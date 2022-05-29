NFT 周期轮转：野生，泡沫和价值回归

Key Takeaway

NFT交易量周期具有“热点引爆”、“从大到小”、“延续性”等特征，目前市场处在大周期的延展浪上。

NFT的发展阶段已从“大众媒体”转向“社区传播”，其炒作周期呈现“板块轮动性”。

目前，NFT市场处在“期望膨胀期”和“泡沫破裂期”过渡阶段，这与传统加密市场相似，但也有差异，事件与价格有很强关联性。

NFT市场难免会受整体加密行情的影响，但同时NFT市场反应比其更“迟钝”，当市场波动较大时，NFT市场往往不会快速响应。随着以太坊市值不断下跌，NFT 市值并没有直接跟随下跌。

与NFT结合的链游、DAO、衍生品等子行业，都进入了不同的独立发展阶段。

NFT 诞生至今已有10年左右发展史，从最初的艺术创作、思想实验到近2年NFT与市场开始深度融合，逐渐显示出NFT市场的周期性。

从宏观的角度来看，这正是一个新兴产物诞生之初的必经之路：从不为人知到众人追捧，NFT 经历了“零价值”到“泡沫化”的过程，最终回归到符合自身定位的价值，成为Web3的实际使用产物。

逃不开的周期性

像传统股票市场一样，NFT市场在整体市值上涨的同时，短期内依然呈现了周期性。一是表现在以交易量为主呈现的“热度周期”，二是以蓝筹项目的价格曲线周期表现的“炒作周期”。

热度周期

NFT 的话题度开始上升时，NFT市场总体交易量也开始逐渐增加，两者趋势在时间线上呈现较强的相关性。结合两者趋势我们可以判断：2021年7月-9月是NFT第一次热度升温的时期，这段时期振幅小、时间短，为之后的爆发起到了铺垫作用；2022年1月-2月是NFT第二次热度爆发时期，交易量较之前增加五倍之多，且影响的时间较长。这其中包含了哪些规律？

2021-2022年全球Google搜索NFT趋势；数据来源：Googletrends

2021-2022年NFT市场交易量；数据来源：NFTGo.io

结合下图，我们挖掘一下2021年7月——9月交易量小周期的特点。

首先周期的开启需要一个“引爆点”，这往往是某一个事件带动话题热度，随后进入“1”阶段，开启第一波热潮，不断冲击交易量峰值；之后由于延续效果，引起“2”阶段，交易量峰值逐渐缩减，最后趋于平缓。这就是一个小的热度周期，它拥有“引爆点”、“从大到小”和“延续性”三个特点。

2021-2022年NFT市场交易量（来源：NFTGo.io）

从以上来看，现在的NFT市场仍继承了加密市场的基因，下图为加密市场总市值在2017-2018年的一段周期，我们均可以找到之前的三个特征，同时可以看到在2017年11月趋势开始后，引起了三波从大到小的波浪趋势，这也是大周期相较于小周期的区别，峰值高则延展浪更多。如果按此推算NFT市场，经历过2022年1月的峰值，目前NFT市场仍处于今年1月开始的大周期中的延展浪中。

加密总交易量17年5月——18年9月（来源：CMC）

发展阶段

每一次的市场“引爆点”与“Hype”有关，我们将NFT的传播阶段分为：大众媒体传播和社区传播 Hype。NFT 的热潮也离不开媒体的推动，并和最初“艺术收藏”的属性有关。

热点事件推动

艺术类NFT非常符合 Hype 周期，去年3月，艺术家 Beeple 创作的 NFT 以超过 6000 万美元的价格售出，立即吸引了大众媒体对于NFT行业的兴趣，通过媒体传播，促使同期市场其他艺术品NFT出现价格拉升。之后的村上隆、Snoop Dogg等名人的参与更是直接将NFT变为大众媒体传播的新宠儿，成功通过热点事件来第一次“引爆”NFT市场。

Beeple的“天价”作品与CryptoPunks

社区和潮流消费力

在Cryptopunks、BAYC为首的PFP项目出现后，传播周期有了相应的分界线——社区Club的概念开始传播，应运而生的PFP项目发行热潮将人们分为各个社区阵营。在蜂窝网络里，每个人都是一个传播点，炒作阶段也慢慢转为社区传播炒作，信息分发渠道也从“从上往下”改为“从下往上”，造成了NFT潮流消费下明星大V争相购买NFT的现象。因此，NFT市场的交易量在7月第一次突破新高。

