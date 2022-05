从九大应用类别出发，探讨加密原生消费产品的未来

作者:Mercedes Bent,Lightspeed

编译:派蒙

每一次重大的技术变革最终都会催生出一大波新的消费技术公司。互联网为人们带来了 AOL 和雅虎等媒体应用,亚马逊和 eBay 等网络交易市场,以及 Netflix 和 Pandora 等娱乐网站。互联网重心向移动端的转移更是带动 Twitter、Uber、Facebook 与 Snap 等公司的崛起。

我们正处于第三次重大结构性转变的时刻,所有的应用与服务的基石正逐渐转向区块链(Web3)。区块链的潜力是巨大的,因为它解决了目前困扰互联网的许多围绕身份、透明度和信任的问题。

如今的艺术,音乐和体育等方面应用无一例外都推动着加密货币消费公司的发展。尽管加密货币已经在某种意义上成为了「流行文化」的一员,但除了 Coinbase、OpenSea、Yuga Labs/BAYC、Metamask 外,并未出现更多成功打入大众市场的知名品牌。

为什么呢?

其中的一个原因是,如今区块链所拥有的魔力要吸引大量「主流」民众还为时尚早。在加密世界中,用户大多被报酬激励和所有权吸引。成功的消费产品大多利用了促成人类行为的大量核心驱动因素 —— 对存在和意义,表达和创造,联系和影响,拥有和归属,安全和保障,影响和交往,刺激和多巴胺,成就和建设的需求。

这就是独特的消费产品难有创生之法的原因 —— 创造者仅有几秒钟的时间来吸引用户的注意力,而在成功吸引用户之后,他们不得不直面一个更难的问题,即推动产品重复使用和用户持续参与。

建立一个持久的加密货币品牌,满足用户的这些需求,既是挑战,也是机遇。 加密原生公司需要将普通消费者对去中心化的接受程度作为衡量标准之一,在「体验感」和「去中心化」两者间寻找一个最佳的平衡点。一些公司仍在采用一些消费者产品建设原则(为用户带来信任、安全、无缝体验、惊喜与愉悦)—— 他们在社区建设方面的出色表现为用户带来了强大的归属感。

有很多潜力股正在在争夺这些机会。加密货币原生产品已经在数字钱包,NFT 市场等 9 个领域大放异彩,并且未来将在几个新兴领域成为主流(未来的文章会选取其中一些领域进行更详细的探讨)。

我们正处于加密货币的「修正期」,修正过程中引发的危机将为新的消费类别创造新的机会。可以想象,一年之后,以下的几个类别将改弦更张。

以下是我们可能看到加密货币原生消费巨头出现的几个领域,大致上类别从成熟到青涩。

#1 商业 / NFT 市场

无论你是视频、艺术、游戏、音乐,每个领域都有衍生出的 NFT(不可替代的代币),每种 NFT 也都有一个市场。NFT 市场是加密货币的城镇广场,商业中心,它们的成功源于其对流行元素的感知。

在 NFT 成为值得信赖的大众市场产品之前,他们需要克服大众市场对加密货币的不信任,并改善购买体验。

设计者建立一个具有世界级信任、安全和保障的平台并开辟更广大的 NFT 利益市场的潜在机会。实用型 NFT 可以吸引大众市场 —— 我们还可能在场外看到更多的嵌入式和平台商务机会。

OpenSea 虽然在这一领域一直占主导地位,但在用户和数量上最近已经被 Magic Eden 反超。目前在这方面工作的其他知名公司包括 LooksRare、Hawku 、Fractal、Zora 和 Autograph 。

#2 CeFi / DeFi,和钱包的发展前景

只要看看 Coinbase、Blockchain.com 、Uniswap、Metamask,以及 Zerion 、Zapper 的天价身家,就不得不承认消费者金融科技产品可以说是迄今为止最大的成功之一。在集中式和分散式金融中,钱包无疑是其中的最大赢家。

钱包之于加密货币,就像电子邮件之于 Web1.0。钱包成为了将单个节点登录的人们串联起来,土工了原生加密世界的认证方法。但他们还没有达到大众消费级别产品的高度。

钱包可用性和用户体验设计欠佳 —— 创建一个钱包,需要记住一串长的离谱的助记词,并且冒着被锁定的风险,转入资金(YouTube 一下,祝你好运)。

即使完成了以上步骤,也不得不在买东西时支付一堆手续费。因此,整个系统还没有完全为大众市场做好准备。

而好消息是,有一个巨大的市场机会来改善这个过程。Blockchain 、Metamask、WalletConnect、Phantom 和 Rainbow 这样的大公司必然会采取措施积极应对,Triangle 和 Slaz 这样的 wallets-as-a-service WAAS 也将重新定义市场。

