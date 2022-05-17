在加密熊市中生存的 5 个技巧

撰写：DappRadar

编译：TechFlow intern

在加密熊市期间，资产价值下降，但总会有办法在这种低迷时期生存。在 DappRadar，我们经常谈论机会，当市场欣欣向荣时，我们很容易被利润冲昏头脑。但在熊市期间，我们需要更多的安全性和更少的风险。这正是本文的一个主题。

在熊市中幸存下来并不是要从加密货币空间中取出所有资金。相反，它更多的是寻找风险较小、收益也可能较低的机会。虽然某个加密代币的价格可能会下跌 90%，但 NFT 的美元价值可能只会下跌 30%。或者，例如，以 ETH、SOL 或 BNB 衡量时，价值甚至可能会增加。可以肯定地说，对于那些想要在加密熊市中生存的人来说，市场还是存在很多机会，这就是我们列出以下五个提示的原因。

1、换成稳定币而不是提现到你的银行账户

稳定币是一种试图提供价格稳定性并由储备资产支持的加密货币。在这种情况下，最受欢迎的资产是美元。交易者使用这些稳定币来保持稳定，进出头寸。持有稳定币的另一个好处是可以去大量抵押，收益率通常高达 6%。无论市场如何，您都在保持美元价值并以稳定的速度增加它。另一种方法是为双向稳定币池增加流动性，以在 Curve 等平台上赚取收益。

2、卖出基本面有问题的代币

熊市可以提供一个绝佳的机会，让您可以细细梳理您的加密货币和 NFT 投资组合。当然，每个人都为仓位过重而感到内疚，所以现在在这些资产面临严重压力的时候，重要的是要更加努力地研究并确定该资产是否会升值到可以收回资金的程度，或者更好的情况是，重回到它的历史最高点甚至更高。

关于基本面，要看的指标是市值、用户群和受欢迎程度。可以通过查看特定网络上与 dApp 交互的活跃钱包的数量以及查看某个代币的交易量来评估用户群。也可以使用社交平台评估受欢迎程度。但此外，高水平的市值在一定程度上意味着受欢迎程度。

3、出售没有创新的 NFT

对于 NFT 来说，我们有一些不同的见解。这主要是由于 NFT 的发展性质以及缺乏可用作指导的有形指标。首先，地板价，如果它比原来低，但仍远高于 Mint 价格，则 NFT 仍处于盈利状态。但是，根据其效用和需求，它可能已经达到顶峰。因此，查看 NFT 集合的交易量是了解该项目有多少需求的一种方式。也许更关键的是路线图，它会告诉我们还能期待什么，项目方是否兑现了他们的承诺。当然，屡次失败可能也是一个卖出信号。

对于那些拥有大量 NFT 收藏品（可能由许多价值较低的物品组成）的人的另一个选择是，如果可能的话，可以将其完全清空，并将资金汇入蓝筹类 NFT，例如 Bored Ape Yacht Club、MeeBits 或 CryptoPunks 等。

4、蓝筹 NFT 可以提供对冲

蓝筹 NFT 通常是众所周知的、成熟的、稳定的，并且被认为是出色的长期投资项目。蓝筹 NFT 也被认为是比大多数 NFT 更安全的投资，并且在增长和价值方面有着良好的记录。在 NFT 市场上，CryptoPunks 被认为是一个蓝筹集合，而 Autoglyphs 做得很好。其他具有强大基础的潜在 NFT 收藏包括 Bored Ape Yacht Club、CloneX 以及来自 Art Blocks 平台的一些收藏，包括 Fidenza 和 Chromie Squiggles。

同样值得考虑的是，NFT 的地板价是动态的，因为它们以 ETH 等加密货币进行交易。很多 NFT 仅仅会因为以太坊由于需求和抛压下降而损失了 20%，对于那些需求量大的 NFT 来说可能并非如此，地板价可能会随着 ETH 的下跌而上涨。

对于大多数 NFT 收藏者而言，蓝筹 NFT 通常过于昂贵。CryptoPunks 的底价约为 53 ETH，而 Bored Apes 的底价为 105 ETH。这就是碎片化 NFT 的用武之地，人们可以以远低于整体价值的价格购买 NFT 的一部分，并以较小的风险享受起伏。

5、减少风险较高的流动性头寸

您可以将您的全部或部分资产转换为 USDC 或 USDT，但您如何处理锁定在流动性池中的代币？尤其是那些涉及 LP 代币的质押。在这些情况下，这可能是一个简单评估这些资产价值的好机会。你在这些池子里有多少资产？你想保护什么？首先，您必须评估流动性池中的代币是否具有能够在熊市中生存的强大基本面。例如，你想要减少风险：

风险极低——与稳定币的流动性配对，例如 USDC/USDT。

低风险——稳定币兑 ETH 和 BTC（USDT/BTC 或 USDC/ETH）。是的，价值可能会下降，具体取决于您从质押中获得的收益，这些可能会保持强势。

中等风险——ETH 或 BTC 兑市值较小的代币，例如 ETH/SAND 或 ETH/REVV。这些市值较小的项目可能会出现大幅贬值。

高风险——两个市值小的项目配对，例如 REVV/SAND

这完全取决于你能在这些流动性对上捕捉到的收益率。但为了减少财务损失，您可能需要考虑关闭一些流动性头寸。当然，只要你长期看好一个项目，保持持仓也是一个不错的选择，但要注意仓位管理。

额外提示，当您认领了您的利息或收益时，请将其转移到其他更稳定的资产中。通过这种方式，您可以更好地确保质押的价值。虽然这降低了市场反弹时的潜在获利空间，但这也会减少你的潜在损失。