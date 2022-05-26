以太坊Merge后矿工将何去何从？

一、Merge：矿业的终结

以太坊的共识机制正式计划从工作量证明(POW)转向权益证明(POS)，已经走过了4年的时间。以太坊信标链(Beacon Chain)作为ETH2.0路线图的第一步(Phase 0)就是要为以太坊网络的共识层引入更加安全、环境更友好的权益证明，并且在与ETH1.0融合(Merge)后最终取代耗费能源且愈加中心化的工作证明。

PoW阶段的以太坊，矿工(Miner)通过哈希碰撞争夺记账权，给交易排序。而采用权益证明后的以太坊，人们通过在一条新链(信标链)上质押以太坊，随机地成为验证者为网络中的交易排序，从而形成世界状态的共识。在以太坊正式融合后，网络整体的能耗将会减少99%。

ETH2.0总质押数(ETH) ETH2.0总质押数(ETH)

目前，ETH2.0的质押合约中已经拥有超过126万个以太坊，占到了流通量的10.7%。有超过40万的地址参与了PoS共识层存款，每个地址至少质押32枚以太坊。其中，不乏OKX、Kraken、Coinbase等中心化交易所、ETH2.0质押的流动性协议Lido和一些市场深度玩家的大力参与。

ETH2.0质押率 ETH2.0质押率

然而，尽管由PoW到PoS的转换对于行业整体是有益的（尤其是对于环境而言），以太坊不再需要消耗能源来保证网络的安全。但同时也的确标志着这个承载着70%以上Dapp的第二大Crypto生态矿业的终结。

二、来自矿工的压力

以太坊的融合可能会面临来自矿工两方面带来的压力：算力骤减 & 分叉。

随着融合的确定性越来越大，矿工们会选择在合适的时间慢慢退出以太坊PoW共识，届时以太坊网络整体算力可能会骤然下跌，留下来的矿场就会拥有极高的出块权，极低的犯罪成本和可观的收益会给以太坊上近3,000个应用带来毁灭性的打击。不过，目前的ETH2.0客户端对此早有防范——如果全网算力出现明显下降，以至于影响到网络的安全，以太坊融合就会提前。

分叉的原因可能是ETH1.0的矿工”硬抗”，也就是在难度炸弹开启前的区块高度，分叉这条链——誓要榨干PoW在以太坊上最后一滴血，这就有可能导致PoW和PoS两种共识机制的以太坊在一段时间内共存的现象。

一旦以上两种情况，不论是Dapp开发者、用户还是中心化交易所都应该打起12分的精神来规避链上资产的损失。

三、Pos后矿工将何去何从？

然而，大势所趋，PoS和PoW的融合终将到来。如果一部分矿工在Merge前就从以太坊挖矿撤离，那么全网算力（哈希率）就会降低，其他留下的矿场就会更有利可图。也就是说，随着挖矿的人越来越少，留下来的人更容易获得ETH。

那么，目前所有的以太坊PoW矿工都不得不面临这样的选择：已经回本的择机退出，没有回本的硬撑到底，头铁的分叉。

以太坊现存的矿机主要分为显卡矿机和 ASIC 矿机两类。显卡矿机需要我们自己配置一台 PC 来运行挖矿程序，其中显卡性能决定了挖矿速度和算力，主板和电源很大程度上决定了矿机运行的稳定程度。

反观 ASIC 矿机（Application Specific Integrated Circuit）则采用集成电路（芯片）作为算力核心，将特定加密货币算法集成于芯片之内，从而大大提高了运算效率。

很明显，持有显卡矿机的矿工选择会更多，承担的风险也更低。他们可以选择在以太网完全转向PoS机制挖矿前将现有的矿机出售，去完成Crypto以外其它计算密集型的任务。此外，显卡矿机还可以去挖其他种类的加密货币，如Ethereum Classic, Ravencoin, Dogecoin, Litecoin等，但由于这些采用PoW共识的项目本身市值较小，利润也远不如在以太坊挖矿可观，且价格波动较大。因此，这部分显卡矿机目前也没有全部撤出。

另外需要注意的是，一旦融合的最终方案和代码敲定，这些数量庞大、算力强大的GPU矿机将算力迁移到其它采用PoW网络中，哈希率骤然增加，会对原有的挖矿生态重新洗牌。

另外一类使用诸如芯动A11这类高端ASIC矿机的矿工，尤其对于入场不久的人，由于固定成本已经投入，高度定制化的ASIC又没有人会高价接盘，他们或许就只有一条路：开足马力，直到Merge前的最后一个区块。

此外，运营ASIC矿机的矿工是最有可能不遵循PoS，而在原有ETH1.0后面分叉出第二个Ethereum Classic。

我们猜测，有一部分矿工可能并不认为融合会在短时间到来，这也就是为什么到目前为止算力只是增长缓慢，但并没有下降的趋势。

ETH全网平均算力 ETH全网平均算力

6月8日的融合只是首次测试网(Ropsten)的融合，并不是正式的主网融合。几个主要的测试网将在几周后陆续合并，如果一切顺利，我们可能在Q3看到以太坊主网正式融合。

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