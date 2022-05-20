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Aave团队新作Lens：当社交关系成为公共设施

链茶馆
2022-05-20 12:51

在Web2的世界里，社交总是最令人兴奋的赛道：短时间内就可能爆发巨大的流量，沉淀的社交关系能够形成坚固的护城河，层出不穷的功能和内容让所有人都能获得新的产品体验。每一个互联网原住民都是社交产品的用户，这个赛道有着最广阔的用户群和最变化莫测的需求。

Web3的发展历程中已经有了Defi作为坚实的落地赛道，Aave、Uniswap等产品满足了借贷、交易等基本需求，形成了稳定的商业模式。Web3要继续扩张，必须延伸出更多稳定可持续的赛道和产品，否则总是在击鼓传花的阶段。

新兴赛道中，社交无疑令人瞩目，也吸引了大量资金和团队入场。下图展示了和社交相关的分类及代表产品，包含资质证明、社交媒体、社交图谱、信息流、社交代币等等应用。台上唱将众多，但还没有出现能够可以Web2媲美的爆款应用。

未来Web3的社交场景如何，难以预知，但是从现有产品的设计思想出发，或许可以对未来做一点想象。本文希望以基础设施协议Lens Protocol为切入点，尝试窥探Web3社交的前景。

Lens Protocol是含着金钥匙出生的项目，由Aave的创始人Stani Kulechov所建立，是一个去中心化的社交图谱，鼓励其他团队基于Lens的社交图谱以及功能模块，来搭建不同的社交产品。Lens Protocol已于5月18日在Polygon主网上线，值得我们在早期试用和研究。

本文目录：

1. 产品机制

1.1 基础架构：基于NFT的架构和可延伸的功能模块1.2 架构意义：社交内容的开放化和资产化

2. 运营现状

3. 团队及融资

4. 优势与风险

5. 附录

 

1. 产品机制

 

由于Lens本身是一项基础设施，而不是一个有完整前端的社交产品，所以Lens的产品机制主要体现在其架构和功能模块上，本文将对此展开介绍。只有理解了Lens的架构，才能理解其可以实现的社交世界。

 

1.1 基础架构：基于NFT的架构和可延伸的功能模块

Lens的架构特点在于高度依赖NFT，用户所有的行为都会被记录为一个NFT、或者某个NFT的部分信息。所有的NFT都是ERC-721标准，分为三类：个人主页NFT（Profile NFT）、关注NFT（Follow NFT）、收藏NFT（Collect NFT）。

个人主页NFT类似一个完整的个人账户，铸造了个人主页NFT后，用户可以创建账户名、在这个账户下发布帖子/评论/转发，这些信息都从属于个人主页NFT，换言之用户发布过的内容都在用户的钱包里，实现了用户对内容的所有权（Ownership）。

内容的存储逻辑较简单，所有内容仅在链上保存一个URL地址，地址指向存储在链下的具体内容，而链下的存储方式由前端产品自行决定，可以是去中心化的IPFS/Arweave，也可以是中心化的AWS S3。

以测试网为例，在用任何一个基于Lens搭建的产品建立了个人主页NFT后，在Polygonscan内可以看到，在这条交易下生成了一个Lens Protocol Profile（LPP）的NFT，编码为643，说明这是测试网上第643个建立的个人主页NFT。

生成个人主页NFT的交易记录

在关注其他用户之后，关注者会获得一个关注NFT。如下图所示，该记录下生成了一个编号为66的关注NFT，说明这是第66个关注这一用户的账号。所有的社交关系都以NFT的形式记录，同时记录下来的还有关注顺序，这给未来的应用提供了多种使用可能，如官网举的门控案例：粉丝社团可以规定持有编号前1,000的关注NFT的用户才能进入社团、大V可以规定只有关注自己的用户才可以转发内容等。

生成关注NFT的交易记录

最后一类是收藏NFT。收藏（Collect）相当于把别人发布的内容铸造为NFT，这里的内容包括任何人发布的帖子或者评论，但不包括转发。当然，对于收藏行为也可以设置门槛，比如限制只有关注者才可以收藏。每一个内容的收藏NFT也都有个编号，记录了收藏顺序。