#3 游戏 / 元宇宙

早在 2021 年 10 月,就有人意识到这次的元空间是与众不同的。虽然「元」这个词显得有些令人迷惑,但你不能否认像 Sandbox 和 Decentraland 这样的加密货币元宇宙,以及 将 Roblox、Minecraft、VRchat、RecRoom 等更大的 Web2 元宇宙视作主要社交圈子的玩家所产生的影响。

年轻人乐于把时间花在开放世界的社交游戏中,这也正是它们具有最高增速的原因。

加密货币使这些平台首次与现实世界的货币相联系,大大提升了游戏的潜能和效用。

加密原生宇宙游戏由于「边玩边赚」和其他相关问题的侵扰,导致游戏体验不佳。

Faraway 、Star Atlas、Defi Kingdoms、Harvest 和其他许多区块链游戏初创公司能否开创加密货币游戏的新纪元实在值得期待。

#4 数字 IP/PFPs:加密货币的迪斯尼乐园

也许到目前为止,加密产品最显而易见的成功来自如 AYC、Cryptopunks、World of Women、Azuki 等 NFT 资料图片。仅前 3 个 NFT 系列就推动了 2021 年 OpenSea 的 40% 的交易量。这些项目围绕艺术创造了社区和共享身份,并将像迪士尼和皮克斯那样为角色赋予生命力。

与传统媒体的 IP 开发相比,数字优先的 IP 品牌有很多优势 —— 随着社区参与度的加强,它们可以通过社交媒体快速迭代和代币化化,在故事开篇之前率先登场。

以加密女巫(Crypto Coven)和隐形宇宙(Invisible Universe)为例, 引人入胜的故事情节是提高参与度的关键 —— 在 Web3 时代,项目不仅仅是消费驱动手段,更像是社区参与者之间持续的互动与合作,这也是能让故事和人物更加鲜活的秘诀。

最好的数字 IP 公司正在以可持续的组合方式实现盈利,与游戏和其他经常性的版税池合作,并且不依赖于一次性的定制许可交易。这个领域值得关注的公司包括 Recur、Yuga Labs(BAYC)、Invisible Universe 等。

#5 创造者 / 娱乐媒介 / 收藏品

娱乐和体育一直是加密货币进入大众市场的最大桥梁 —— 斯台普斯中心现在是 Crypto.com 竞技场;音乐或电视正在重构;货币化体验进一步升级并为,发行人的代币正在源源不断地创造收入。创作者货币和未来收入相关的文章在 2021 年 10 月问世,这个类别虽然仍处于发展初级阶段,但强调了改变游戏规则的加密货币对创意的影响。

创作者货币将粉丝社区变成资金后援,将某人的个人品牌转变为一种货币形式。

代币、NFT 和加密货币资产对收入不稳定的创作者来说效果极佳 —— 他们需要不断生产新的内容或提高他们的知名度,以保持创收。创作者的粉丝群体拥有该创作者独一无二的作品,并将自己对于作品的喜爱转化为对创作者的资金支持。

创作者工具公司通过联系 Mirror 和 Mayk 等加密货币原生平台,提供给创作者在平台发表文章,创作音乐的手段。

体育一直与收藏品紧密联系在一起,娱乐收藏品公司在现有的 Web2 行为之上,期望以 Web3 中可信任、可验证、可扩展的方式进一步优化数字藏品

这一领域的参与者包括 HumanIPO、Mad Realities、Dapper/NBA TopShot、Audius 、Rally、Fan Controlled Football 、Royal 和 Autograph 。

#6 搜索 / 发现与兴趣驱动的 DAO 的集合

Web1 最大的创新是解决了搜索和全球信息访问,而 Web3 增加了一个身份层。增加的新维度使得区块搜索引擎能够轻易获取所有权记录,为人们带来更多新鲜事物。但到目前为止,仅在 Twitter 广场闲逛的人们很难发现如新的 NFT 集合,DAO,颇具吸引力的人等加密货币世界有趣的事物。

DAO 的出现与激增或许能够解决从前的困局。 DAO(去中心化的自治组织)使社区能够围绕兴趣形成并集体行动,而不需要等级制度或官僚机构。而且,由于它们依赖于智能合约(代码),透明度和可信度大大提升。由于以下原因,DAO 将成为主导的消费者应用程序之一。

DAO 几乎可以为任何目的而创建 -- 从支持乌克兰(UkraineDAO)到围绕衰老和长寿的研究(VitaDAO),从社交俱乐部(Friends With Benefits)到拥有体育联盟(Fan Controlled Football)。

谁能将所有这些 DAO 聚合起来,并实现跨社会群体的发现,谁就能用一个嵌入式的金融系统取代 Facebook 群体,奖励人们对每个社区的贡献。

能够实现这种聚合的可能是已经支持 DAO 网络的 DAO 工具公司,如 CollabLand、Superdao、Syndicate,或 DeepDAO 等分析公司。DAO 工具公是有趣的候选者,因为它们已经支持 DAO 的网络。

#7 连接 / 加密原生信息传递

每一次新的技术变革都会产生一个新的信息传递巨头。在 Web1,它是电子邮件公司,如 AOL,雅虎,Hotmail 和 Gmail。在 Web2 中,出现了 SMS、Whatsapp 和其他的移动端信息传递公司的井喷。原因为何?

