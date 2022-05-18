币安受“UST崩盘”波及，CZ：曾试图拯救UST，保护用户需以身作则

记者 ｜ 司林威

原标题：币安也受到“UST崩盘”波及，赵长鹏证实300万美元投资额只剩3400美元市值

算法稳定币“UST”崩盘之事继续发酵，将全球最大加密货币交易所币安也卷了进来。

5月16日，币安创始人赵长鹏（CZ）在社交媒体上就“UST”项目发表多条推特，内容包括他不赞同Terra官方的最新解救方案，以及币安曾试图拯救UST。

近期加密货币社区注意力全部被“UST”崩盘事件吸引。

5月7日，Terra区块链的算法稳定币 UST 开始失去与美元的1:1对价。并在在接下来的几天里，UST 价格跌至 10 美分以下，而与之作为绑定的Terra 的原生 LUNA 代币价格也暴跌，从90美元跌至目前的不到0.01美元，接近“归零”。

但直到今日，其项目官方LUNA基金会（LFG）及创始人Do Kown还在垂死挣扎，试图推出解救方案。最新消息称Terraform Labs 首席执行官兼联合创始人 Do Kwon 已正式提议将 Terra 网络分叉成一条新链，意图“重新开始”。

币安创始人CZ也时刻关注着该事件进展。

5月16日，据外媒The Block称，币安交易所一直在就在最近的 10 亿美元融资中向LUNA 投资 3 亿美元进行谈判，但该交易从未完成。

据CZ自述，其确实询问了传闻中的“第二轮UST募资救市”计划，但币安并没有购买UST。

同时，CZ称自己忘了向其团队确认币安是否持有LUNA仓位，经过确认后，CZ发现币安的一笔LUNA投资损失惨重。

据悉，该交易所在 2018 年向 Terra 生态系统投资了 300 万美元，获得了 1500 万个 Luna 代币。CZ说，按照 Luna 的最高价格，这笔投资曾经市值16 亿美元，但币安并未进行套现，然而，由于上周 LUNA及其相关稳定币 TerraUSD (UST) 的崩盘，该投资的价值现已暴跌至仅 3400 美元。

鉴于300万美元的数额并不巨大，CZ表示说他赞同此前LFG提出的优先补偿散户投资者的方案。

“为了在保护用户方面以身作则，币安将放手，并要求 Terra 项目团队首先赔偿零售 用户，如果有的话，币安最后，”CZ周一在推文中写道。

但他也表达了对UST项目方的一些评论。

CZ上周表示，他对LUNA和 UST 背后的团队处理崩溃的方式“非常失望”。当UST的创始人 Do Kwon 说他想分叉 Terra，或者创建一个新的区块链并以一种新的加密货币向支持者分发数百万个代币时，CZ表示并不赞同这一方案。

“这行不通，”他在推文中说道。

而根据LFG公开的地址中看，该项目方已经“山穷水尽”。据悉，其比特币储备几乎完全耗尽，从峰值约80,000个比特币减少到 313 个，其余资产也大幅缩水。

币安创始人CZ也分享了自己的投资观点，“对我来说，高收益意味着高风险，新项目意味着高风险，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。多样化非常重要。”