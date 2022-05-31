全景解析加密生态系统现状：哪些赛道和项目将率先打破僵局？

原文作者：tolks

原文编译：DeFi之道

免责声明：以下内容不属于财务建议，作者拥有文章中所涉及的一些代币。这篇文章概述了大部分加密货币生态系统，特别是作者认为最有趣的协议和领域的发展。

对于那些想要快速了解文章的铁子们，下面是文章的内容要点：

1．介绍当前加密货币生态系统的情况

2．开发者在做什么——开发者规模的增长、他们的重要性和激励措施

3．播种——概述了风险投资的好的、可取的部分

4．我们收获了什么——概述了各个领域的情况，以及领头项目

扩容（L1/L2）、NFT、扩容基础设施、代币激励机制、GameFi、互操作性和桥

5．接下来会发生什么

探讨我很高兴看到的发展，以及所涵盖的行业将如何相互结合和利用来推动下一个周期的到来

我对当前市场的展望以及对今年接来下几个月的看法

当前加密货币生态系统的情况

币圈的老铁们应该都知道，加密货币的价格波动会出现周期性的规律。往往加密货币市场在暴涨之后都会出现大幅度的修正行为，并在下一个大周期开始之前进入令人不寒而栗的深熊阶段。比特币的价格在去年 11 月 8 日达到了历史高点，当时的币价是 6.8 万美元，而以太坊的价格也在同一天也达到了历史最高的 4800 美元，目前大部分主流币与历史高点相比已经下跌了 60%，许多山寨币更是下跌了 80% 以上。

自加密货币市场的总市值达到历史新高以来，我们经历了自 80 年代以来史无前例的通货膨胀（印钞机在不断印钱），由于俄罗斯入侵乌克兰而导致商品价格飙升，一些国家因新冠病毒持续影响从而加剧了供应链的问题，以及美联储承诺通过加息来解决其中一些问题和膨胀的资产价格。虽然我没有上述问题的全部答案，但我希望这篇文章能够通过回顾加密货币市场已经建立的东西来减轻人们对长期市场方向的担忧，我将在文章中强调一些积极的前瞻性指标，并激励人们越来越多的去探索加密货币的垂直领域，它们的结合将推动下一个牛市周期的到来。

上图中显示的从价格到创新的飞轮是概述加密货币市场周期性的最佳描述之一。Chris Dixon 和 Eddy Lazzarin 在他们的文章《加密货币价格——创新周期》中概述了这个概念。这篇文章有许多精明的数据驱动的观察，我认为读完这篇文章的主要收获可以用这一段话来归纳：

请注意，开发者、社交媒体和创业公司的活动在价格下降后是如何持续的。正如我们稍后看到的那样，这是一个保持基本创新长期稳定增长的一致模式。加密货币周期的一个关键特征是，在每一个周期播下一粒种子，种子萌发生长并驱动下一个周期的到来。

考虑到这段话和飞轮效应，我们将重述加密货币领域已经建立的东西，正在进行的发展，整个生态系统中开发者的增长趋势，融资状况，突出我们需要关注的领域和协议，并设想我们如何以及何时摆脱当前的熊市。

开发者们正在做实事儿

开发者是加密货币生态系统中最重要的参与者，他们的增长与创新协议的创建、维护和更新相关，是他们推动了增长的飞轮向前滚动。在过去六个多月的时间里，一个让人感到惊讶的发展是 FAANG 的开发者开始涉足加密货币生态系统。虽然随着价格的下降，开发者迁移的步伐可能已经放缓，但这一趋势已经非常明确，它巩固了整个领域前进的方向。

不幸的是，当代币价格下跌时，开发者从市场参与者那里得到的热度也不断降低，但加密货币为他们提供了 FAANG 和大科技公司无法提供的机会：全球性的、24/7 的加密货币“战场“，以及赋予用户权力的能力，再加上找到产品市场契合点的新协议或原型的爆炸性增长，这些都将继续吸引和诱惑世界上最有动力和好奇心的开发者。