信息传递是最高层次的社会活动类型之一,也是互联网实现的名为「联系」的价值。

出于想要购买同类资产或仅想认识意趣相同的人等原因,仅根据钱包中的资产给钱包主人发信息功能对现在的人来说是绝无可能的。

直接给钱包地址发消息,并为访问权付费,可以不用中间商赚差价的烦恼,省下他们收取的手续费。

XMTP、Dialect、Waku、Web3mq 和 Satellite 等公司正在开发能够实现这一目标的核心基础设施,而 Blockscan、Metalink 和 Mailchain 等公司正试图在应用层实现链上消息传递。

#8 真实世界的效用 / 经验

NFTs 在艺术领域的成功经常会遇到这样的问题:「我可以用它们来做什么?它们到底有什么作用?」这些问题的答案通常是 X to earn,NFT 票务与体验,以及基于任务的奖励等能将加密货币购买与 IRL 活动和现实世界的任务与加密货币奖励相结合的手段。X to Earn 开始于 play to earn,后面逐渐衍生出:move to earn,learning to earn,sleep,eat,mediate 等。

X to earn 的问题来自项目本身的可持续性。这些项目中常常充斥着寻求快速回报的投机者,代币因此迅速飙升,然后随着时间的推移失去价值。在这个问题得到解决之前,对 X-to-earn 的效用的度量衡仍然是未知的。

NFT 票务 + 体验将有助于通过提供特殊活动的准入证明,以及独家 loyalty programs 忠诚度计划来推动效用。有些是一次性的活动,有些则使用户获得持续的奖励、福利和社交空间。

如果票务 + 体验是「支付加密货币以获得价值」,那么另一个有趣的部分是「工作以获得加密货币」。这些平台和应用程序给消费者提供小任务,以换取基于加密货币的奖励(NFTs、稳定币、项目的原生币)。

这个潜力巨大的空间不乏竞争者 —— 其中比较出名的当属 Axie Infinity、Stepn、Sweatcoin 和 Layer3。也有 Percs、Afterparty、TokenProof、Mintgate、Rabbithole、Coordinape、Bitsports 等新鲜血液不断注入其中。

#9 数字身份档案 / 社交网络

钱包地址也是另外一种存放人身份信息与链上活动的媒介。但目前为止仍为出现能够展示一个人所有链上活动,并将其视为链上数字身份的方法。有一些初创公司正在努力解决这个问题。

出席证明协议(POAP)允许用户生成 NFT 代币,显示会议、音乐会或体育赛事参与记录,以及你是显示 DAO 的成员证明。申领这些代币会带来一些带来一些使用过程上的障碍,但这也许是一个特点而非 bug。

Entre 作为区块链领域的领英,用于存放职业档案与关系网络,而 ENS(Ethereum Name Service)为长而复杂的钱包地址提供了相当于一个易于记忆的域名。

其他可以聚集和分享链上凭证的项目包括 Lemon Cash 或 Webull 等加密金融领域项目, Socket、Magic Eden 或 Hawku 等 NFT 市场项目,Bitclout、Farcaster、Showtime 等社交网络项目。

这个领域玩家将需要在分享身份与维持隐私中达到合理的平衡。

#10 大量的基础设施建设层

但身份协议、社交图谱、钱包安全、DAO 工具,以及更多的工作正在进行中,这些链上基础设施建设都是在为上述项目服务。

一个不断发展的类别

显然,加密货币原生初创企业还处在发展的早期阶段,因此想要准确地判断下一个爆发的加密货币产品来自何处实在为时过早。

上文 6 到 9 类仍然是发展处在原始阶段的新兴类别,他们直接确实可能存在大量重迭 —— 随着 NFT 被视为所有人的访问工具,商业 / 市场和公用事业可能会合并奖励类型、创作者和实用程序已经与独家粉丝体验和其他忠诚度产品相结合;,链上个人资料成为现实世界活动的证明,导致数字身份和公用事业终将合并;加入兴趣群组,娱乐,游戏和数字 IP 的合并,加密货币原生 IP 延伸到现实世界,也将带来数字身份与发现功能的合并......

而关于「明天的消费者是谁?」,「谁将带领加密货币进入下一个牛市?」,「哪些产品领域将率先快速增长?」,「加密货币元素如何增强消费者体验?」,「哪些领域正在真正超越 Web2 并开辟新的天地」等等人们颇为关心的问题并没有在上文的概述中得到答案。

这个领域需要更多具有打造客户喜爱的产品经验的创始人,也需要鼓励积极消费习惯,了解行为心理学,设计绝妙用户体验的消费者公司。总而言之,我们终会成功。