加密寒冬已至，我该退出 Web 3 这场「伟大游戏」吗？

原文标题：《熊市来了，辞职 all in crypto 的我错了吗？》

撰文：Nick deWilde

编译：Wendy

去年 10 月，我辞职了。当时，比特币价格是 6 万美元，标普接近新高。好家伙，今天又是另一番局面。

从加密市场的崩溃到初创公司的裁员，一切看起来就像是寒冬真的来了。随着熊市的氛围越来越浓，很多辞掉工作全职加密货币的人都开始担心，面对即将到来的衰退期，自己选择这条路是否可行。现在应该以防万一回到保守的打工人岗位，还是继续坚持自己的选择？

为什么要担心？

在经历了牛市之后，很难让自己进入衰退的心态。 虽然牛市可以支持各种优质的产品和服务，但衰退时期会使任何职业变得岌岌可危。在密码行业的独立工作者基本上都靠以下工作维持收入：

为初创公司提供咨询服务

做课程

写付费内容

尽管这些收入来源看起来是多种多样的，它们都受制于同一股经济力量。随着公开市场市值的不断挤压，风投会向自己投资的公司发出警告，募集资金成为一大挑战。这就会导致初创公司削减支出 —— 包括你的咨询合约。与此同时，一旦公司的预算收紧，愿意买你课程的学生也会越来越少。随着裁员的增加，你会发现要留住订阅付费内容的用户也越来越难，更不用说招揽新用户了。如果这样的情况只持续几个月，你可能还可以接受，但如果是 1-2 年呢？

延长你的「跑道」

一个初创公司 CEO 的主要职责就是确保不要把钱花光。而独立工作者相当于一个人就是一家公司，因此这个职责对他们来说更为重要。当一家公司的银行账户归零时，它就失去了办公空间；当一个人花光了钱，他就失去了自己的公寓。

在过去的一个月时间里，初创公司的 CEO 们都非常关注自己的跑道长度（自己能走多远）。也就是说，他们手上的钱还能维持公司运作多久。这对个人过来说也是非常重要的实践。

鉴于你个人的烧钱速度，你的银行账户上的钱够用多久？如果这个数字非常小（小于 12 个月），以下是能够延长你跑道的几个可行方式：

赚更多的钱 —— 如果你认为有不用转行就能轻松赚到更多钱的方法（比如提高服务费用），那么可能值得一试。如果赚更多的钱需要彻底改变现有的工作模式，并且你还不感兴趣，那就等到你考虑了其他的选择再说。

—— 如果你认为有不用转行就能轻松赚到更多钱的方法（比如提高服务费用），那么可能值得一试。如果赚更多的钱需要彻底改变现有的工作模式，并且你还不感兴趣，那就等到你考虑了其他的选择再说。 卖掉一点东西 —— 尽管在熊市卖出资产并非理想选择，但是可以让你更安心，并且还能让你保持独立。

—— 尽管在熊市卖出资产并非理想选择，但是可以让你更安心，并且还能让你保持独立。 控制成本 —— 这三个选择当中，控制成本应该是最容易做的一个。首先可以检查自己的每月支出，然后削减那些并不重要的经常性消费。

不要责怪自己

直面自己的财务状况并做出妥协可能是一个令人羞愧的时刻，会触发各种情绪。 在处理这个问题时，请记住，你已经根据现有的信息做出了最好的选择。

虽然现在的经济形势在事后看来可能是显而易见的，但没有人能预见未来。有很多专业投资者以预测经济为生，但还是让客户亏钱了。没必要责备自己。

另外，你曾经就职的公司也免不了受到经济衰退的影响。许多公司都在进行大量的裁员，就算能幸免于难，他们能获得的资产也比去年要少得多。我并不是说你以前的同事做了错误的选择，只是这提醒了我们，我们所有人都在共同经历令人不快的经济现状。

回到安全的地方没有什么可耻的

回归全职工作，享受稳定的工资和福利并不可耻。 虽然追求你热爱的东西令人兴奋，但支付账单和避免债务是永不过时的潮流。 如果你的目标是尽量减少临终前的遗憾，那么你可以放心地认为，在经济困难时期养家糊口不会是让你后悔的决定。

未来还有其他机会能让你开创自己的事业。经济形势会变好，当这一天来临的时候，你可以再次尝试成为独立工作者。

如果你真的决定重返传统的就业市场，要意识到你已经不是离开之前的那个人了。 你获得了新的技能和经验，可以帮助你承担新的角色。 你或许可以找到一份比自由职业更适合你的工作，谁知道呢。

如果你要继续坚持，那么游戏规则已经变了

如果你选择继续做独立工作者，要意识到管理这场游戏的原则已经改变。 尽管人员和产品将继续迅速崛起，但我们不再生活在每个玩家都将继续看起来像天才的经济环境中。未来将会有很多有前景的想法不能获得注意，还有更多借助炒作的资产面临现象级的崩溃。 那些在下一阶段取得成功的人很可能是那些更新策略以匹配游戏新玩法的人。

我选择继续这场游戏，在策略上做出了三个改变：

1. 保持专注 —— 我刚开始转做自由职业时，我的工作负担很重，需要兼顾订阅内容、两个咨询工作、一个投资组合和一个 web3 教育项目。 我内心明白这样的工作量太大了，但我想知道自己最擅长的领域。 随着市场的变化，不同的项目展示了它们的潜力，我一直在积极减少工作内容，以确保我有精力投入到最有前景的项目上。

2. 团队合作 —— 顺风的时候，独自航行是一个很好的策略。但是一旦你需要拿起船桨，你就需要和你一起划船的伙伴。我选择优先考虑那些能让我与聪明人合作的项目，他们能帮我度过未来的难关。

3. 保持从容 —— 在牛市中，很容易产生一种错误的紧迫感。你发现了机会，觉得有必要迅速投入，使自己的优势最大化。虽然这种心态在过去对我很有帮助，但现在我很愿意等待机会，如果它有助于保持我继续走下去的能力，我才会去冒险。

玩一场无限游戏

作家 James Carse 曾经写道：「游戏至少分为两种。一种是有限的；另一种是无限的。有限游戏的目的是获胜，无限游戏的目的是继续玩下去。」作为一个珍惜独立工作的人，我已经意识到我的主要目标是继续玩下去，而不是试图赢。

在上世纪 90 年代末的互联网繁荣时期，许多投资者和创始人涌入硅谷，希望迅速赚到钱，但当市场出现变化时，他们的表现却很糟糕。他们中的大多数人你根本叫不上名字，因为他们在名誉受损后再也无法回到这场游戏中。

如果你把目光放在无限游戏上，你能做的最重要的事情就是保持你玩游戏的能力。这意味着不要破产，不要冒险。这意味着不要因为不切实际的想法而毁掉自己的声誉。要继续学习，投资在你的精神财富上。那些深思熟虑地驾驭前方挑战的人，将使自己成为无限游戏的玩家。