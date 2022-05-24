解密代币经济学：从代币供需中制定投资策略

撰文：Ron @0xnyew

编译：Techflow Intern

代币经济学——Twitter加密圈经常抛出这个词，但人们除了“DYOR”之外从未解释过它。以下是面向初学者的一份“代币经济学”的简单指南。

在这篇指南中，我将介绍：

代币经济学的定义；

分析代币经济学的框架；

3 个研究代币经济学的要点；

代币经济学的定义

简而言之，供应和需求。供求关系实际上是代币经济学最基本的层面，意愿买家和意愿卖家交易代币。

分析代币经济学的简单框架

目前市场上有多少代币？

代币的总供应量是多少？

随着时间的推移，市场供应将如何变化？

谁将获得大部分供应？他们什么时候可以卖出？

要回答它们，我们需要来看看数据。您需要了解的指标有：

（一) 供应量

流通供应量（Circulating Supply） ：现在市场上代币的数量

：现在市场上代币的数量 总供应量（Total Supply） ：在区块链上共创建了的代币数量

：在区块链上共创建了的代币数量 最大供应量（Max Supply）：最多可以存在多少数量的代币

他们是什么意思呢？请看下图

我们需要知道：

- 尚未解锁的数量；

- 已经释放到市场的数量；

- 已经销毁的数量（通过燃烧，我们稍后会谈到）；

为什么要关心这些？

它可以帮助我们掌握当前和未来的供应。此外，还可以提前预测市场的反应。

-如果供应减少 50%？物以稀为贵！

-如果 1 亿的供应量充斥市场？船要沉了！

现在让我们把它放到实践里看看。这里有 4 种不同情况的代币。你能观察到什么？想想我们刚刚说过的 3 个指标。

乍一看，我们知道：

每个币都有最大供应量，除了 ETH；

BTC 的大部分供应都在流通中（约 91%）；

BNB 位居第二，而 AVAX 的流通量在供应中占比最少；

这告诉你什么？

BTC ：有着低通胀预期的最大供应量，意味着“没有隐藏（坏的）惊喜”；

：有着低通胀预期的最大供应量，意味着“没有隐藏（坏的）惊喜”； Avax & BNB ：供应有限，但部分尚未进入市场，意味着“潜在的定时炸弹”；

：供应有限，但部分尚未进入市场，意味着“潜在的定时炸弹”； ETH：无限供应，意味着“无限印钞机”

如果我们深入挖掘呢？在面纱下的真相：

BTC ：通胀低且稳定（新增 9%/118 年 = 平均每年 0.07%）；

：通胀低且稳定（新增 9%/118 年 = 平均每年 0.07%）； AVAX ：警告（50% 尚未从总量解锁，最大供应量的 63%处于锁定）；

：警告（50% 尚未从总量解锁，最大供应量的 63%处于锁定）； BNB ：50% 锁定并且还会销毁 34% ；

：50% 锁定并且还会销毁 34% ； ETH：每年通货膨胀率 1-2%，尽管供应量无限，但更容易消化；

因此，通过简单地查看这些数字并进行更多挖掘，我们可以：猜测整体市场看法和预期，根据当前和未来的供应调整持有代币的时间框架。

（二）市值

市值 (Market Cap)，简写 MC ：当前价格 * 流通供应，当前公开发售能买到的总市值；

：当前价格 * 流通供应，当前公开发售能买到的总市值； 完全稀释市值 (Fully Diluted Market Cap)，简写 FDMC ：当前价格 * 最大供应，未来所有能买到的总市值。(注意 ：FDMC 可与 FDV 互换，Fully Diluted Valuation：完全稀释估值)；

：当前价格 * 最大供应，未来所有能买到的总市值。(注意 ：FDMC 可与 FDV 互换，Fully Diluted Valuation：完全稀释估值)； MC/FDMC 比率 ： 衡量通货膨胀的简单比率。它告诉我们当前能买到的市值占未来总市值的比重。如果更接近于 1，说明是未来的通胀较低。大多数（最大）供应已进入市场，我们会很放心。如果接近于 0，说明是未来的高通胀。

现在我们应该对供应有了一个粗略的了解，我们可以根据通货膨胀和供应上限轻松地将这些代币分为 4 组:

1）通胀 + 上限

Bitcoin： 通胀+上限

总供应量有 2100 万，其是有上限的，没有人可以改变这一点。矿工奖励每四年减少一半，随着时间的推移，流入市场的供应越来越少，释放量逐渐干涸，这就是它被称为数字黄金的原因。

2）通胀 + 无上限

Dogecoin ：没有上限的通货膨胀

没有上限的发行量，每年会有 50 亿 Dogecoin 进入市场。通货膨胀率会下降（由于基数增长），但是印钞机永远不会停止。一个有趣的事情是地球上的每个人都可以拥有十亿枚 Dogecoin，但仍会有 1250 亿枚代币剩下。

3）通缩 + 上限

Binance Coin：通缩，有上限

上限为 2 亿，计划减少到 1 亿，存在燃烧机制。Binance 通过将代币发送到没有人可以访问的冻结地址来销毁代币，使得它们永远无法供应。

4）通缩 + 无上限

这里没有代币，以太坊计划通过 EIP-1559（烧钱费）和权益证明共识（锁定代币）来降低供应量，然而，它现在仍然每年排放 1-2% 的通货膨胀。在合并发生之前，ETH 和 Dogecoin 的通胀速度类似。

三个研究要点

供应量数据很重要，但是我们还不能只做这点研究就按下购买按钮，而要弄清楚：谁拥有供应量？他们什么时候可以卖？

答案归结为分配、归属时间表和市场配置。

（一）最初是如何分配的？

预挖 ：内部人士在上市前为自己保留一部分；

：内部人士在上市前为自己保留一部分； 公平发布：每个人都在市场上购买/竞争。

那么，谁得到了更大的份额？

轻手理论——成本基础越低，手越轻

同样是 1 美元的 X 代币，然而 1 倍、10 倍或 100 倍的赢家，因为入场价格不同。他们进入的价格越低，他们就越舒服。那么谁的成本基础最低呢？当然是团队。代币是凭空创造并分发给他们自己的，所以他们的成本基础实际上是零。以 1 美元的价格，他们为自己拥有的每个代币赚取 1 美元的账面利润。但是这也带来了巨大的责任，他们需要努力运营。

（二) 他们什么时候可以卖？

代币分两个阶段进入市场：

Cliff ：在第一次代币发布后特定的一段时间。

：在第一次代币发布后特定的一段时间。 Vesting：随着时间的推移缓慢解锁的金额。

（三）公开市场上有鲸鱼吗？

使用区块链浏览器来获取该信息。

示例：在 etherscan 查询 Uniswap Token 步骤：

1) 搜索 [代币名称/合约地址] ；

2) 向下滚动并选择“持有者” ；

3) 选择“代币持有者图表”；

4) 前 100 名代币持有者图表；

（四）需要注意的事项

• 持有者数量；

• 前 100 名持有者总共拥有多少；

• 任何个人钱包在总供应量中占有很大份额；

我们甚至可以去捕鲸并从他们的挂单策略中学习。