Web3 的开发者遵循着早期网络的开源精神，他们有能力在编写的代码中创造出惊人规模的经济价值和影响。我们已经看到多年来推出的众多协议（好的和坏的）被淹没在数亿至数十亿美元的资金中，这对未来协议的开发者来说是一种独特的激励。一个人或一小群人能够对全球资本市场的未来和人类在一个新兴资产类别中的协调产生巨大的影响，这是在互联网时代存在的最强大的激励。

Uniswap 最初只有 500 行代码和一名开发者 @haydenzadams昨天他们的累计交易量达到了 1000 多亿美元创业者在加密货币领域中可以发挥的杠杆作用是不言而喻的

进一步巩固上述论点的是来自 Electric Capital 的《Web3 开发者报告》。他们经常发布业内最全面的 Web3 开发者报告，最近的一次是在今年 1 月份。他们报告中的几个关键数据如下：

Web3 中有 65% 的活跃开发者是 2021 年以后加入的

目前大约有 2500 多名开发者正在 DeFi 项目上工作

不到 1000 名全职开发者负责总锁仓量超过 1000 亿美元的智能合约项目

Web3 开发者图表

来自 Alex Atallah 的 NFT 合约部署增长情况

开发者是加密货币生态系统的过去、现在和未来，他们的成长、对建设的激励、可用的支持/资金以及对该领域的好奇心都处于历史最高水平。

对于加密货币/Web3 来说，最重要的长期基本指标是人才流入的质量。

尽管有市场的下跌令人不安，但人才的流入量仍然强劲，而且他们似乎正在加速涌入，因为许多 Web2 公司的股票下跌了 50~80%。这是“2022 年的大迁徙”。

播下种子

开发者与他们所建立的协议需要大量的资金，而当前有充足的资金正等待进入加密货币生态系统。目前的加密货币风险市场正在以令人眼花缭乱的速度加速发展。显然，这个指标与市场行情无关，但提供生态系统特定的资金，吸引和授权企业家和开发者涌入并创建未来的协议是一种必要的邪恶。

近几个月来，整个加密货币领域对融资环境的反弹需求越来越大，这是理所当然的。公共和私人市场估值之间的对立继续扩大，这可能会激励更多的公共代币投资。可悲的是，已经或正在进入该领域的一些风险投资基金在本质上带有很强的掠夺性。该领域的一些基金和做市商经常在项目启动时抛售私人分配额，并通过挖矿榨取代币的每一分价值。

加密货币将永远是一个开放的、全球的、24/7 的市场，它使用户能够自己投资并进行尽职调查。事实也是如此，在牛市中入场的协议似乎面对的是无限的资金，而现如今加密货币生态系统的许多基础支柱都处于资金耗尽的边缘。

在理想情况下，ICO 时代会给投资者带来适当的教训，告诉他们每一个进入加密货币生态系统的创新想法都可以利用公共资金的财富。

The Block 的第一季度风险投资情况

大量的 PmF（产品市场匹配模型）和全球需求是我们在过去十多年中见证的科技繁荣的核心原因，但风险投资资金的能力、形成和主流接受度也发挥了不可或缺的作用。随着资本继续寻找回报，同样的动力正在加密货币中上演。老牌的风险资本巨头、全球做市商、银行、养老基金、捐赠基金、传统企业、信用卡机构、成熟的品牌、上市公司、运动员等等都在追逐回报，而在过去十年中，资助/购买加密货币提供了最好的风险调整后的回报。同样，风险投资有一些与加密货币的核心价值相反的收租性质，但未来的创新者有能力按需获得资本池，这对于我们在未来几年看到加密货币的采用至关重要。

这一数字在一个月后已接近 150 亿美元

我们收获了什么

所以，这个加密货币领域获得了健康的，尽管是泡沫和半抽取式的资金，同时开发者的兴趣、增长和激励措施也达到了历史高点，但这一切为我们带来了什么？开发者、企业家和建设者们共同创造了什么？我们是否有所收获呢？