生成收藏NFT的交易记录

除了基于NFT的架构外，功能模块也是Lens的一个特色。Lens提供了一些基础的功能模块，开发者可以在这之上做功能延伸，开源给其他开发团队使用。

Lens现有的功能模块包含：关注（Follow）、收藏（Collect）、引用（Reference）。关注模块即实现关注功能；收藏模块即允许其他用户将内容铸造为NFT的逻辑；引用模块则是内容对内容的引用关系，能够决定哪些用户可以评论（Comment）或转发（Mirror）原有的内容。

Lens鼓励开发者做更多的功能模块，如在今年3月Lens举办的黑客松中，就将基于Lens开发的功能模块设置为一类主题，出现了NFT拍卖、广告主自动支付给推广内容等功能模块的产品。

 

  1.2 架构意义：社交内容的开放化和资产化

上述架构会带来两个方面的意义：社交内容的开放化和资产化。

在开放化方面，由于Lens将用户发布的所有内容、建立的所有社交关系都存储在链上，因此对所有人公开。

这一点其实是Web3社交产品的共性，已经在运行的Cyberconnect、5degrees等也建立了公开的社交图谱。虽然存在同质化的问题，但这仍然是Web3社交产品最具有想象空间的地方。

当社交关系成为公共设施，用户就可以带着沉淀的社交关系体验任何新的产品，而不会被任何一个产品所捆绑。正如Lens创始人Stani近期在一个采访（链接见附录）中所表示的，最让他兴奋的Web3社交产品就是新的前端体验和多样的算法，甚至为推荐算法畅想了新的商业模式：开发者可以训练不同效果的算法让用户自主选择，每一种算法可以作为一个NFT，围绕这一算法还可以生成效用代币，用户需要支付相应的代币才能使用某种算法。社交关系不再是单一产品的护城河，而是公用的生产资料，用户可以自由选择产品体验，社交图谱也成为了产品开发平台。

当然，同质化也必定带来竞争，用户的社交关系只能沉淀在有限的协议中，对于社交图谱协议而言，最重要的就是积攒用户、建设爆款。Lens在积极地运营开发者，3月的黑客松中总共出现了124个项目。这一步策略确实是必须的，会比自己建设单个产品的赢面更大。

在资产化方面，是Lens区别于其他社交图谱协议的一点。其实NFT也是一种数据记载方式，只要作为链上数据公开，任何人都可以根据数据给用户空投NFT、或者任何形式的资质证明，只是Lens一步到位地利用NFT，给所有的用户行为刻上了资产属性。

社交关系究竟能值多少真金白银，现实中还没有答案，Stani在采访中也没有刻意强调作为社交关系的NFT的买卖。不过当用户在钱包内看到自己的主页、关注关系都是一个个可交易的、独一无二的NFT时，确实会产生资产的意识。而且，现在不少项目的空投也会包含早期社区成员，这也是一种社交关系的体现，当社交关系可以获得利益时，也必定会存在市场价格。社交关系的资产化，大概率会成为Web3社交场景中的重要一环。

 

2. 运营现状

 

Lens协议此前的测试均在Polygon Mumbai测试网上，于5月18日（前天）刚刚上线Polygon主网。目前Lens还没有推出代币规划，重点仍在拓展开发团队。

随着主网上线，同时官方推出了以下四个产品。

来源：https://lens.xyz/#apps

1）Lens官方制作的Lensfrens，一个专门用于关注/取关不同用户的前端界面，功能非常简单，只有关注和取关这两个功能。目前Lens产品对用户仍有限制，只有之前在Lens官网进行了一个签名、获得了白名单资格的用户才能建立个人主页NFT，否则就只能进行关注操作。官网提到，下一步会对ENS域名持有者开放使用资格。

有些用户设置了关注限制，只有建了个人主页NFT的人才能关注自己（如下图的第二个例子），体现了Lens的NFT资质功能。

来源：https://lens.xyz/#apps

此外，使用Lens产品暂时还不需要支付费用，链上手续费由团队承包，用户只需要签名即可。不过由于Polygon成本便宜，如下图所示，关注一次仅需0.03美元，差不多是Arb/OP等L2网络一次交易手续费的十分之一，对用户来说负担相对较小。