版块轮动

与传统数字市场相同，NFT的发展存在类别划分的轮动。

去年，加密市场的炒作板块轮动为：存储——DeFi——NFT——GameFi—Layer2——公链——稳定币。

而NFT的炒作概念轮动，大致为：Art——Chain——Sports——PFP——GameFi——DAO——Music——Pass。

我们也可以看到，NFT由最初媒体宣扬的高价拍卖品，过渡成一种消费品，再慢慢成为一种基于社区的投资品和身份象征，最后落于能够实际应用于游戏和Pass上的产品。

各板块流动性（来源：NFTGo.io）

其中有很多和数字市场的联动事件，比如去年下半年的GameFi游戏，Metaverse与NFT结合的热潮，造成了GameFI类NFT市场的整体繁荣，如：Axie Infinity、The Sandbox等等；第二个联动是DeFi、GameFi后，市场围绕“xFi”“x-to-earn”的概念进行轮番上演，造成了SocialFi、StudyFi、SportFi等概念的炒作，拉升了相关项目的市值，也引起这些NFT的交易量上升。

The Sandbox的土地拍卖

另外值得一提的是，在今年一月份，PFP类再次掀起的蓝筹热潮，最初由于CryptoPunks、BAYC等地板价不断上升带来了话题炒作，炒热了NFT的市场情绪，让人们产生优质项目上涨的预期，再次出现对早期蓝筹项目的FOMO情绪，于是拉动Azuki、Clone X、mfer等项目交易量的再一次攀升，从而引发一月份NFT市场的整体繁荣。

2022年一月份NFT交易总量；数据来源：NFTGo.io

量化对比头部项目周期市场表现

在热度周期中，许多NFT价格在热度周期的波峰达到历史新高。但随着市场情绪的回冷，这些项目的价格也开始下跌。

下面选取2022年1月1日-2022年2月15日这一小周期，进一步分析了交易量激增背后的原因，并对比了2022年5月1日-5月15日当前的市场情绪下不同NFT项目的表现情况。

参考以下公式，我们以收藏品的平均价格发生8%或以上的绝对变化当作市场情绪变化的标志。

将价格变动分为以下三类：•价格变动-8%或以下：下跌•价格变动+8%或以上：上涨•价格变化范围为-8%～+8%：持平

为了检验市场的宏观趋势，我们将此分析方法应用于两个时间间隔。第一阶段为NFT牛市，第二阶段为当前的NFT熊市。下表显示了16种不同NFT收藏品的平均价格上涨、下跌和持平的天数百分比。

不难发现，在年初，大多数NFT的价格上涨超过8%的比例较高，包括：Doodles、Azuki、mfers和Meebits等。一方面，年初新发行项目吸引了大量的巨鲸和投资者，带动了整体FOMO的市场情绪。其次，牛市之下，一些老牌的头部项目大多时候价格依旧处于平稳期，NFT 牛市市场依旧是市场热点导向，新项目在经历了发行的波动期后进入价格平稳期，后期随着事件再次波动。

数据来源：NFTGo.io

而在5月初到5月中旬阶段，NFT 市场也跟随数字市场进入一定的冷静期，明显看出，价格下跌的天数比例相较于前期牛市明显增多，上涨天数的比例越来越少，整体市场处于下行区间。在熊市下，NFT 头部项目表现由整体性市场情绪所把控，即使是头部项目，下跌天数比例也往往多于上涨天数。

数据来源：NFTGo.io

项目发展周期

Hype是NFT市场获得关注的重要因素。结合价格影响来说，项目获取热点主要有三种方式。

最早出现的一种是价格炒作，2021年4月，早期hashmask曾带来成功的炒作方式，即发售采用的是联合曲线——发售价格随时间越来越高。这种方式使得hashmask发售的最后3个头像以100E的价格交易，成功吸引了人们注意。然而，这种利用价格产生FOMO情绪的炒作手法后来被BAYC为代表的项目所摒弃。

第二种是明星&KOL加入制造炒作热点，如：BAYC吸引了一些明星，他们换上BAYC的头像，现在来看这种方式是在项目早期可以快速吸引眼球的最佳曝光模式之一。作为PFP类的NFT，头像是其“实用性”的重要体现。

第三种是在项目发展中期赋能NFT，通过给社区人员福利引发话题炒作，如：BAYC、Azuki等项目的空投、周边等。不可否认在这一种方式上，BAYC的炒作得到了极致的发挥，对早期持有人空投MAYC、Apecoin、Otherside等均造成了“破圈现象”。

