提供给购买者的辅助资产本质上不是证券。

被归类为证券的资产，必须向持有人提供企业实体的债务或股权、清算权或从企业实体获得利息或股息支付的权利、在企业实体中获得的利润或收入份额「完全来自他人的创业或管理努力」或实体中的任何其他经济利益。

未完全去中心化，且受益于项目方「创业和管理」的数字资产，这些项目方的工作决定了资产的价值，但本身不是债务或股权，或者不会在商业实体中产生利润或其他金融权益的资产，只要每年向美国证券交易委员会提交两次披露，就不会被归类为证券。

这种辅助资产是商品的推定可以在法庭上提出上诉。

该立法还授予 CFTC 对所有非证券的可替代资产（包括辅助资产）的独家现货市场管辖权。交易平台需要在 CFTC 注册才能开展交易活动，并且需要遵守托管、客户保护、防止市场操纵和信息共享方面的规则。CFTC 将被允许对数字资产交易平台收取少量费用，以弥补该机构增加的成本。

CFTC 监督现货市场的任务可能有助于为美国的比特币现货 ETF 铺平道路，因为 SEC 反对它的大部分论点与现货市场缺乏监管和交易平台不与监管机构合作有关。

该法案还指导了 SEC 和 CFTC 研究和报告成立自律组织 (SRO) 的情况，该组织可以在与新兴市场监管机构的合作中发挥补充作用。

最后，《负责任的金融创新法》还要求这两个监管机构与财政部长协商，为数字资产中介机构制定一套全面的指南，以考虑其网络安全，包括安全运营、风险识别和缓解等主题，制裁规避、洗钱和恐怖主义融资。预计这些机构将为此类网络安全标准制定规则。

能源

Lummis-Gillibrand 法案要求对数字资产的能耗进行研究。

该研究将寻求确定鼓励创新的最佳方式，同时确保这些技术与社会其他领域合作，通过部署更多可再生能源和清洁能源以及减少能源浪费，帮助世界更接近气候目标。

这项任务将由联邦能源监管委员会负责，该委员会将与 CFTC 和 SEC 协商进行这项研究。它的目标之一是分析用于加密挖矿的能源类型和数量。

税收

正如参议员 Lummis 先前暗示的那样，此次立法将为不超过 200 美元的比特币支付商品和服务交易提供免税。这项措施鼓励了使用数字资产作为交换媒介。但是法案指出，出于免税目的，所有属于同一交易或一系列相关交易的所有交易将被视为单一交易，因此相当于一个资本收益编号。

法案还进一步宣布，矿工不应被视为经纪人，从挖矿活动中获得的数字资产在转化为法定货币之前不得被视为收入。

此外，Lummis-Gillibrand 法案还规定，数字资产借贷协议一般不属于应税事件，类似于证券借贷交易，并规定一定的去中心化自治组织（DAO）是出于税收目的的商业实体。但是，这要求 DAO 必须在司法管辖区的法律下成立或筹备。

最后，税收方面，法案要求美国国税局（IRS）研究和澄清诸如分叉和空投、商家接受数字资产、挖矿和质押、慈善捐赠以及 Stablecoin 作为债务的法律定性等问题。

401(K) 养老金计划

Lummis-Gillibrand 法案要求政府问责局（GAO）分析养老金账户投资数字资产相关的机会和风险。

GAO 的调查结果将报告给国会、财政部和劳工部。

消费者保护

为了加强对加密货币市场的客户保护，两党法案将要求数字资产提供商披露其产品信息，包括源代码版本和每项数字资产的法律待遇。

该法案还授予个人保留和控制他们所拥有的数字资产的权利。

其他条款

Lummis-Gillibrand 法案还包括关于稳定币的规定，例如要求发行者持有美元或美元等价物，以便客户在任何时候都能赎回；设立咨询委员会，观察和研究该领域的最新发展并提出建议，以便法规保持时效性；以及明确定义不同类型和风格的数字资产及其相关技术、市场和实践。

前景

Gillibrand 参议员在 6 月 7 日接受 CNBC 采访时说，她认为该法案将得到参议院的支持。

「我们的目标是确保该法案通过四个管辖委员会的审查，」她说，「为一个新行业建立监管框架需要很长时间。」

Gillibrand 参议员接着说，她希望两党的立法在被提交给参议院之前能在参议院的银行、农业、情报和金融事务委员会通过。

「这些委员会都只与法案的一部分相关，因为他们都只监管这个行业的一部分，」她补充道，「会见了行业大多数利益相关者和专家后，我们认为这项法案将有很大的势头。我们将与他们长期合作，继续完善这一法案。」