Lensfrens关注记录

2）类似Facebook的社交产品Lenster，用户可以发布帖子、评论、转发等等，也可以关注他人、创建自己的社区、在社区内发帖讨论，基本实现了Facebook的社交功能。Lenster是来自3月Lens举办的LFGrow黑客松的项目，目前看来是基于Lens搭建的、完成度最高的一个项目。

由于社交图谱是底层设施，因此同时试用这两个产品，就能感受到社交关系的互通性——在A产品关注了谁，就会同步到B产品上。当然，由于Lens的限制，依然只有部分用户能够创建个人主页NFT。

来源：https://lenster.xyz/

3）移动应用Phaver，有iOS和Android版，用户用邮箱即可注册，也可以看到Lens上所有发布的内容，但如果要创建自己的个人主页，也必须有Lens的白名单资格。此外，Phaver也鼓励用户早期发现优质内容，每天会给每个用户5个代币，用户可以质押给看好的内容，未来有可能获得回报。

Phaver「Feed」界面

4）社交应用Iris，也是类似Facebook的社交应用，但完成度还不是很高。

来源：https://irisapp.xyz/

除此外黑客松中也有不少其他类型的项目，笔者整理黑客松12个决赛项目信息如下：

来源：https://showcase.ethglobal.com/lfgrow

总体而言成型项目并不多，而且如广告网络、算法等类型的产品，都需要大量BD资源或者足够数据的训练，非一日之功。早期上线的产品偏社区，比较轻巧。

目前在Lens上建立个人主页NFT的用户已经达到7,000多，关注度很高。

合约地址：0xDb46d1Dc155634FbC732f92E853b10B288AD5a1d

 

3. 团队及融资

 

Lens引人注目的很大一部分原因即创始人背景：Stani Kulechov也是Aave的创始人和CEO，是加密领域圈少有的成功的连续创业者。Stani之前曾在推特上开玩笑，以临时CEO的身份加入Twitter，而被短暂封禁。

背靠Aave团队，Lens应该有充足资金，也一直没有融资信息。

 

4. 优势与风险

 

在社交赛道，Lens可以说占据了有利地势：开发基础模块，让其他开发团队基于社交图谱做产品开发，只要有爆款产生，社交关系就能沉淀在协议里，为Lens增加协议价值，未来的产品也就有了更多的用户资源。在现有的社交产品中，Lens似乎是最注重拓展开发者的，几乎是在以公链的逻辑来运营社交协议。

Lens所面临的挑战，也是整个社交赛道的挑战，即怎样的产品才能让用户愿意持续使用，甚至从其他平台迁移过来。这是最难的问题，笔者仅抛砖引玉，做一些遐想。

社交产品的成功至少需要这些必要条件：

1）新鲜且优质的用户体验，比如微信使得消息发送变得免费、TikTok依靠短视频带给人沉浸体验，而这些往往依赖于媒介的变化，带来前端体验的飞跃，但这并不是Web3的专属特长；

2）持续的用户增长，在Web2需要不断花钱烧投放，而在Web3则是依靠通证经济，以代币激励来实现用户增长，比如ENS在宣布发布代币后，每月新注册地址为过去的~3倍；

3）具有广泛传播效应的事件，比如V神公开使用ENS域名作为推特名，无疑有利于推广ENS，马斯克对狗狗币的亲近，也使得这一项目大大出圈。

Lens平台上的产品，大概率需要围绕2）和3）来运营。拭目以待。

 

5. 附录

 

官方Docs：

https://docs.lens.xyz/docs

Lens创始人Stani访谈：

https://www.youtube.com/watch?v=M8-s5pE1bLI

Lens黑客松12个入选项目展示：

https://www.youtube.com/watch?v=GaWE33EJFBg&list=RDCMUCfF9ZO8Ug4xk_AJd4aeT5HA&start_radio=1&rv=GaWE33EJFBg&t=7；https://showcase.ethglobal.com/lfgrow

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