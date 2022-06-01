我们会再次经历2018年那样的加密寒冬吗？

这次有何不同？

原文来源：DappRadar

原文编译：粒之

年轻的加密货币市场正面临着历史上最关键的时期。

自2021年11月达到69000美元的历史高点以来，比特币已经下跌了55%。就在几周前，第二大DeFi生态系统Terra崩溃，创下现代史上最大的财富损失事件。因为市值排名第7和第10的代币的蒸发，几天之内，散户、机构甚至企业投资者在LUNA和UST中损失了600多亿美元。

更为复杂的是，加密货币和美股之间的相关性在2022年达到历史新高。加上乌克兰战争，40年来的最高通胀率，以及美国的货币政策，都是过去六个月下跌趋势的不利因素。

直面另一个加密寒冬会让人不安。然而，自2018年以来，该行业经历了加速演变，上一个寒冬持续了约18个月，让数百个在IC0时代诞生的项目冰封在我们的记忆中。

本文将2018年的加密寒冬与目前六个月的熊市趋势进行了比较，试图评估加密寒冬是否真要来临，以及加密货币行业在未来几个月可以期待的地方。

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IC0时代和第一个加密寒冬

2017年，在IC0热潮的推动下，加密货币领域经历了第一个明显的扩张期，于当年12月达到大牛市顶峰，许多现有的初创公司和新项目利用加密货币作为新的融资机制。

从宏观角度看，当时人们对经济持续复苏持乐观态度。Epic Games的游戏《堡垒之夜》创造了85亿美元的年收入，而Apple成为最有价值的品牌，科技和数字股票正在蓬勃发展。

围绕加密货币初创企业的兴奋情绪吸引了大量资本进入该领域，其中大部分来自于散户。许多企业把名字改成带有“区块链”或“加密货币”的名字，一些企业甚至决定调整整个运营方向，以抓住这一趋势——这让人联想起互联网泡沫。

然而，当时区块链行业的采用率较低，甚至比现在更不规范。到2017年底，只有104个Dapp上线运行，当时加密货币总市值首次超过8000亿美元。BCH、MIOTA、DASH和XMR等加密货币和BTC、ETH、LTC、XRP一起位列市值前10名。

监管的缺失和过多的资金投入到垃圾项目上，使这个新生的行业很快变得难以为继。据估计，在IC0时代，90%的项目在启动后不到6个月就失败了。不过，那些成为当今行业主流的项目，如Decentraland和Enjin，也都是在IC0时代诞生。

多个骗局和失败的项目给整个行业制造了一种不确定性。在BTC价格创下历史新高，也就是在2017年12月达到近20000美元后，一系列事件给该行业带来了巨大压力，导致这场有史以来最大的牛市转变成一个艰苦的加密寒冬的开端。

在BTC创下历史新高的同时，全球最大的衍生品交易所CME也推出了首个基于比特币的期货。机构投资者大量做空比特币，对数字资产施加了前所未有的卖压。

此外，在接下来的几个月里，关于韩国和其他亚洲国家可能禁止加密货币交易的传言，以及黑客攻击使Coincheck损失5.3亿美元，导致日本OTC交易所停止交易，这些都诱发了熊市的来临。



终于，BTC的价格崩溃到7700美元，从2017年12月的高点下跌65%。过度杠杆化的散户损失了大量资金，加之市场不稳定，监管迫在眉睫，这些因素导致了一个残酷而漫长的冬天，冻结了大多数仍处于萌芽状态的 IC0项目。

2018年的加密寒冬持续了近18个月。除了这些平淡无奇数字，这个时期的特点是几乎没有任何参与兴趣。2019年7月，当 BTC 的价格超过10000美元大关时，投资者的兴趣又回来了，市场进入复苏期，但此后不久，在2020年3月市场再次崩溃。

2018年的加密寒冬是由行业固有的一系列因素造成的。IC0时代的高失败率带来的不确定性，过度杠杆化的个人投资者形象，以及对即将到来的监管的怀疑，为加密寒冬创造了完美的铺垫。

四年后，历史会重演吗？

02

没有冬眠，是时候建设了



在将目前的市场情况与2018年进行比较之前，有必要了解区块链行业是如何走到目前的状态的。

上一个加密寒冬成为区块链生态系统迅速发展的关键时期，我们今天所知道的行业基础就是在这一时期打下的。

尽管当时市场有下滑趋势，但走在前列的项目正不断致力于建设和优化他们的产品。像ETH、BTC的闪电网络，取得了重要的里程碑，Axie Infinity、ETHLend（现在被称为“Aave”）等项目，也都是在那个兴趣稀缺的时期推出的。