所以，今天加密货币的总市值刚刚达到 0.5 亿美元。但我们是否有所收获？

加密货币的总市值在达到 3 万亿美元以上的峰值后，目前为 1.23 亿美元，比 Vitalik 在推特上发布上述内容时的 5000 亿美元高出几倍。接下来就让我们研究一下加密货币领域已经建立的核心赛道以及其中的领导者，并探索证明加密货币市值、并将不可避免地导致其向上扩展的协议。

扩容——L1 和 L2

L1（主网）交易之所成为了最近整个周期中最有利可图的交易之一，是有原因的。随着许多以太坊用户和市场参与者被牛市中高昂的手续费赶下了车，一些竞争链的智能合约平台已经建立起来，并将继续扩大其生态系统。

SOL——最高吞吐量的交易链（当完全运作时），拥有创新的 DeFi 解决方案，在 CLOB 中心 Serum 的支持下发展。在我看来，SOL 最有可能成为非以太坊智能合约平台的赢家，因为它将继续扩大运行时间和吞吐量，并实施一个功能性的收费市场。这样做的结果是，在未来几年内，SOL 将成为几个大型 GameFi 和 DeFi 项目的所在区块链，同时它还将继续扩大新兴的 NFT 生态系统。

AVAX——AVAX 已经巩固了它作为 DeFi 的廉价以太坊虚拟机（EVM）兼容实验场的地位，并通过其子网架构成为可未来特定应用的 DeFi 和游戏协议的构建场所（见 JEWEL Crystalvale 子网）。虽然 AVAX 相对于第二层网络（L2）的长期保持能力仍有些疑问，但该项目在中短期的吸引力和增长是稳固的，它可以长期发展。

ATOM——Cosmos 和 IBC 网络在加密货币的多个周期中进行了创新，但它却未能获得主流的炒作和吸引力。JUNO 和 OSMO 是良好的协议发展，Tendermint 共识支持越来越多的加密货币协议。LUNA 的崩溃也可能引发 ATOM 生态系统的增长，因为 ATOM 兼容了之前的几个 LUNA 协议，这些协议已经开始移植到 ATOM 链上。ATOM 支持的生态系统过度抵押稳定币 Inter Protocol 于最近推出，这应该是一个积极的发展。

NEAR——NEAR 是我在未来几个月内最有兴趣观察和实验的公链项目，因为它已经推出了 USN 稳定币，并宣传为了方便进行衔接的 Aurora 以太坊虚拟机的兼容性。基于 Aurora 的 Bastion 协议将自己描述为“算法 DeFi 协议”，在 Bastion 最初的锁定中投入了 4.1 亿美元，使其成为了 NEAR 最大的增长加速器。NEAR 还与 Infura 合作以获得更顺畅的开发者体验和可扩展的平台，同时它的 NFT 生态系统和 Nightshade 分片的发展也在进行中。

DOT——波卡长期以来一直受到风险投资公司和机构投资者的推崇，但这些尚未转化为实际的影响。尽管如此，DOT 生态系统仍然拥有最强大的开发者数量，而且它最近宣布支持平行链消息传递和 NFT 的 Statemint 升级。

其他值得关注的公链项目：Secret（可编程隐私），Espresso Systems（零知识证明基础层和 CAPE 协议），Celestial（模块化共识和应用层）。

第二层网络（L2）扩展解决方案对于将数以亿计至数十亿计的未来用户纳入加密货币生态系统仍然是最重要的。Optimistic 的和 ZK（零知识）Rollups 仍然是这里的主要参与者，Optimistic 的 Rollups 在短期内具有实时的、可应用的部署优势，而 ZKR 是长期的最佳选择。ZKR 正在迅速推进，并在今年下半年做好了准备。大家要想深入了解各种 ZKR，请阅读我之前写的关于零知识证明生态系统的文章。

Optimism——宣布了 OP 代币，正在持续增长，目前有 4.92 亿美元的总锁仓量

Arbitrum——由于激励用户的竞赛正在进行中，Arbitrum 很快将跟随 Optimism 的脚步发布代币；目前它是第二层网络的领导者，有 26.5 亿美元的总锁仓量

