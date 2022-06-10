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当我们在看 Etherscan 的时候，到底在看什么？

十四君
2022-06-10 03:40
撰文：十四君
伴随上周爱死机的NFT事件，WEB3的世界里基建（与用户认知）严重薄弱的缺点，俨然成了众多爱好者想要深入的阻碍(实在被“mint后NFT在哪里”问烦了）。
所以如果你有以下这些疑惑，那么本文就是适合你的路引！
●从交易所导出到我自己的钱包，到账了吗？
●mintNFT的交易完成了，那我的资产在哪里？
●都说链上数据公开，如何提取无聊猿的全量持有用户？
●听说链上有各种奇特的套利机器人，他们在哪？
链上数据依据其所在的公链不同，几乎都会有各自的区块链浏览器。而Etherscan.io 就是以太坊的入口
本文从背景数据出发，解读块/交易/地址的详细信息含义，结合Etherscan的拓展统计信息案例，希望能帮助大家进一步打开web3的大门！

1. Etherscan能做什么？

以太坊中一切交互均公开，使用交易哈希（交易ID）即可查看一切相关活动，包含代币、智能合约以及钱包地址。
虽然Etherscan无需注册，但也可以创建个人账号，以便使用其附加功能。例如，为队列交易、访问开发者工具和创建数据源设置提醒通知
这就好比，你如果发现了马斯克的地址，那么可以监听到他的每一笔交易走向。

2. Etherscan不能做什么？

Etherscan他并未开通以太坊钱包功能或存储私钥服务。所以，你也无法只用它来开展交易。如果你想要交易或存储加密货币，就需要加密货币钱包，如Trust Wallet、MetaMask、Math Wallet或是币安链钱包。
结合钱包管理私钥之下，才可使用Etherscan的便捷合约操作功能，执行一些基础的合约函数调用交易的发起。例如上周的爱死机NFT的mint交易详情可见：当奈飞的NFT忘记了web2的业务安全

3. Etherscan都有什么？

主要分3大类
●基础性的规范数据查询入口
●进阶性的常用数据统计分析
●开发者用的定制化接口服务

3.1 公共基础信息

我们知道，所谓区块链是将若干笔交易执行后打包成块，发布并记录账本的技术，所谓合约是交易中利用备注区域携带了定制的代码，从而可以在虚拟机中执行代码逻辑。记录下每笔交易的原始信息，就可以逐个回放从而还原全部过程。
这涉及到公共信息的三个部分：交易，区块，地址。也就是下图中3个区域
而中间夹着的就是最常用的基本信息：
●ETHER PRICE:当前eth兑换美元的价格
●TRANSACTIONS:总交易数
●MED GAS PRICE:每笔交易的手续费单价
●MARKET CAP:总资产市值
●TRANSACTION HISTORY：近14天每天交易总数
●DIFFICULTY和HASH RATE：不做探讨

3.2 交易详情里有什么？

咱们任意选择一个最新的交易点进去，大多数数据都是一目了然的。
就像一个快递的整个生命周期：
1、快递单号是多少（Transaction Hash）
2、投递是否成功（Status）
3、对方什么时候收到（Timestamp）
4、从哪儿来from，到哪儿去to
5、被哪个快递员打包（block）
6、信封内有什么（value+input data)
7、邮费是多少（Transaction Fee）
值得注意的是，to地址可以是合约，可以是用户的地址（EOA），也可以是0x0 这代表创建新的合约（虽然在Etherscan上他会用返回的合约地址作为to的位置）
上方还有一些其他信息的入口
●log：代表这笔交易执行过程中，所执行的若干函数调用顺序以及主要参数
●state：代表交易涉及方的一些状态，很少用
●comments：评论，这是中心化的功能不是链上数据。

3.3 块详情里有什么？

块的信息，相对复杂其实对状态分析意义不大。
有技术性的参数，比如区块奖励/叔块奖励/Burnt fees，不做展开讨论了

3.4 地址详情里有什么？

注意，这里的信息源自链上，但实际是由Etherscan二次整理而得。
如果你在好奇自己地址累计的各种ERC20代币如何找到，就可以从Token列表内查阅，
如果买过ENS域名的也可以通过域名快速找到自己地址，这里我的地址是通过自己程序做碰撞出的靓号（最后4位是b14c，有个14）
下方则是若干种交易类型的归档入口，
其中internal Tx是内部交易，属于我调用了某个合约，而此合约功能复杂，他再发起交易去调度其他
合约获取某些返回信息的时候，由合约作为from方的交易就是内部交易了
某些地址经过较多的用户投诉+官方验证，则右侧打上风险标签，一个红色盾牌，说明他可能是某个钓鱼合约，或者他是某个黑客盗取资金后转入的地址。
还有个Analytics是基础的分析报表，他能解答的问题就更多了，比如
●某大户地址其余额的变动，关注某行业KOl新买了什么NFT。
●某合约近期交易量，体现其背后产品热度的最基础指标
如果此地址是合约的话，还能看到有个contract栏目
比如爱死机NFT的事件中
●分析其采用1271动态验签名技术，就是走1，看源代码
●查询各个类型的1155协议nft被mint了多少次，状态查询则是走2，无需gas
●执行mint得到自己的nft属于发起交易，有状态改变走3，需要消耗gas。
警告：此功能需要确保智能合约本身沒有问题，否則還是有可能會危及你的资产安全，不建议新手使用

4. 进阶统计信息

当然链上数据公开，这点打破了很多web2行业的壁垒，也由此催生出Etherscan上一些基础的统计入口，我整体梳理如下(开局的图展开）
这里信息就太繁杂了不做列举，而是从举例解读如何组合这些信息
●关注某些大户的动向：Top Accounts
●关注排队的交易队列：Pending Txns
排队说明还未打包，关注此队列犹如上帝视角判断将会发送什么，而黑客可以通过提高gas price从而让自己的交易提前打包插队。尤其是NFTmint的时候，都卡在许可mint的一个块内打包出去。
ERC20头部信息列表：防钓鱼，也可以一览式看到当前符合ERC20的合约有53W种，其中按流通市值排序最大的是BNB以及USDT，其持有地址数量等信息。
从Charts & Stats 中他数据众多，不同角色的关注点不同。
比如作为合约技术研究者，就会关注gas相关，因为部署上链消耗gas多，需要找一个gas 费用较低的时间点。
如果关注不同公链状态，则可关注跨链可以得到其他公链生态的TVL（总锁仓额）。
如果你还在琢磨于这个生态是否值得研究，可以关注 Ethereum Daily Verified Contracts Chart
每一份合约，可能就是一个产品都意味着整体生态的繁荣。

5. 定制化信息提取

当然，都看到这里了，想必你是颇具动手能力的同学，除了看报表，如何破除直接网页导出excel的数量限制，比如批量提取交易量top1W的项目？比如研究某个黑客程序如何牟利与收益多少？就需要结合api文档做定制化信息提取
详细开发文档：https://docs.etherscan.io/
最后通过简单的url请求即可获取到信息，比如查询指定地址余额：
使用：
/api?module=account&action=balance&address=0x&tag=latest&apikey=YourApiKeyToken
得到：
{status: "1",message: "OK",result: "1111"}
点击展开全文