Nansen分析：Token解锁后，哪家VC跑得最快？

原文作者：Andrew T

原文编译：fyj、0x711，BlockBeats

本文梳理自 Nansen 分析师 Andrew T 在个人社交媒体平台上的观点，BlockBeats 对其整理翻译如下：

市场走势很糟糕，但随着主要基金抛售数百万本已低迷的资产，早期机构解锁后的情况变得更糟，让我们看一个最近的例子，并分析如何保护自己。

上周 BETA 项目在「Smart Money 流入」板块引起了我的注意，这是一个贷款市场项目，我很看好年轻的实验性贷款产品——我认为在这个垂直领域仍有创新空间，熊市 Smart Money 的流入也让它脱颖而出。

事实证明，流入来自归属解锁，检查大单面板，我们发现多签地址向部署者发送了近 3500 万枚 Token（价值 420 万美元），然后又将它们发送给十几个 投资 者，这里的投资者名字与 2021 年的融资新闻一致。

（专业提示：精明的链上检查员应该通过 5 个未标记的 钱包 进行分配，以找到未标记的 GSR 钱包！稍后可能会在融资公告/分配中做一个 thread 来标记基金地址）

即使 BETA 的 TVL 正在吸引资金，但价格正在趋于平缓，所以仍然值得一看。但前提是，谁在持有，谁是卖？

免责声明：就本篇内容而言，我们假定发送到 Binance 的 VC 资金会立即被卖出。

首先，来看看 Spartan Group 的仓位：

他们在星期二收到了 6 百万枚 Token，根据 Nansen 的新功能 http://Apeboard.Finance ，我们可以发现，这是一个有趣的钱包：尽管收到了大量的解锁，但自 4 月以来他们一直没有活跃。

总结：向他们致敬！

下一个，Parafi

在收到 6 百万枚 Token 的 6 小时后，他们转移到另一个标记地址，并已分批转移约 700,000 枚 Token 到几个未标记的钱包，最后到达 Binance 存款地址，大概是为了卖出；

总结：部分卖出

下一个，红杉印度

另一个铁杆 hodler 的钱包，自 2021 年 10 月以来没有移动过。

总结：Hodlers

接下来是 Delphi Digital：他们还没有出售本月的 250 万枚 Token，但在上个月确实出售了 12 月和 3 月的解锁 Token，在发送到 Binance 之前，这些 Token 被转移到了一个未标记的钱包。

总结：分批卖出。

接下来是 Multicoin。与 Delphi 一样，他们还未将 5 月解锁的部分转移到交易平台，但去年 12 月和今年 3 月的解锁在几天内就在 Binance 上出售了。

总结：缓慢抛售

而 Defiance 则堪称真正的抛售大师。

他们在最新的解锁到账后 15 分钟内就转到 Binance 出售了。而 3 月份的解锁，他们出货也只用了不到一个小时。

总结：抛售大师

最后是三箭资本，他们虽然抛售行动虽然没有到分钟级，却也在一天内完成了抛售。

总结：抛售者

TL；DR：7 家机构中的 5 家在抛售他们的解锁 Token，有的甚至是在比谁跑得快。

基于此，我个人决定暂时不再基于 BETA 做深入研究。我会将解锁抛售作为一个观测指标来关注我看好的项目，比如 LDO。

这也就是说，会有更多的解锁抛售，预期价格可能会进一步下跌。

更不可思议的是，一些抛售者还公开承认其抛售行为。一些僵尸项目或许会是抛售的重灾区。

然而，你还可以保护自己。

上个月，一位 Nansen 用户通过使用「Smart Alerts」功能监控 Curve 上的 UST 转账，从而成功逃顶，避免了数百万美元的损失。

您也可以设置 Smart Alerts 来监控来自部署者地址的 Token 移动。

我将会更频繁地关注抛售行为，尤其是对于那些高 FDV、低解锁率生态系统。