StarkWare——Starknet 和 StarkEx 的建立者。StarkWare 在 5 月 25 日获得了 1 亿美元的新资金，并在 5 月 9 日宣布启用 StarkNet 的 StarkGate Alpha，使其估值达到 80 亿美元

zkSync——发布了 zkSync 2.0 和兼容以太坊虚拟机的 ZKR，目前正在测试网络阶段

Polygon——宣布将 Nightfall zk L2 加入它的扩展解决方案套件

Aztec——确认 Aztec Connect 将于 6 月 6 日在以太坊主网上线

IMX——目前在 ZKR 采用方面的领导者，专注于 NFT 和游戏，同时宣布与 StarkWare 合作进行跨 Rollup 的 NFT 流动资金

其他值得关注的扩展解决方案：Mina，Espresso，Aleo

NFT

虽然每个人都知道 PFP NFT 的热潮，但我们仍处于探索 NFT 将产生巨大影响的最早期阶段。在一个个造富神话的背后，人们似乎忘记了一个非常重要的事实：NFT 作为任何独特资产的可验证数字包装所带来的简单而又全面的革命。该技术的可编程性以及它们可以向创造者收取的版税是一种功能上的进步。

目前有两个传统的资产垂直领域开始对 NFT 产生影响；流动性和金融化。NFT 流动性的改善是通过两个主要概念完成的。首先是通过将 NFT 碎片化（碎片化协议）来扩大潜在的市场参与者；其次，通过增加可用的销售方式来扩大潜在的买家。SudoSwap、NFTX 和 OpenSea 宣布的 Seaport 是这一类别中的领先候选者。Seaport 是一个与 OpenSea 完全不同的市场，它允许买家和卖家提供或接受各种代币的组合。

摘自 OpenSea 关于 Seaport 的公告

目前大多数 NFT 市场只允许一方同意提供 NFT，另一方同意提供支付代币。Seaport 采取了一种不同的方法：出价人可以同意提供一定数量的 ETH/ERC20/ERC721/ERC1155 项目——这就是“出价（offer）”。为了使该出价被接受，出价人指定的接收者必须收到一定数量的物品——这就是“对价（consideration）”。

SudoSwap 即将推出其新颖的基于 AMM（自动做市商）的 NFT 去中心化交易所。SudoSwap 的开发者 0xmons 将该协议描述为：“资本效率高、gas 优化的 NFT 流动性基础层协议”。Seaport 和 Sudowap 应该在未来几个月/几年内改善 NFT 的流动性，这是令人兴奋的发展。

NFTX 是最后一个值得注意的协议，它通过建立 NFT 交易所流动性池来进一步提高 NFT 的流动性。该协议的用户有能力将他们的 NFT 存入池中，这些池被交换为同质化代币，并创造产生收益的机会，同时允许任何人在开放的去中心化交易所上购买代表特定 NFT 收藏品的同质化代币。

当前 NFT 金融化的可解决市场仍然很小，但随着 NFT 慢慢扩展到其数万亿美元的潜在市场，该领域的规模将持续增加。当前有几个主要协议的建立加强了 NFT 作为资产的生产性，0xRusowsky 在他的文章《非同质化代币的金融化》中优雅地叙述并探索了两个差异化的方法：点对点借贷和协议借贷。

图片来自 0xRusowsky 的文章

最终，NFT 将成为世界上最有价值的资产类别，因为它们将继续演变直至响到每个行业。NFT 将大幅改变艺术品、收藏品、社交俱乐部、音乐、房地产、头衔、用户数据、公用事业通行证、知识产权等领域，同时 NFT 还将进一步融入游戏领域。

代币赋能的激励措施

加密货币中最令人兴奋的垂直领域之一是通过独特的加密货币代币，激励各种不同的全球市场参与者的用户群执行一些现实世界的行动。通过闲置资源或时间换取代币和所有权去赋予人们贡献和建立网络的权力是非常强大的。

