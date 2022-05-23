评定 Web 3 项目基本面，需要关注哪些关键指标？

在过去的十年中，我们见证了各类 Web3 项目的爆炸式增长。Compound 正在构建 Web3 版本的美国银行，Uniswap 就像纽约证券交易所，Yearn Finance 是去中心化的贝莱德（美国规模最大的上市投资管理集团）等。

对比同类的 Web2 公司，我们该怎样评定上述三家细分赛道龙头的业绩与基本面，进一步判断其代币是否在合理的价格区间内呢？

总的来说，衡量 Web3 项目是否成功主要通过两个指标来判断：价格和市值。下文中我们还汇集了一些更细致的 Web3 原生指标，适用于三个主要类别：DeFi、Layer 1 /Layer 2 和 P2E 游戏。

DeFi：通过资金流入、整合实现价值增长

DeFi 应用包括 Uniswap 等去中心化交易所和 Compound 等借贷平台。大多数 DeFi 项目是由一个开发团队开发的，然后该团队寻求将其运营管理分配给一个去中心化的代币持有者社区。关键增长指标为以下三点：

总锁定值（TVL）—— 代表存储在 DeFi 协议中的资产总价值的 TVL。虽然 TVL 非常适合衡量 Aave 和 Compound 等借贷协议，但对于 Uniswap 等主要通过交易量衡量增长的去中心化交易所来说，TVL 用处不大。使用 TVL 来衡量长期增长有一个缺点，即用户和交易者经常从不同 DeFi 应用之间跳动，以寻求更高的收益率，这让一些巨鲸可以产生链上活动的假象，这使得 TVL 不是一个粘性很高的使用指标。然而，这是信心的一个重要指标。

活跃钱包 —— 传统市场衡量的是日活用户和月活用户，而在 DeFi 中，日活用户和月活用户的模拟指标是日活钱包和月活钱包。

集成数量 ——DeFi 应用程序是可组合和可交互的。另一个增长指标是应用程序在其他钱包、交易所和 DeFi 产品中使用的集成数量和质量。开发人员活动是实现 DeFi 项目增长和市场领先地位的关键。

Layer 1 和 Layer 2：通过开发人员活动实现增长

Layer 1，如以太坊、Solana、Near、Avalanche 和 Flow 等；Layer 2 ，如 Polygon，位于现有的 Layer 1 之上，具有扩展功能。

L1 和 L2 的增长主要来自构建在这些协议之上的应用程序。关键指标为以下三点：

开发人员和应用程序的数量 ——L1 和 L2 项目是开源的，可构建并集成。开发人员的数量和基于给定协议构建的应用程序的数量可能是 L1/L2 项目最重要的增长指标。量化项目开发人员数量的一个好方法是查看开发人员环境和库（如 Github）中的活跃用户数量。衍生应用从用户和投资者那里获得的吸引力越大，基础项目的增长就越快。例如，Flow 区块链在其网络上的应用程序从 2020 年 12 月的 50 个增加到 2021 年底的 650 个。基于 Flow 的项目去年筹集了超过 7 亿美元的资金，促进了交易的增长和用户对 Flow 区块链的采用。

活跃钱包数量 —— 大多数 L1/L2 项目都有自己的加密钱包，并与基于基础设施的去中心化应用程序（Dapp）交互。与 DeFi 的情况一样，日活跃钱包数量和月活跃钱包数量是一个关键的增长指标。像 Metamask（Ethereum）、Blocto （Flow）和 Phantom（Solana）这样的第三方钱包经常成为协议生态系统内用户资产的主要中心。

交易总数和规模 —— 在给定协议上的交易数量、大型交易数量（超过 10 万美元）和交易额，是衡量网络交易使用情况的的良好指标。总交易额中的美元份额也可以用来衡量相对于竞争对手的市场份额。

P2E 游戏：通过合作关系、玩家激励实现增长

在 Play to Earn（P2E）游戏中，玩家可以在其中获得具有真实价值的奖励。一旦玩家拥有游戏内资产 NFT，可以在创建该资产的平台之外自由出售。玩家在游戏本身的管理方面也有发言权。以下是评估 P2E 项目的三个关键指标：

活跃玩家数量 —— 日（或月）活跃用户数量是衡量游戏发展和受欢迎程度的关键指标。游戏内容丰富是成功的关键，内容丰富而用户少的游戏毫无价值。重要的是，项目能否留住活跃玩家的数量。例如，在基于 Ronin 链的 Axie Infinity 中，在过去 6 个月里，日均用户数量从 12 万下降到 2 万左右，同时游戏内部货币 SLP 收益也在下降。

用户平均交易额 —— 这一指标指的是每个玩家的平均转账金额，它反映了用户参与度和 Token 设计的可靠性。用户平均交易额的增长也是营收增长的关键。在评估项目时，要注意每个用户的平均交易量的稳定性和增长。

游戏公会（Guild）合作伙伴的数量和质量 —— 在 Web3 游戏中，发展和分销通常是通过玩家推荐和游戏公会合作来实现的。加密游戏公会是一群一起玩游戏、共享数据和游戏内资产并支持其他玩家的玩家团体。像 Yield Guild Games、Ancient8、Good Games Guild 和 Merit Circle 这样的公会允许新玩家通过租借他们负担不起的游戏资产开始玩游戏。他们还通过奖学金、在线营销和直接投资帮助 P2E 游戏获得更多的每日活跃用户。公会会根据三个因素来选择支持哪些游戏：游戏质量、社区实力和游戏经济的稳健性。

总结

随着 Web3 的成熟，了解客户、收入驱动因素和实际增长指标的需求也将随之成熟。虽然本文中提到的度量标准带有不同的注意事项和限制，但它们确实很好地指示了 Web3 项目的发展方向。理解它们将有助于指导业务和产品决策以及社区激励措施。我希望看到 Web3 中出现各种新的增长模式，并期待项目和伴随它们的指标的进步。