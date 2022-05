NFT 市场低迷该如何投资 NFT ：紧跟钻石手

原文标题:《数据解析:NFT 钻石手动向,分布和投资策略》| 市场低迷时,数读 NFT 钻石手投资策略与趋势

撰文:NFTGo

近期,数字资产市场的宏观变化,也对 NFT 市场带来了冲击。根据 NFTGo.io 数据,目前,NFT 市场情绪较为冷淡。

NFT 市场情绪;数据来源:NFTGo.io

在 NFT 市场交易量波动下滑之际,很多人纷纷卖出他们 NFT,清空仓位。然而,市场上依旧也有一些坚定的持有者。本文将探析 NFT 市场的数据指标之一:钻石手持有者(Diamond Hand Holder)。在进一步探究此模型之前,我们需要先回答一下以下几个问题:

谁是钻石手?

钻石手的投资策略是什么?

钻石手是如何看待当前市场情绪变化的?

数据样本与方法论

我们收集了市值排名前 20 的 Collection 作为数据样本,这些 Collection 的总市值占据了超 70% 的 NFT 市场市值。在顶级 Collection 多样化的数据样本的基础上,我们尝试建立适用于整个 NFT 市场的无差异数据分析指标。

早期投资者曲线(Early Adopter Curve)

想要合理预测 NFT 走势,离不开对新兴评估指标的研究和应用。NFT 市场以 Meme 和故事背景为驱动力,因此,评估指标的首要任务之一便是全面而准确地反映出当下 NFT 圈内的流行趋势。

早期投资者曲线是反映 NFT Collection 动态趋势的一大重要指标。如初创公司和新产品一般,NFT 也需要早期投资者们组成的蜂窝网络来打开市场。蜂窝网络在很大程度上定义了一个 NFT 社区的文化氛围。有了这样一批早期用户,再加上优秀的开发团队,NFT 项目便由此迈出了第一步。

如果顺利,这个蜂窝网络会自我复制,发展成为一个更庞大的蜂窝网络。这也是 NFT 领域中许多蓝筹 Collection 的成功之路。

一切都是从最初的一批人开始的。

钻石手

我们观察发现,通常情况下,在 NFT 发行不久后,蜂窝网络中的 Minters 会倾向于快速买卖他们在前期铸造的 NFT。虽然很难获得夸张的盈利,但是交易风险率很低,这种交易者被称为纸手。钻石手是指那些长期看好并坚定持有某一项目的 NFT、在波动中能扛住风险并最终获得较高收益的群体。

然而,对于一个 Collection 来说,少部分长期持仓(HODL)的 Minter 们,往往也是最有价值的社区成员。钻石手就是这样一群有着长期投资视野的策略投资人。通过链上交易历史,如果某 NFT 的链上交易历史记录包含任何被买卖行为,我们就不将其持有地址视为钻石手,反之,则是钻石手。(由于持有者往往有多个钱包,我们包括了钻石手将他们的 NFT 转移到其他地址账户(即 NFT Vault)的情况。)

庞大的钻石手群体代表了项目早期投资者对社区的高度认同和集体意识。在我们的数据样本中,Meebits、CloneX、CryptoPunks 和 Moonbirds 的持有者中,钻石手的比重较大,与普通持有者(Normal Holder)的比率也较为惊人。由于有些项目发行时间较短,钻石手比例较高。我们根据 NFT 项目在二级市场上的存活期进行了分类,具体数据见下图:

成为钻石手绝非易事,一方面需要在前期有对潜力蓝筹项目的判断能力,另一方面也需要经历 NFT 行业的周期性下跌。通过数据统计,我们发现,平均每五个持有者中才出现一个钻石手。

在数据样本中,BAYC、Azuki、Pudgy Penguins 和 Doodles 等一些项目相比较前面的几个项目钻石手比重较小。

各 Collection 之间钻石手分布情况各异,但我们可以看到,其实钻石手比重与 Collection 的市场表现并无很强的直接关系,也存在部分钻石手比重较小但市场表现斐然的 Collection。下图是部分市值排名较高 Collection 的钻石手的占比统计。

从上图中,我们发现,一些项目如 Moonbirds 是由著名 NFT 团队 / 持有者创立的,且创立时间较短,此外,Meetbits 和 Moonbirds 也都经历了原始项目给予 free mint 的阶段,钻石手含量也相对较高。BAYC 和 Azuki 等项目不是从创立之初便广受市场欢迎的,而是随着发展慢慢走入人们的视野从而得到认同的。在这一过程中,许多早期的铸造者过早地退出了项目,现如今,也无法再享受该项目带来的增值红利。

牛市与熊市

在下文中,我们将分成以下几个部分,深入学习探究这些钻石手们的投资组合:

蓝筹钻石手的投资趋势

钻石手的投资策略

有哪些 Alpha?

