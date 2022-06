Optimism 的 OP 治理游戏，会否重现「ENS、UNI 之殇」？

原文标题:《只用作治理的 OP,会不会再次重现 ENS、UNI 之殇?》

撰文:0xMorty,潘致雄亦对本文有贡献

这个话题其实有点大,但我确实想聊一下这件事情。很多人诟病 ENS 的问题就是没有实质性的赋能,只做治理用,之前 ENS 的大幅上涨来自于人们对于协议产品的肯定以及对于 ENS 治理权利的争夺。

UNI 也是这样,因为这两个 DAPP 都足够优秀——ENS 已经成为以太坊生态中非常重要的组成部分,而 Uniswap 在过去 7 天内(市场情形不好的情况下)仅 v3 交易额达到了 75.8 亿美元,而这也是巨鲸们最初购买它们的动力。

但是放到 OP 上呢?

Optimism 作为基层网络,治理逻辑和 DApp 不同,DApp 的安全性是由以太坊保证,治理代币会被集中用于参与协议的治理,而作为网络的治理代币 OP 在参与治理的同时,也存在参与 Optimism Sequence 和共识网络运转的影响空间。不过目前还为时尚早。

接下来我们来聊聊 Optimism 的治理是如何完成的,以及目的是什么。

先说结论:Optimism 对于治理的关注度非常高。「Impact = Profit」是 Optimism 生态最重要的精神,他们希望达成「治理-获取影响力-生态用户增长-利润」这个流程。这意味着 Optimism 的目的是让 OP 持有者的治理权利在未来获得更多的生态利润。

这是一个飞轮效应,前期转起来会有难度,但是后期会随着发展,飞轮会越转越快。而 Optimism 的特色是他们正在努力消除巨鲸和机构等海量代币持有者对于治理公平性的影响,在长期的治理工作以及网络的扩张中,推动散户参与度的增长。

我们进入正题:Optimism 在《 This Governance Will Self Destruct 》一文开头提到,The Optimism Collective 是一个大规模的治理实验,希望通过致力于降低持币巨鲸在治理层面的影响力以及资助公共产品,以建立一个更统一的互联网,Optimism 的愿景是建立一个「built for, and governed by, its citizens」的网络。