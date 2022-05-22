CZ对于LUNA与UST崩盘事件的观点

在过去的一周里， UST与LUNA 的崩盘影响了整个币圈。事实上，我参加的每一次采访都在一定程度上围绕着这个议题。为了更清楚阐述我对这件事情的想法，在这里我汇整了我的答案，包括我的观点、经验教训、溢出效应、系统性风险、弹性、法规等等。

UST与LUNA 事件是一个令人遗憾的事件，影响了许多人。在币安，我们的首要任务始终是保护受影响的用户。可悲的是，目前没有完美无缺的解决方案。社区讨论了许多提案。不幸的是，每个都有其缺点。

这里有很多教训要学习

让我们来看看设计缺陷。从理论上讲，当使用不同的资产作为抵押品与一种资产挂钩时，总会有可能出现抵押不足或脱锚的情况。即使超额抵押 10 倍，抵押资产也可能崩盘超过 10 倍。在这个世界上，没有什么是 100% 稳定的。

最愚蠢的设计缺陷是认为铸造更多资产会增加其总价值（市值）。印钱不创造价值；它只会稀释现有的持有者手上的资产。以指数方式铸造 LUNA 使问题变得更糟。设计这个的人应该检查他们的脑袋。

另一个根本缺陷是过于激进的激励措施。具体来说，Anchor 以 20% 固定 APY 来推动增长。就基本面而言。确实可以使用激励措施来吸引用户加入的生态系统。但最终，仍需要产生“收入”来维持它，即收入多于支出。否则，将耗尽资本并崩盘。

然而，在这种情况下，“收入”的概念被混淆了，因为项目团队可能将他们自己的代币销售或升值包含在 LUNA 的价值中作为“收入”。这种方法是有缺陷的。人们进来是因为激励，是的，LUNA 的估值上升了。并且更多的奖励被给予更多的人。但是你还没有创造任何价值。

高 APY 不一定意味着健康的项目

现在很明显，整个事情都是建立在一个自我延续的、肤浅的概念上的。虽然 Terra 确实已建立了一个生态系统，并包含了一些实际用例，但生态系统的增长速度与用于吸引新用户的激励措施的速度不匹配。增长是“空洞的”。最终，泡沫破灭了。

关键教训：不要只追求高 APY。看基本面。

试图恢复挂钩时，何处出错了？

Terra 团队在使用他们的储备来恢复挂钩方面进展缓慢。如果他们在脱钩率为 5% 时动用了储备金，整个事件可能就可以避免。在代币价值已经暴跌 99%（或 800 亿美元）之后，他们试图用 30 亿美元进行救援。当然，这没有用。

在这种情况下，它看起来不像一个骗局。这只是（抱歉没有更礼貌的词）愚蠢。第二课：操作上随时对当下状况保持机敏。

Terra 团队与社区的沟通也非常缓慢且不频繁，这进一步削弱了用户对他们的信任。第三课：始终与用户频繁交流，尤其是在危机时刻。

最后，我对 Terra 团队提供的复兴计划有复杂的感受。但正如我所说，不管我个人的感受如何，我们都会在这里支持社区的决定。

会产生溢出效应吗？

是的当然。整个加密生态系统已经受到冲击。USDT 一度与 0.96 脱钩，但很快恢复。许多加密项目在多方面受到负面影响。实际上，大多数加密货币价格都下跌了。甚至比特币也下跌了约 20%。

许多人将资金从高 APY 项目中转出。仔细想想，从长远来看，这可能不是一件坏事。一些冲击有利于建立坚实的基础。一些可靠的项目实际上在某种程度上“受益”。BUSD 的挂钩汇率达到 1.1，并在过去几周看到资金流入。

弹性存在于加密生态系统中

老实说，我对加密行业表现出的弹性感到高兴。失败时，UST 和 LUNA 的合并规模比雷曼兄弟还大。比特币仅从 40,000 美元跌至 30,000 美元，跌幅约为 20%。总体而言，大多数其他项目都屹立不摇。

对于习惯于中心化金融体系的人来说，很难理解去中心化系统的一件事是它们的弹性。在中心化体系中，所有银行的运作方式都类似（法规要求它们这样做）。它们都从中央银行获取准备金，当一家银行倒闭时，会对所有其他银行产生溢出效应。在去中心化系统中，所有稳定币都以不同的方式工作。没有共同的标准或储备。但是，当一个失败时，其他的项目受影响较小。

即使没有外界纾困，所有其他主要稳定币及大多数其他加密项目都承受住了冲击。

鉴于此事件，监管机构会加强对稳定币的立场吗？

我不知道每个监管机构会怎么想或会怎么做。到目前为止，我从少数经常与我保持联系的几个监管方那里得到了令人振奋的回应。当然，这可能不太客观，因为与我保持密切联系的人大多对加密货币非常友好。

我确实相信我们需要更多关于如何监管​​稳定币的指导方针。但一位监管机构人员说得很好： “我们当然需要更加关注算法稳定币，但我们不能让一家失败的公司扼杀整个行业。我们应该继续向前推进。”

我们如何在未来避免此类系统性风险？

这是万亿美元级别的问题。我认为这里没有绝对的答案。没有什么是没有风险的。我们今天使用的法定货币也有风险。现今仍被使用、最古老的货币-英镑仅不到 330 年。之前的所有货币都已消失。我们可以禁止或关闭一切，但这也会扼杀创新。我们不会为了防止银行倒闭和管理不善，而关闭所有银行。

归根结底，可以做几件事来降低系统性风险。

作为投资者，多样化您的投资组合。不要把你所有的积蓄都压在一种代币上，只因为它提供了很高的 APY（年收益率）。 事实上，远离超高APY投资。那些几乎不会长久持续。高 APY = 高风险。 最重要的是，教育自己。每天学习金融知识，强化金融方面的识读能力，可造访 Binance Academy 并参阅上头提供的各种资讯。