揭秘钻石手的投资组合

我们分别对 BAYC、Meebits、CloneX、World Of Women 和 Doodles 几个蓝筹 Collection 中钻石手的投资组合架构进行了分析。经过一段时间的发展,这些 Collection 都在 NFT 市场中取得了不小的成功,而作为最早一批入股的投资者们,通过持仓 NFT 资产,钻石手们也见证了这些 Collection 一路走来的发展。

钻石手对其所投资的 Collection 有着极强的信念感。尽管人数不多,但他们却被视为最具策略性的 NFT 投资人,发掘 NFT 市场中的长期潜在利润,也这正是基于这一点,钻石手成为了我们了解 NFT Alpha 的最佳方式,帮助我们从中探知到许多 Alpha 信息。

首先,我们分析了不同 Collection 下钻石手的投资组合架构,并对上述 5 个 Collection 中蓝筹钻石手对其他顶级 Collection 的持有情况进行了总结。

为了获得更加准确的分析数据,我们收集了每个钻石手对不同 Collection 的持有量数据,并计算了每个 Collection 的在钻石手社区中的出现频率。

据统计,BAYC 共有钻石手 338 名,在这些钻石手的投资组合中,涉及到的其余独立 NFT Collection 总量超过 1777 个。但实际上在所有的这些 Collection 中,大部分 Collection 仅拥有一到两名钻石手持有者。根据钻石手对不同 Collection 的持有情况,我们可以将其分成以下三类:

Alpha

Beta

Gamma

我们把某个 Collection 中,50% 以上钻石手所持有的其他 Collection 称为 Alpha,这类 Collection 十分稀有,并且具有极高的实用价值。30%-50% 钻石手共同持有的 Collection 被称为 Beta,而那些只有 20%-30% 钻石手持有的 Collection 被称为 Gamma。

以 BAYC 为例,在上述 1777 个 Collection 中,仅有 16 家有交叉持有。具体分布请见下图。

数据显示,在 BAYC 的钻石手中,有 20%-30% 持有 Bonsai 和 Parallel Alpha 等 NFT Collection,30%-50% 持有 Otherdeed、Sandbox 和 Art Blocks,而持有 ENS 的钻石手的数量超过了 60%,占据主导地位。

这套评估标准也同样适用于其他蓝筹 Collection。例如,我们分析发现,Doodles 钻石手的数据也呈现出相同的趋势,持有 ENS 的投资者占据了主导地位,而 Beta 和 Gamma 的情况也与 BAYC 极为相似。

而在 World Of Women 中,Art Blocks 仅位列 Gamma 梯队。World Of Women Galaxy 是 World Of Women Galaxy 的二代衍生 Collection,由其钻石手社区中的 181 名成员创立。

然而,Doodles 和 World Of Women 的钻石手群体中,持有 Collection 发生重合的情况,较 BAYC 来说相对较少,而重合越少,说明钻石手的投资策略也越多样化。CloneX 钻石手的投资重合仅发生在 Beta 类的 Collection 中,并且,5 个 Collection 中有 4 个与 CloneX 同属于一个开发团队出品的项目。

目前,CryptoPunks 的 Alpha 类型中出现了 Meebits 和 ENS 两个 Collection。

ENS 和 Art Blocks

我们对 5 个蓝筹 Collection 钻石手的投资组合进行了深入研究,经过分析发现,ENS 的出现频率很高,没有跌出过 Alpha 和 Beta 两个类别。可以看出,大多数钻石手都拥有自己的 ENS 域名。在过去几周中,ENS 价格也经历了飙升。此外,在结果中,Art Blocks 较为频繁地出现,在我们所分析的 5 个 Collection 中,其中 3 个 Collection 中,Art Blocks 有高达 20% 以上的钻石手持有率。Art Blocks 通过「随机艺术品」的概念,可以铸造你所喜欢的艺术家同风格的 NFT,是当下热门的生成类艺术品项目之一。

空投效应

一般来说,开发团队会不定期给持有者社区投放一些新 NFT,身为持有者中品牌忠诚度最高的一类用户,无论是在估值高峰还是在市场低谷,钻石手都乐意持有一部分 NFT,即使这些 NFT 是从项目方那里免费获得的。通过观察我们发现,CryptoPunks、RTFKT 和 World Of Women 几个项目中的许多投资者甚至至今仍保留着部分空投获得的 NFT。

结语

本文中,我们分析研究了不同 NFT 项目中钻石手的分布情况,发现其呈现出较为明显的差异性。同时也揭示了,作为经验丰富的投资者,这些钻石手是如何在 NFT 市场的牛熊期中调整自身的投资组合架构的。最后,我们还研究了钻石手社区中的投资趋势,分析了不同 Collection 中钻石手对其他 NFT 项目投资的重合情况。

一段时间以来,NFT 一直处于盘整期,市场上也有一些用户希望一夜暴富,还有一部分用户并不看好 NFT 市场,认为从长期发展来看,必定会出现泡沫破裂。相反,钻石手会在熊市的时候 HODL,成为看到 NFT 市场宏大未来的长期战略持有者。