经过18个月的持续挣扎，加密行业开始出现改善的迹象。人们对这一领域重燃兴趣，价格也开始飙升。然而，由于流行病毒影响了几乎所有行业，它也按下加密市场复苏的暂停键。

2020年3月，全球市场在供应链的大规模中断和全球范围内的密集封锁中崩溃了。BTC价格在一天内闪崩近50%，标普500指数在两周内下跌了23%。对下一个寒冬的恐惧是显而易见的。

尽管情况复杂，但有几个垂直行业利用了这种市场优势，亚马逊、Netflix、Zoom和Peloton等科技股的价格飙升。同样，随着主要的项目先后公布其改进后产品，Dapp领域也开始成形。

2020年的DeFi之夏，有大量的项目展示了去中心化金融的潜力。Curve、MakerDAO、Uniswap、PancakeSwap和其他少数DeFi项目为一个数十亿的市场铺平了道路，出现了不少以食物和动物命名的项目，Dapp行业的叙事已经完全改变。

与此同时，美国在短短两年内印刷了占据美元历史发行量80%的钞票，为激励消费而注入经济的资金量，使散户和机构投资者将注意力转向了加密市场。

到2020年10月10日，BTC价格从3月的底部飙升了120%，自2018年初以来首次超过了12000美元。人们对区块链行业的兴趣又回来了。采用率、消费者信心和投入的资本都在上升，推动了下一轮牛市的开始。在短短6个月内，BTC的价格上涨了134%。

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三大板块助力2021年牛市



到2021年，加密寒冬已经成为遥远的记忆。牛市使BTC飙升至60000美元，加密货币市值在当年4月首次突破2万亿美元。BTC和ETH被巩固为前两大加密货币，BNB、USDT、DOT、ADA、UNI和LINK展示了行业的新面貌。

此时，Dapp领域开始收获两年前冬天播下的种子。该行业的三个主要类别——DeFi、NFT和GameFi，在2021年的大部分时间里呈现出指数级增长，吸引了数百万新用户和数十亿美元的投资。诸如多链互操作性和 play-to-earn 等 Web3范式得到了充分展示。

例如，去年11月，DeFi协议在智能合约中锁定了2000多亿美元的资产。多链模式帮助Polygon和Avalanche等成为 DeFi 生态系统的主导项目，并锁定了价值数十亿美元的资产。





接着NFT也爆发了，去年产生220多亿美元的交易量。同时，以太坊上前100个最有价值的NFT有167亿美元的市值。Beeple、Pak和Fewocious等NFT艺术家将NFT带到了主流舞台，像CryptoPunks和BAYC这样的收藏品成为一种文化现象，吸引名人和品牌进入该空间。随着NFT实现所有权和身份验证，这一区块链用例的潜力被揭示出来。

与NFT类似，基于区块链的游戏在2021年期间成倍增长。像Axie Infinity、Upland和Alien Worlds这样的游戏采用加密货币和NFT来补偿他们的玩家，创造了新的收入来源。这类游戏的普及，特别是在新兴经济体，催生了play-to-earn的概念。

随着Facebook的品牌重塑，创造了一个新的炒作周期，一个围绕“元宇宙”的叙事。

与元宇宙相关的加密货币和NFT经历了明显的需求增长，导致相当高的估值。在2021年第四季度，元宇宙相关的Dapp产生了超过3.3亿美元的NFT交易量和5万多名独立的交易者，VC和其他投资者向基于区块链的元宇宙和游戏项目倾注了创纪录的资金。

去年11月，区块链行业创下新的峰值，BTC达到69000美元一枚，在一年内增长了360%，ETH和大部分加密货币也在同一个月达到了顶峰。在Meta发布声明后，加密货币的市值超过了2.8万亿美元，整个行业充满乐观的情绪。

04

复杂的宏观情况

时间来到2022年，行业现状比四年前要好很多。

跨越多个区块链生态系统的上百个应用吸引了250万个活跃钱包；投资者的情况也完全不同，机构和企业投资者现在在加密货币领域占主导地位；加密货币衍生品的普及，累计管理的加密货币资产（AUM）金额接近600亿美元；时，VC和私人投资者已向区块链项目投入超过300亿美元，其中三分之一用于游戏和虚拟世界项目，以帮助他们打造Web3元宇宙的基础。