这个领域最有名的开拓者是 Helium（HNT）。Helium 通过代币奖励用户购买一个热点，然后安装并同步到它们的区块链上。Helium 经历了爆炸性的增长，它比传统的竞争对手更快地扩大了必要的基础设施数量级。通过对其基础设施的增长进行补贴，同时将极端的资本成本转嫁给各个热点运营商，这改变了资本的成本和形式，并迅速扩大了其网络范围。

StepN（GMT）曾经作为加密推特的话题出现在世界各地的媒体上，它部署了一个类似的代币支持的激励结构。虽然 HNT 和 GMT 所要实现的目的完全不同，但两者之间的相似之处是显而易见的。Multicoin 称这个领域为“实物工作证明”，我们将继续看到这些实验通过代币奖励现实世界的行动。

值得关注的协议：HNT，Pollen Mobile，Livepeer，Braintrust，Sweatcoin

Helium 在世界各地的热点共计 826000 个，并在不断增加

GameFi

虽然 GameFi 更像是一个 meme，而不是一个真正获得和显示可持续市场影响的想法，但该领域的未来是光明的。当前围绕着这个行业及其潜在的未来影响已经有了非常多的文章和讨论。

游戏的最终成功实施与 NFT、DeFi 以及它们将支持的经济相结合将对整个加密货币生态系统产生飞轮效应。Axie 展示了这些生态系统在短短几周或几个月内可以实现的无与伦比的增长，同时也最终展示了糟糕的代币经济学、可持续性和激励调整的结果。高质量的、有吸引力的游戏需要几年的时间才能建立起来，而在区块链上再附加一个具有可持续性的经济模型是非常困难的。

幸运的是，当前有大量的资金、开发者和游戏爱好者受到机会和总可寻址市场的启发和驱动。我们应该在今年年底开始看到 GameFi 在该领域两个最令人兴奋的参与者的领导下逐渐成型：SOL 上的 Aurory 和以太坊上的 Illuvium（由 IMX 驱动）。

互操作性和桥

除了通过竞争链和第二层网络对更多区块空间的急迫需求外，这个周期出现的另一个主导说法是通过安全桥和资产转移的可互操作性、多链的未来。不幸的是，这种说法由于一系列的黑客攻击成为了主流讨论的焦点，包括 Wormhole、Axie 的 Ronin 侧链，以及受到较小影响的 Poly Network。随着生态系统的不断发展，一些主链和第二层网络的服务将变得专业化，人们对安全、去中心化桥的需求会进一步增加。这里有几个协议值得强调，它们可以与目前的市场领导者 STG 和 SYN 竞争：

LayerZero 和 STG——STG 建立在 LayerZero 网络的基础上，旨在通过其创新的一键式链上原生资产交换来解决“桥的不可能三角”问题。Layer Zero 是一个复杂的信息传递协议，它开创了 omnichain 代币并实现了 NFT，现在有几个协议正在纳入并建立在该网络之上。

SYN——Synapse 是加密推特的最爱（大仓位），它的桥协议是目前使用最多的跨链流动性网络。xAssets 是其最近的创新，该项目将原生单链代币转化为多链资产。Synapse 最近还宣布它的跨链通信协议将支持 NFT。

Connext——促进了区块链和 rollup 之间的转移，允许开发者建立富有表现力的跨域应用程序（称为 xApp）。Connext 还确认了它即将推出的 $NEXT 代币和愿景。

HOP——最初在 2021 年 7 月推出的 USDC 互换，Hop 已经扩展到能与 ETH、DAI、USDT 和 MATIC 进行互换。Hop 最近还确认并空投了 $HOP 代币，并概述了其对 HOP DAO 的愿景。

Wormhole——Jump 支持的桥解决方案，现在支持 Cosmos IBC 网络，也标志着它支持的第 11 个基础层链。Wormhole 在不同的链上拥有约 6.7 亿美元的总锁仓量，并利用了代币锁定、包装和铸币功能。

