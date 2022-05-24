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解密代币经济学：从代币供需中制定投资策略
深潮TechFlow
2022-05-24 13:25
撰文：Ron @0xnyew
编译：Techflow Intern
代币经济学——Twitter加密圈经常抛出这个词，但人们除了“DYOR”之外从未解释过它。以下是面向初学者的一份“代币经济学”的简单指南。
在这篇指南中，我将介绍：
- 代币经济学的定义；
- 分析代币经济学的框架；
- 3 个研究代币经济学的要点；
代币经济学的定义
简而言之，供应和需求。供求关系实际上是代币经济学最基本的层面，意愿买家和意愿卖家交易代币。
分析代币经济学的简单框架
- 目前市场上有多少代币？
- 代币的总供应量是多少？
- 随着时间的推移，市场供应将如何变化？
- 谁将获得大部分供应？他们什么时候可以卖出？
要回答它们，我们需要来看看数据。您需要了解的指标有：
（一) 供应量
- 流通供应量（Circulating Supply）：现在市场上代币的数量
- 总供应量（Total Supply）：在区块链上共创建了的代币数量
- 最大供应量（Max Supply）：最多可以存在多少数量的代币
他们是什么意思呢？请看下图
我们需要知道：
- - 尚未解锁的数量；
- - 已经释放到市场的数量；
- - 已经销毁的数量（通过燃烧，我们稍后会谈到）；
为什么要关心这些？
它可以帮助我们掌握当前和未来的供应。此外，还可以提前预测市场的反应。
- -如果供应减少 50%？物以稀为贵！
- -如果 1 亿的供应量充斥市场？船要沉了！
现在让我们把它放到实践里看看。这里有 4 种不同情况的代币。你能观察到什么？想想我们刚刚说过的 3 个指标。
乍一看，我们知道：
- 每个币都有最大供应量，除了 ETH；
- BTC 的大部分供应都在流通中（约 91%）；
- BNB 位居第二，而 AVAX 的流通量在供应中占比最少；
这告诉你什么？
- BTC：有着低通胀预期的最大供应量，意味着“没有隐藏（坏的）惊喜”；
- Avax & BNB：供应有限，但部分尚未进入市场，意味着“潜在的定时炸弹”；
- ETH：无限供应，意味着“无限印钞机”
如果我们深入挖掘呢？在面纱下的真相：
- BTC：通胀低且稳定（新增 9%/118 年 = 平均每年 0.07%）；
- AVAX：警告（50% 尚未从总量解锁，最大供应量的 63%处于锁定）；
- BNB：50% 锁定并且还会销毁 34% ；
- ETH：每年通货膨胀率 1-2%，尽管供应量无限，但更容易消化；
因此，通过简单地查看这些数字并进行更多挖掘，我们可以：猜测整体市场看法和预期，根据当前和未来的供应调整持有代币的时间框架。
（二）市值
- 市值 (Market Cap)，简写 MC：当前价格 * 流通供应，当前公开发售能买到的总市值；
- 完全稀释市值 (Fully Diluted Market Cap)，简写 FDMC：当前价格 * 最大供应，未来所有能买到的总市值。(注意 ：FDMC 可与 FDV 互换，Fully Diluted Valuation：完全稀释估值)；
- MC/FDMC 比率 ： 衡量通货膨胀的简单比率。它告诉我们当前能买到的市值占未来总市值的比重。如果更接近于 1，说明是未来的通胀较低。大多数（最大）供应已进入市场，我们会很放心。如果接近于 0，说明是未来的高通胀。
现在我们应该对供应有了一个粗略的了解，我们可以根据通货膨胀和供应上限轻松地将这些代币分为 4 组:
1）通胀 + 上限
Bitcoin： 通胀+上限
总供应量有 2100 万，其是有上限的，没有人可以改变这一点。矿工奖励每四年减少一半，随着时间的推移，流入市场的供应越来越少，释放量逐渐干涸，这就是它被称为数字黄金的原因。
2）通胀 + 无上限
Dogecoin ：没有上限的通货膨胀
没有上限的发行量，每年会有 50 亿 Dogecoin 进入市场。通货膨胀率会下降（由于基数增长），但是印钞机永远不会停止。一个有趣的事情是地球上的每个人都可以拥有十亿枚 Dogecoin，但仍会有 1250 亿枚代币剩下。
3）通缩 + 上限
Binance Coin：通缩，有上限
上限为 2 亿，计划减少到 1 亿，存在燃烧机制。Binance 通过将代币发送到没有人可以访问的冻结地址来销毁代币，使得它们永远无法供应。
4）通缩 + 无上限
这里没有代币，以太坊计划通过 EIP-1559（烧钱费）和权益证明共识（锁定代币）来降低供应量，然而，它现在仍然每年排放 1-2% 的通货膨胀。在合并发生之前，ETH 和 Dogecoin 的通胀速度类似。
三个研究要点
供应量数据很重要，但是我们还不能只做这点研究就按下购买按钮，而要弄清楚：谁拥有供应量？他们什么时候可以卖？
答案归结为分配、归属时间表和市场配置。
（一）最初是如何分配的？
- 预挖：内部人士在上市前为自己保留一部分；
- 公平发布：每个人都在市场上购买/竞争。
那么，谁得到了更大的份额？
轻手理论——成本基础越低，手越轻
同样是 1 美元的 X 代币，然而 1 倍、10 倍或 100 倍的赢家，因为入场价格不同。他们进入的价格越低，他们就越舒服。那么谁的成本基础最低呢？当然是团队。代币是凭空创造并分发给他们自己的，所以他们的成本基础实际上是零。以 1 美元的价格，他们为自己拥有的每个代币赚取 1 美元的账面利润。但是这也带来了巨大的责任，他们需要努力运营。
（二) 他们什么时候可以卖？
代币分两个阶段进入市场：
- Cliff：在第一次代币发布后特定的一段时间。
- Vesting：随着时间的推移缓慢解锁的金额。
（三）公开市场上有鲸鱼吗？
使用区块链浏览器来获取该信息。
示例：在 etherscan 查询 Uniswap Token 步骤：
1) 搜索 [代币名称/合约地址] ；
2) 向下滚动并选择“持有者” ；
3) 选择“代币持有者图表”；
4) 前 100 名代币持有者图表；
（四）需要注意的事项
• 持有者数量；
• 前 100 名持有者总共拥有多少；
• 任何个人钱包在总供应量中占有很大份额；
我们甚至可以去捕鲸并从他们的挂单策略中学习。
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