从宏观角度来看，现在的情况也与2018年不同。乌俄战争的负面影响给全球市场带来了严峻挑战，而几周前，美联储FED两年来首次加息0.5%，证实了年初对FED即将加息以应对通胀上升的怀疑。

此外，印钞潮开始产生影响。标普500指数创下了自二战以来最差的开局，美国通胀达到近50年来的水平，这些宏观经济因素正在将市场带入看似衰退的境地。

宏观经济形势阻碍了由元宇宙推动的牛市趋势，尽管这一行业在过去四年发生了深刻的演变，但比特币自11月的历史高点以来已经下跌55%， 而Terra事件给首次经历宏观经济衰退的加密市场带来了更大压力。

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寒冬来了吗？

比较导致2018年寒冬的因素和我们现在看到的情况，有明显的不同。

首先，区块链行业已经从一小群孤立的网络变成了一系列相互连接的生态系统，吸引了数百万的日常用户。三个主要类别——DeFi、NFT和GameFi的兴盛，发展成为数十亿美元的细分市场。

同样，投资者的情况也从大量散户变成了拥有更多经济实力的大型机构和企业。人们对这一领域的认识比以往任何时候都要高，几乎在每个主要的体育运动中都能看到加密货币的赞助，全球多个城市都有Web3产品的广告牌，而BTC可能成为委内瑞拉、阿根廷等面临恶性通胀国家的保值手段。

对NFT来说，情况也是如此。这种类型的数字资产正在与股票和加密市场脱钩，被证明是近代历史上最具弹性的资产之一，如同艺术品，在历史上一直是最有抵抗力的投资工具之一。

建立在元宇宙最前沿的Web3品牌，显示了该领域的内生增长。像Yuga Labs、The Sandbox和RTFKT这样的Web3品牌已经与众多零售巨头合作，包括阿迪达斯、耐克、汇丰银行、华纳兄弟等。我们正在见证人才从领先的Web2项目中流向区块链世界。

尽管区块链产业已经变得很重要，但挑战依然存在。Terra的崩溃使该板块跌入谷底，除了DAI和其他一些稳定币，包括Tether在内的许多稳定币在高波动期间都在努力维持价格。整个算法稳定币板块的信任度，可能会阻止聪明的投资者进入疲软的DeFi，因此安全和法规是需要尽快提起注意的话题。

除了这些区块链固有的挑战之外，股票和加密市场之间创纪录的高关联度也带来了另一个负担。如前所述，资本市场经历了自1940年代以来最糟糕的开局，像Netflix、Facebook、Roku、Wix和Robinhood这些高歌猛进的科技股的价格已经大幅下跌。由于经济衰退的可能性变得越来越大，资本市场短期看来并不乐观。

06

冬天来了

因此，对比2018年与现在的情况，尽管加密行业的成熟度令人印象深刻，Web3社区也在加速扩张，但加密货币的冬天很可能已经来临。

宏观经济形势加上Terra的崩溃，对于已经面临回调阶段的加密市场来说更是雪上加霜。然而，由于普及的程度，大家对这个行业的兴趣应该不会像2018年那样骤减。

作为一种独特经济属性的数字资产，BTC、NFT和其他加密货币依然会被需要。同时，企业和ZF的采用，将迫使立法者努力制定政策来监管数字资产，这将为主流媒体带来头条新闻。

不过，我们需要考虑到，加密货币市场具有周期性。对于任何行业来说，保持持续增长是不可持续的。整合和投降周期是健康的，它可以创造金融稳定。引用马斯克的话：

"衰退不一定是坏事。我已经经历了几次。往往会发生的是，如果你有一个持续时间过长的繁荣，会导致资本配置不当，开始把钱砸在傻瓜身上。"

这同样也适用于加密寒冬，这个时期应该被看作是净化市场的机会。在艰难时期，成功的项目将继续建设，而空洞的项目则将落空。

对新人来说，加密寒冬的感觉就像是泡沫破灭，但事实并非如此，区块链行业每次经历寒冬后都会恢复如初。虽然即将经历第一次大环境衰退，但多个细分领域所展示的成熟度，使得加密领域处于抵御长期熊市的有利位置。

现在，主要的问题是，春天还要多久才会到来？