其他值得关注的协议：REN，RUNE，Axelar 和 Nomad。

扩容基础设施

加密货币资本过剩的积极发展之一是，这些投资中有很大一部分部署到了基础设施的赛道上。区块链分析和数据分析公司、非托管钱包供应商、L2 扩展基础设施、矿业公司、服务提供商、质押解决方案、法币出入金供应商以及必要的基础设施今年都得到了大量的资金，因为支持数亿用户的基础设施层已经成型。

在这个领域有很多协议值得强调，但我最近读了 Zee Prime Capital 的优秀文章《Web3 中间件》的内容，并强烈建议铁子们也拜读一下这篇文章。Zee Prime 一直有最好的中间件和基础设施堆栈分析，我的想法与他们一致。因此想要效仿他们在这个问题上的研究和深度是非常愚蠢的行为，所以请铁子们到他们那里去了解一下基础设施现状的详细分析。对于比较懒的铁子们，我将在下面提供他们文章中强调的基础设施领域内运行的协议：

Zee Prime 涵盖的协议：AR，POKT，Spheron Protocol，KYVE，Ceramic，Subsquid，SolanaFM，Glitter，Lit，Polywrap，Sepana，Kwil 以及 Guild.xyz

接下来会发生什么

加密货币生态系统的基础已经广泛建立，必要的基础设施正在迅速推进。这些基元和协议已经成熟，它们可以通过相互的利用和整合，通过更有影响力的应用、增强的用户体验、提供更低的交易费用、可互操作的跨链体验来扩大加密货币的需求，并使世界各地的人们获得他们理应获得的所有权，从而在未来进行更好的组合和建设。

我正在密切关注的几个开始发展的垂直领域：

GameFi 经济体开始利用并纳入现有的 DeFi

钱包扩展它们的服务——见文章《目标远大：钱包作为配置文件》

扩展 NFT 的用例和流动性，以及其下游影响

Omnichain 的协议和 NFT 提供利用各种链来实现新的用例

围绕 rollup 的流动性和以太坊兼容性的发展

ZK Rollup：它们的代币和估值，以及市场份额的动态控制

SOL/ETH 比率和 SOL 的能力，SOL 在整个 NFT 生态系统中继续增加吸引力，并创造对 DeFi 代币的需求

NFT 市场指标——LooksRare 的增长和 SudoSwap 的推出

FXS、Curve、Convex 和 BTRFLY 的持续增长和共生关系

下半年展望

我目前的观点是，在今年第三季度末/第四季度初的持续反弹开始之前，市场会经历漫长的痛苦期，这一情况会在第一季度开始加速。我在文章中概述的许多发展中的行业将从今年的第三季度开始催化加速，但这期间有个非常重要的事件，那就是以太坊是否能成功合并。

第二层网络扩展解决方案为了减轻 ETH 的交易成本将继续推进和部署，它们提供了一定的经济活动，它们为了激励用户将发布代币（Optimism、Arbitrum、zkSync、StarkEx 和 StarkNet）。

NFT 通过增加流动性并加强金融化来扩大其用例和影响。NFT、游戏和 DeFi 的交集继续加速，并在第三季度末随着发展中的元叙事（Gamefi 提供大量需求）而逐渐成型，这个赛道中有几个 Gamefi 生态系统将第四季度或明年发布，并致力于长期建设。

Solana 在第四季度基本上解决了它的问题，其 NFT 生态系统将持续活跃，Gamefi 发布，创新的 DeFi 协议逐渐恢复升级，SOL 通过模仿以太坊之前价格从两位数上涨到四位数的行为来巩固自己的江湖地位。

Layer Zero、Stargate 和 Synapse 为开发者提供了利用跨链原生资产和 NFT 的能力，并建立了利用链和应用特定利益的协议，这一切将在第四季度开始形成。

从宏观上看，随着比较利率的增长，美联储减缓加息，风险资产开始慢慢地被收购，第三季度起通胀数字同比将有所改善。围绕时间和净资产百分比的诸多增长趋势推动了加密货币的采用，从而促进未来几代人投资加密货币。