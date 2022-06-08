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Paradigm：如何像投资者一样评估 Web3 的工作机会？

Paradigm
2022-06-08 15:11
撰写：Devon Lloyd，Paradigm HR
编译：TechFlow intern
假如你正在寻求工作，并已经获得了几家初创公司的Offer。每一个公司表面看上去都很棒：丝滑的网站、成功的创始人、强大且处在早期的团队还有名气不小的投资人。这个时候，你需要做出选择：你将加入哪一个？
这个决策过程就像一面镜子一样，映照了投资者在评估投资机会时可能经历的情况，毕竟都有一个相似的最终目标：最大化你的回报。不仅仅只是表现在财务上，而是更多让你能够成长的方面，使你更加成熟，为未来更大的机会做好准备。
为了做出决定，投资者通过尽职调查，从定性与量化两方面对机会进行考察。按理说，你作为一个求职者，也应该这样做。
一些定性特征，如面对团队，Web2的评估方式在Web3也适用：考察团队背景、相关的文献信息、采访和以前与投资者聊天的记录。你必须根据你的经验来决定哪个公司文化更适合你、哪一个更适合你成长，以至于你能做出贡献并向周围人学习。
但在Web3中，求职者能够访问早期阶段的量化指标，这一点与在Web2不同。
长期以来，投资者一直享有获得私营公司量化指标的权利，使他们有机会了解企业的当前状况和长期潜力。在Web3之前，求职者通常无法获得这些信息，即使是已经拿到Offer的人。这些指标通常是被严格保密的，除非是法律或法规规定要披露的。如果你，作为一个求职者，要求获得这些指标，他们多半会拿互相信任来搪塞你。
但正如我们所说的，在Web3，事情发生了改变。
即使是在很早期阶段中，那些可能可以帮助你做决定的量化指标，都是默认在链上公开的。无论是你对增长、收入、交易还是存根感兴趣，只要对正确的工具有一点了解，你都可以免费获得一个协议的用户活动和核心业务指标。
想了解每天有多少活跃钱包与协议交互？ 在 Dune Analytics 上搜索协议名称，然后调出一两个仪表板。想看看去中心化交易所的交易量是什么样的？ Coingecko 可以免费供你使用。
你关心的指标会因公司而异，因垂直市场而异，但这些数据你通通都能找到。Web3正在为你提供选择工作机会的能力，而不是仅仅基于信任，Web3将面向投资者的权力开放给了求职者
值得注意的是，与其他数据一样，要先了解其所有的背景，因为有时指标会对你产生误导，有时一个项目的细微差别就是设置了对异常行为的激励。
比如，一些追溯空投可能会导致用户创建多个钱包与协议进行交互，使得报告出现了偏差。就像投资者一样，问自己关于这些数据的问题，向您信任的人寻求第二种意见，或询问提供报价的公司他们的看法是什么。
在许多情况下，有一些公众预先建立的仪表板可以帮助你找到这些信息，所以即使你是非技术性人员，你仍然可以使用。只要有一点SQL知识，你就可以深入挖掘并自己建立这些仪表盘。另外，如果你是一个创始人，可以考虑创建图表来可视化链上数据，这些数据可能为求职者提供一个令人信服的案例，并主动分享它们。
在这一点上，正如数据可以成为求职者的工具一样，它也可以成为创始人的工具和竞争优势，帮助他们找到员工。透明度使创始人的生活更轻松，因为它减少了求职者对信心的需要，减少对盲目信任的需求并以清晰的数据取而代之，可以在整个公司产生连锁反应。
当求职者能够获得有关公司业绩的信息时，他们可以在第一天就带着对团队和项目的高度信心走进大门。如果你是以创始人而不是求职者的身份阅读这篇文章，请考虑将透明的数据和指标作为招聘实践的一部分。
当整个公司，甚至未来的员工，都能获得显示业务表现的数据时，每个人都会被激励去思考他们的角色，不仅仅是作为员工，而是作为所有者和投资者。
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