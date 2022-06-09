2000万OP被盗事件始末

原文标题：2000万OP意外丢失始末：年度迷惑操作

作者：Azuma

OP一直被寄予厚望，发币以来却风波不断。

今日凌晨，Optimism 与做市商 Wintermute 双双发布公告，向社区披露了一起 2000 万 OP 代币意外“失窃”的事件。

Optimism针对Wintermute事件彙整始末与回应

受此利空消息消息影响，OP 于二级市场快速跳水，最低一度跌破 0.7 USDT 。

结合 Optimism 与 Wintermute 双方的说法，我们可以大致捋一捋这件事的经过。

事情的背景是，在 OP 代币发布之时，Optimism 委托了 Wintermute 来为 OP 在二级市场上提供流动性服务，作为协议的一部分，Optimism 将向 Wintermute 提供 2000 万枚 OP 代币。

为了接收这笔代币，Wintermute 给了 Optimism 一个多签地址（0x4f3a120E72C76c22ae802D129F599BFDbc31cb81），在 Optimism 测试发送了两笔交易且 Wintermute 确认无误后，Optimism 将 2000 万 OP 转移到了该地址。

这时候问题就出来了，在 Optimism 转完币之后，Wintermute 却发现自己没办法控制这些代币，因为他们所提供的多签地址暂时只部署在了以太坊主网上，尚未向 Optimism 网络部署。

注：多签地址与普通地址不一样，L1、L2 上的控制并不完全一一对应。

为了控制这些代币，Wintermute 立即启动了补救操作，希望将该多签合约部署至 Optimism 网络的同一地址上。

不幸的是，在 Wintermute 之前，已有攻击者察觉到了这一漏洞，并抢在 Wintermute 之前将多签部署到了 Optimism 网络的该地址之上，成功控制了这 2000 万代币。

整件事的来龙去脉就是这样，黑客现在已成功控制了这些代币，且已在三天前出售了第一笔 100 万枚代币。

那么，Optimism 与 Wintermute 现在的补救计划又是什么呢？

首先，为了保持做市工作的继续推进，Optimism 已向 Wintermute 再次提供了第二笔 2000 万 OP，为此 Wintermute 支付了 5000 万美元的保证金。



其次，Wintermute 已承认这件事是自己 100% 全责，也已承诺会回购等量的代币，对于黑客此前已出售的 100 万枚 OP，Wintermute 昨日已完成了第一笔回购。

最后，Wintermute 希望通过软硬兼施的措施追回丢失的 2000 万枚 OP，具体方法是给黑客一周时间思考，如果愿意归还代币则将视其为白帽黑客，否则将开始展开调查，通过彻底的人肉检索查明黑客身份，再将其移交司法机构。

截至发文（Optimism、Wintermute 公告发出后），黑客控制的控制再次出现异动——第二次转出了 100 万枚 OP，只不过这次并非抛售，而是直接转给了 V 神地址（0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045），暂不确定黑客到底在想什么，也无法确定剩余的 1800 万 OP 是否可能归还。