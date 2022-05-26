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速览 Terra 2.0 空投细则及计算方法示例

Foresight News
2022-05-26 07:19
Terra 将根据通过的提案 1623 向其社区空投其新的原生代币 LUNA。在 2022 年 5 月 27 日创世之日，符合条件的 LUNC、USTC 和 aUST 持有者将在新链上获得 LUNA 空投。

空投快照时间

用户获得的 LUNA 空投数量将取决于其在 Terra Classic 链上持有的代币类型、持有这些代币的时间节点（基于攻击发生前和攻击发生后分别快照）以及持有的代币数量。
注：原 Terra 为 Terra Classic，原 LUNA 为 LUNC。
攻击发生前和攻击发生后的快照区块高度和预计时间如下：
表 1：攻击发生前和攻击发生后快照时间和区块高度

空投规则

在攻击发生前快照中，满足以下规则的用户可获得 LUNA 空投：
  • LUNA（包括质押衍生品）
  • 少于 500k aUST（UST 存入 Anchor）
在攻击发生后的快照中，需满足以下规则：
  • LUNA（包括质押衍生品）
  • 持有 UST
表 2：符合条件的用户的空投资格和 LUNA 释放时间表

空投发放时间

如上表 2 所示，空投 LUNA 的分配和释放时间取决于钱包的代币类型和数量，以及用户是在攻击前或者攻击后持有相关代币。
第一次空投发放日期：创世 — 2022 年 5 月 27 日
创世空投中，30% 的 LUNA 空投将立即发放给在攻击发生前持有少于一万枚 LUNA（包括质押衍生品）或者在 Anchor 中存入 UST 的钱包地址，以及在攻击发生后持有任何数量的 LUNA（包括质押）或 UST 的地址。
示例
Alice 持有 LUNA 并且是 Anchor 存款人，其账户中有以下代币：
表 3：示例 - Alice
Alice 将于 5 月 27 日在创世时收到其应得空投数量的 30%。此后，其剩余空投将先锁仓 6 个月（cliff），再在两年内线性释放至同一钱包地址。

空投 LUNA 的释放规则

在创世阶段，处于持续释放状态的（vesting）的 LUNA 空投将自动质押给 Terra 验证者，以保护网络安全。用户将可以通过他们 vesting LUNA 质押奖励，并且可以随时领取这些质押奖励。用户还可以在 vesting 和质押时取消质押、重新质押和质押他们的 LUNA。这确保了用户可以决定他们得到的 LUNA 通过哪些验证者进行质押。
创世阶段发放空投后，下一次发放空投至少在 6 个月以后。6 个月以后会按区块向用户分发空投。如果用户想要在 6 个月锁仓期后立即获得可流通的 LUNA，则需要在 6 个月 cliff 首日前至少 21 天取消对他们质押的既得 LUNA 的委托。用户还可以在 cliff 后保持其既得的 LUNA 质押，以继续获得质押奖励。

支持的资产、链、桥和 CEX

虽然我们想要尽量将 LUNA 空投给尽可能多的合格用户时，但因存在技术问题，以下资产可能无法覆盖到：
  • 从 Terra 桥接出来的 UST 或 LUNA；
那些通过跨链桥被转出的 UST 和 LUNA 需要在快照之前转回 Terra 链上，否则无法被识别。
  • Terra 上部分协议中的 UST 或 LUNA 可能无法被识别；
DefiLlama 列出的所有协议上的资产均能被识别，但其他协议无法得到保证。
  • CW3 多签合约上的 UST 或 LUNA
CW3 多重签名合约中的大多数 UST 和 LUNA 都会被考虑在内，但可能会有一些特例可能不包括在内。
下表详细列出了创世空投中将支持的链、桥和 CEX 的完整列表：
表 4：创世空投支持的链、桥和 CEX 列表，该表格将不断更新

关于 Terra 2.0

随着社区迁移到新链，大多数 Terra Classic 项目将加入 Terra 2.0，包括：
Astroport
Prism
RandomEarth
Spectrum
Nebula 等
考虑到互操作性，Terra 将成为更广泛的 Cosmos 生态系统及其他生态的门户。

计算方法

注意事项
下文描述的空投比率是预测值，只有在达到「攻击发生后」快照的区块高度 7790000（预计 2022 年 5 月 26 日 19:59:51 UTC）时才能最终确定。

跨链资产，例如 ETH/MATIC/BSC 上的 Wrapped UST，将被搁置并锁定在 Genesis 的社区池中。资金分配只能在创世之后进行。
符合条件的 UST 总量 = UST 总量 - TFL 钱包 UST 总量
合格的 LUNC 总量 = LUNC 总量 - TFL 钱包 LUNC 总量
攻击发生前 LUNC 持有人空投比例 = LUNA 分配量/符合条件的攻击发生前 LUNC 总量
LUNA 分配量：350,000,000
符合条件的攻击发生前 LUNC 总量：369,286,757.29
空投比例预计为：0.9477729517
即，如果用户在攻击前快照中持有 1 个 LUNC，则将在新链上收到 0.9477729517 LUNA。
攻击后 LUNC 持有者空投比例 = LUNA 分配/符合条件的攻击发生后 LUNC 总量
LUNA分配：100,000,000
预计攻击发生后符合条件的 LUNC 总量：6,903,710,288,128.99
空投比例预计为： 0.00001448496473
即，如果用户在攻击发生后快照中持有 1 个 LUNC，则将在新链上收到约 0.0000144781783 LUNA。
攻击发生后 UST 持有人空投比例 = LUNA 分配/符合条件的攻击发生后 UST 供应量
LUNA 分配总量：100,000,000
预计符合条件的攻击发生后 UST 总量：8,389,006,002.21
空投比例预计为：
0.01788054508
即，如果用户在攻击发生后快照中持有 1 个 UST，则将在新链上收到大约 0.01788054508 LUNA。
最终用户分配到的 LUNA 和 UST 的计算方式为下列三个公式之和：
攻击发生前 LUNC 持有量空投比例 x 用户攻击发生前 LUNC 持有量
攻击发生后 LUNC 持有者空投比例 x 用户攻击发生后 LUNC 持有量
攻击发生后 UST 持有者空投比例 x 用户攻击发生后 UST 持有量
示例
用户分配示例
用户 A 分配 = (0.9477729517 x 10) + (0.00001448496473 x 100) + (0.01788054508 x 1000) = 27.36 LUNA
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