结合下图通过事件梳理，我们可以具体看出BAYC应用以上方式炒作带来的价格影响。

事件与BAYC价格结合图；数据来源：NFTGo.io

事件时间线：

20218 月 ，Bored Ape Yacht Club 宣布将为持有人空投MAYC。8 月 30 日，NBA 球星Stephen Curry购买 BAYC11月12日，多项格莱美奖得主Timbaland宣布，新成立工作室将使用BAYC NFT创作音乐和动画。12月22日，说唱歌手Snoop Dogg宣布购买BAYC。

20221月1日，说唱歌手Eminem 购买头像加入BAYC社区1月12日，亿万富翁Mark Cuban 将自己的猿猴变异。2月2日，著名主持人Jimmy Fallon在Jimmy Fallon show节目中告诉全世界他是BAYC的成员。2月12日，Black Rifle Coffee Company 联合创始人在纽约证券交易所开市穿着一件BAYC衣服3月 发布生态 Token Apecoin4月 发布元宇宙概念土地 Otherside

目前处在哪个阶段？

生命周期

生命周期；数据来源：NFTGo.io

一项新技术从“诞生到使用”的生命周期在早期大致可以划分为几个关键阶段：

1.技术萌芽期：早期概念验证报道和媒体关注引发广泛宣传，但通常不存在可用的产品，商业可行性未得到证明。

2.期望膨胀期：早期宣传产生了一些成功案例，通常也伴随着多次失败。少数公司会采取行动，但大多数不会。

3.泡沫破裂期：随着实验项目的逐渐失败，人们的兴趣逐渐减弱。大多数失败项目被抛弃，只有幸存的项目改进产品，市场才会有人继续投资。

4.价值显现期先前的眼花缭乱的技术和项目在经历清洗和沉淀之后。逐步展现自己的价值，这个阶段才是非泡沫性的价值上升。

按照特征进行对照，NFT市场正处于“期望膨胀期”和“泡沫破裂期”，即早期宣传产生了成功的项目，比如Yuga Labs系、Axie Infinity等项目成为了不同赛道的顶流项目，而其他大多数的项目由于没有抢占先机和足够的实力，将会被淘汰掉，这就注定NFT市场会经过“优胜劣汰”。就像是2016-2017年加密市场爱西欧浪潮过后，市场进入了一段“泡沫破裂期”，淘汰掉了大量劣质项目。

2018年浪潮后的市场暂时下行；数据来源：CMC

与加密市场的比较

粗略来算，目前的NFT市场体量大约和2017年的加密市场体量相近，在2017年1月加密市场总市值首次达到20万亿后，开始了一段短促的下跌行情，两周跌去了总市值的四分之一，随后花费两个月不断修复行情，开启了上涨行情，而NFT市场可能也会经历相同的调整周期。

NFT市场与传统加密市场既有相似又有差异。目前NFT市场也和传统加密市场关联性大，难免会受总行情的影响，但同时NFT市场反应比传统加密货币市场更“迟钝”，当市场波动较大时，NFT市场往往不会快速响应。下图可见，随着以太坊市值不断下跌，NFT市场市值没有直接跟随下跌。

ETH市值和NFT市值对比；数据来源：NFTGo.io

主要有以下几点原因：

一是因为流动性较差，在不降低价格的条件下需长时间上架等待交易。

二是因为大行情会带来网络拥挤，GAS飙升，此时NFT的交易手续费极高，所以选择抛售和购买的人也会减少，于是造成交易量下跌但地板价跌幅不大的现象。

三在市场整体下跌时，持有数字资产的用户群体或可能置换成NFT从而规避波动，刺激了NFT市场。这种情况下NFT的价格并不会跟随加密市场所快速反应，从而在特殊情况下会跟加密市场呈反向发展。换句话说，一些发展稳定的NFT项目可能会被选择为加密市场下行下的多样化避险资产。

结语

市场行情总是如波浪般袭来，如退潮般离去，我们虽然可以看到NFT市场处在波浪的某个周期中，但更重要的是要看到NFT的未来发展和市值天花板。

NFT市场尚在几十亿美元的市值，比起加密市场的其他类赛道如DeFi版块，市值发展空间仍很大。新兴事物发展初期难免会伴有炒作泡沫，但之后均会迎来波澜壮阔的市值飞升，正如加密货币市场2017年的几十亿市值发展至2022年的万亿市值，同样经历了概念炒作、泡沫破裂、优胜劣汰、新的叙事和应用。所以对待新兴事物我们既要警惕泡沫又要相信革新，这样才能使自身走在新时代的前列。