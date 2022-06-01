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一文速览BNB Chain全球黑客松六大赛道冠军项目

深潮TechFlow
2022-06-01 09:53
BNB Chain全球黑客松中通过评选脱颖而出的六个项目。
撰文：Morty
5 月 31 日，由 BNB Chain 和 DoraHacks 联合主办的 Revelation：BNB Chain 全球黑客松暨 BNB 长期 Grant Round-1 活动结束了，本次活动共有 216 个参与项目，最终不同赛道的六个项目通过评选脱颖而出。让我们来看一下这些优胜项目们。

InsurAce.io Protocol（@InsurAce_io）

InsurAce 是由 Venus Protocol 赞助的突破性 DeFi 赛道的冠军。InsurAce 是一个去中心化多链保险协议，主要职能是为 DeFi 投资者提供稳定的保险服务，以便降低其风险敞口。InsurAce 的优势是低保费、跨链&多链、可持续投资回报。
目前，InsurAce 已经覆盖了分布在 20 条公链上，超过 120 个协议，并在 Ethereum、BSC、Polygon 和 Avalanche 上部署了一个即用版本。
该赛道的亚军和季军分别是 Velvet Captial（@Velvet_Capital）和 Weave（@Weave_Financial）。Velvet Captial 是一个多链 DeFi 协议，可以帮助用户创建加密货币投资组合和指数。Weave 支持用户创建+定制自动 DeFi 策略，帮助 DeFi 新玩家快速进入 DeFi 世界

Aquari（@AquariOfficial）

Aquari 是由 HashKey Capital 赞助的区块链公益赛道的冠军。Aquari 被推出的目的是资助环保组织以消除海洋污染，他们的解题思路是梳理河流污染，工作主要集中在印度。Aquari 通过加密货币来接受捐赠，并在 BSC 上拥有自己的原生代币，并用代来进行 DAO 治理。
该赛道的亚军和季军分别是 Tokenized Impact Bonds（@BondsImpact）和 MetaBio（@metab1o）。Tokenized Impact Bonds 是一个通过公共区块链革新社会服务的协议。MetaBio 是一个建立在 BSC 上的 MetaFi 项目，该项目会发行 NFT 和代币，后续会开启代币治理和种植绿色植物获取奖励的 Plant2Earn 的模式

zkPayroll

zkPayroll 是由 GuildFi Global 赞助的 DAOs & dCommunities 赛道的冠军。zkPayroll 允许公司和企业以加密货币支付其雇员的工资。它提供隐私和安全，并在智能合约上运行。随着 DAO 的发展，zkPayroll 将成为 DAO 的一个重要基础设施。
该赛道的亚军和季军分别是 HotpotDAO（@Hotpotdao）和 DAOrayaki.eth（@daorayaki_）。HotpotDAO 是一个基于 Bonding Curve 发布的 DAO 启动器。DAOrayaki 是一个去中心化的媒体和研究组织，由读者、研究人员和资助者自治

Ark Rivals（@Ark_Rivals）

Ark Rivals 是由 Kardia Chain 赞助的 NFT、GameFi、Metaverse 赛道的冠军。Ark Rivals 是一个以太空为主题的科幻动作策略游戏，主打 Play-Create-Earn。具体的玩法是玩家需要在火星、木星、土星、天王星、海王星五个派系中选择，购买土地、指挥官、飞船 NFT 来参加战争，获取和开采资源。
该赛道的亚军和季军分别是 DEEPSPACE（@DeepSpaceBSC）和 BetaMars（@Betamars2025）。DEEPSPACE 是一个建立在 BSC 上的 Play2Earn 元宇宙游戏，玩家可以通过探索 Genesis Realm（PVE）和参与 PVP 行动来获取收入。BetaMars 是一个免费的开放元宇宙游戏，特点是高度去中心化。

Cryptosat（@cryptosat）

Cryptosa 是由 CertiK 赞助的前沿科技赛道的冠军。Cryptosa 正在做一件很酷的事情——建造卫星并发射，为加密世界、区块链和分布式账本应用提供动力。区块链可以帮助人们公平公开透明，且无法物理篡改地使用卫星。
该赛道的亚军和季军分别是 Maptable（@MaptableX）和 The Yao Project（@YaoProject）。Maptable 是一个对用户友好的数据库、绘图工具和数据市场。The Yao Project 是一个灵活、可扩展和高效的通用量子计算仿真框架，以方便研究人员和学生对于量子计算的探索

Zecrey Protocol（@zecreyprotocol）

Zecrey Protocol 是由 Ankr 和 Celer Network 赞助的创新基础设施赛道的冠军。Zecrey 是一个基于 zk-rollup 零知识证明的第二层协议，主要职能是为用户提供数字资产的隐私跨链。Zecrey 协议通过两个核心功能来完成这个工作——跨链桥和基于DEX的资产交易。
该赛道的亚军和季军分别是 aster Protocol（@asterProtocol）和 SPACE ID（@SpaceIDProtocol）。aster Protocol 是一个社交网络聚合器，提供去中心化商业基础设施，以推动创作者经济的发展。SPACE ID 正在通过预言机建立一个通用的名称服务网络，无缝连接和协调跨链的用户、资产和去中心化应用
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