以太坊合并前夕，V神在ETH上海峰会上都谈了些什么？

V神有意淡化“ETH 2.0”这个概念，而更强调 PoS，danksharding 等具体技术。

原文标题：《写在以太坊“大合并（The Merge）”前夜》

原文作者: @0xTodd, Nothing Research合伙人

上午看了V神在 ETH 上海的直播，有些新的见解跟大家分享下。

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首先，我们能看到的就是V神有意淡化“ETH 2.0”这个概念，而更强调 PoS ，danksharding等具体技术。

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其实不止是V神，能够察觉到，“ETH 2.0“这个术语，整个以太坊社区都在有意避免使用，以防给其他人造成误解。说白了，PoS ETH和 PoW ETH的“大合并”（the merge），就是单纯的共识机制切换，更像是权力交接，而用户层面没有实质性变化。

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在“大合并”之后，PoW矿机节点全部下线，换成PoS节点，比如 Lido 、各家CEX等等。

说实话，难度炸弹就在这里，显卡矿工们不下不行，除非搞 分叉 。但是，目前ETH PoW矿工的话语权实力、时间窗口也不足以支撑这样的分叉。

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所以，PoS ETH不再是一条新链，只是切换现在ETH的共识机制。上面的应用，用户，该咋搞咋搞，一切习惯不变。

所以我说，大合并就是权力的交接。就好比1997年香港回归，当局虽然变了，但人还是原来的人，商业还是原来的商业。

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理论上的最好情况有可能是：你睡觉前还是PoW的以太坊，等你睡醒了，打开Metamask交易了几笔之后才发现，居然变成PoS了，你不用做任何操作，甚至没什么感知。

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PoS有什么好处这里不赘述，简单说，节约能源，性能也有一定的提升，更容易确定最终状态等，我个人很支持，整体利大于弊吧。

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V神提到，6月份，以太坊最大的一条测试网，Ropsten就要实装PoS了。

这和之前不一样，Rop可是亲儿子测试网，Metamask头号默认网络，几乎所有的以太坊 开发者 会要用的网络。

Ropsten一旦实装且没出问题，那么主网上线也就是再多2-4个月而已。

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另外，大家比较关心的，存的 $stETH, $BETH 这些什么时候可以提现？按照V神路线图，主网先合并（merge），合并后一段时间后开提现（withdrawals enabled）。

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另外关于性能的问题，单纯PoS我理解只能提升一点点TPS，别指望PoS比PoW快很多。反倒是难度炸弹6月份开始炸了，如果年底还没合并，区块间隔有可能拉到18-20秒，这反而会让ETH TPS下降，Gas price提高。

10/ 至于性能扩容嘛，还是要靠分片（sharding）。 但是分片呢，说实话，真的不好开发，甚至连设计都有难度。中心化的分片好搞，一旦涉及到去中心的，难度就高个几个数量级。

没办法，自古鱼和熊掌不可兼得。

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我还记得，最初ETH说要搞1024个分片，直接把性能拉高1000倍。

后面语气就软了，说先搞64个分片试试水，目标缩小了16倍哈哈哈。

后面社区说64条也搞不出来，干脆搞danksharding吧。

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Danksharding比较新，好像也没有译名，就理解为是一种新的分片路线就好了。

V神今天也重申了这个观点。过去64个分片，尚且还需要64个委员会巴拉巴拉，如果用Danksharding，就不再需要这些了。

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到时候结合PBS、crList这些技术，只需要一个区块提议者和一个构建者，就可以直接弄个1个超大分片（目标又缩小了，从64个分片变成1个超大的分片）。

用不严谨的比喻来说——就是弄一个超大的区块。

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这个超大区块有多大呢？——1MB。

EIP1559之后，现在以太坊的区块平均几十KB到一两百KB。如果用了Danksharding，第一步能把区块大小直接拉到1MB左右，把ETH的TPS增加到5, 000。

我个人感觉，5K肯定是非常够用了，毕竟现在才15。

PS：我认为这和 BCH 的大区块有不同，那就是PBS和crList技术的引入，这可以消弭很多区块变大之后带来的中心化风险。

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后期ETH争取把区块拉到16MB（可能需要几年的时间），然后再配合 Layer2 这些Rollup技术，可能以太坊的TPS可以提高到每秒80,000笔。

那这个数据就是妥妥够用了，现在这些web2也就是这个量级。

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另外，V神也再次肯定了Rollup的历史地位。Rollup绝不是以太坊扩容前的临时措施，看这架势是要长期共存了。而且V神比特地表扬了OP说它治理模块设计比较好。