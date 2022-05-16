读懂V 神新论文《去中心化社会：寻找Web3 的灵魂‌》

作者：William M. Peaster

来源：Bankless

编译：DeFi 之道

对于加密货币以及NFT 市场而言，这周无疑是低迷的，不过，这只是市场方面呈现出来的现象。相比之下，我们的生态系统知识及研究基础，似乎刚实现了新的、非常有意义的飞跃。

5 月11 日，以太坊共同创办人Vitalik Buterin、微软技术长办公室的研究员Glen Weyl 以及Flashbots 的策略师Puja Ahluwalia Ohlhaver 共同发表了论文《去中心化社会：寻找Web 3 的灵魂》。

值得注意的是，这篇论文的研究核心是围绕不可转让的「灵魂绑定」NFT 的新人文可能性，而Vitalik Buterin 今年一直在探索这个话题。

读完这篇新论文后，我想起了自己第一次发现以太坊时的感受，即对更美好的未来充满了希望，并且相信我们有足够的思想和手段来真正开始实现它。

不过，也许你没有太多的时间来浏览这30 多页的论文，或者你对其中的一些概念感到有些困惑。不用担心在本文当中，我们将解释、总结以及引用论文作者的一些重要想法，以便大家可以快速了解去中心化社会（DeSoc）的基础知识。

去中心化社会（DeSoc）简介

主要思想：

目前，web3 主要围绕金融化和可转让资产展开。

然而，许多主流经济行为（例如「无质押贷款和建立个人品牌」）依赖于不可转让的社会关系，这种社会关系建立在信任之上，并且会随着时间的推移而持续存在。

论文作者提出了由「灵魂」（即帐户）持有的不可转让的灵魂绑定代币（SBT），以作为更好地编码web3 中社会关系网络的途径。

SBT 将通过跟踪链上灵魂的「承诺、证书和联系」来对这些关系进行编码。

去中心化社会（DeSoc）将依靠SBT 来允许「灵魂和社群自下而上地聚集在一起，作为彼此的新兴属性，在一定范围内共同创造多种网络产品和智能。」

如果继续下去，DeSoc 还可以为新的产权和治理机制铺平道路，这些机制「奖励信任与合作，同时保护网络免受捕获、提取和支配。」

总而言之，DeSoc 将web3 当前的超金融化状态，指向了一个「更具变革性、多元化的根据社交距离增加回报的未来」。

灵魂和灵魂绑定代币（SBT）

「灵魂」是帐户、钱包等的代名词。 「灵魂」可以持有SBT，而这是不可转让的、潜在可撤销的，并且最初是公开的，而之后隐私SBT 用例将变得更加可行。 SBT 可以跟踪「从属关系、会员资格以及证书」，例如「教育证书、工作经历或 […] 著作或艺术品的哈希值」。 SBT 可以由「灵魂」自行签发，但重要的是，它们也可以由「作为这些关系的对手方」的其他「灵魂」证明。

去中心化社会（DeSoc）的潜在用例

1、艺术家

艺术家可以使用他们的「灵魂」来发布NFT，通过这样做，他们可以通过直接的、链上的方式将他们的声誉押在自己的作品上，艺术家还可以针对不同的目的创建自己的SBT，例如将他们的NFT 链接到链上的收藏以加深出处。因此，SBT 以及他们绘制的社交网络可以帮助抵御抄袭、深度伪造等。

2、无质押贷款

在web3 的DeFi 领域，无需质押的借贷用例仍然是笨拙的，因此，SBT 可以用来创建一个「抵制审查、自下而上的替代方案，以取代自上而下的商业和『社会』信用体系」

那这种想法有什么可取之处呢？ SBT 可以成为一种途径，让人们用自己的声誉作为贷款质押，而不必预先为资金提供质押。

论文作者写道：

贷款和信用额度可以表示为不可转让但可撤销的SBT，因此它们嵌套在灵魂的其他SBT 中。直到它们被偿还并随后被烧毁，或者更好的是，被偿还证明取代。

3、社交恢复

在web3 中，你不想失去对钱包的访问权，因为在DeSoc 环境中，你将失去对「灵魂」的访问权。

像Argent 这样的社交恢复钱包，可以让你依靠受信任的关系（即监护人），这是当前我们长期保护自己以太坊帐户的最佳选择。然而，随着时间的推移，维持一个紧密联系的积极监护人群体可能会变得乏味，因此，通过SBT 进行「社交恢复」可能是更好的选择。

为什么这样？因为SBT 会跟踪你所属的社群，所以，如果你需要恢复你的「灵魂」，那么SBT 可用于「利用最广泛的实时关系来确保安全」，而不仅仅是少数监护人。一些实现机制仍然需要去制定，但这个概念当然是可能实现的。

4、灵魂空投

迄今为止，空投一直是培养新web3 社区的一种相当不精确或低效的方式。相比之下，SBT 可以允许「在独特的灵魂交汇处召集社群」。

论文作者指出：

灵魂空投是基于SBT 以及灵魂内其他代币的计算结果的空投方式，例如，想要在特定的Layer 1 协议中召集社群的DAO，可以向最近5 次会议出席者中持有3 次会议出席SBT 的开发人员或其他反映出席者身份的代币（例如POAP）进行灵魂空投。

5、DAO 防御

以社群治理为中心的DAO，面临着女巫攻击的威胁，即用户拥有多个钱包以增加投票权，而SBT 将提供一种防御此类攻击的方法，因为它们可以更容易地分离「独特的灵魂和可能的机器人」，以拒绝「任何看似为女巫攻击者的灵魂投票权」。

6、灵活的财产

如今，在大多数情况下，NFT 授予其所有者一次性使用、销毁资产或从资产中获利的权利。但在NFT 之外，很难找到所有这些财产权提供给单个所有者的情况。考虑一下如何根据租约使用公寓，但不能破坏它等。使用SBT，你不仅可以模仿主流物业方法，还可以为web3 创建新颖的方法。例如，论文作者提到了当地货币实验的可能性，在该实验中，SBT 可以使一种货币对居住在特定地区或属于特定社群的灵魂而言，对持有和消费更有价值。

为什么去中心化社会（DeSoc）很重要

Web3 渴望广泛地改变社会，而不仅仅是金融系统。然而，今天的社会结构——家庭、教堂、团队、公司、公民社会、名人、民主——在没有代表人类灵魂的原语以及它们所支持的更广泛关系的虚拟世界（通常称为「元宇宙」）中毫无意义。

如果web3 避开持久性身份、信任和合作模式以及可组合的权利和许可，我们将看到女巫攻击、勾结以及完全可转让的私有财产的有限经济领域，而所有这些都会趋向于「超金融化」（hyper-financialization）发展。

为了避开超金融化，同时释放指数级增长，我们建议在虚拟和物理现实中增强和连接我们的社会性，赋予灵魂和社群以编码丰富的社会和经济关系的能力。但仅仅建立在信任与合作之上是不够的。纠正信任网络之间的偏见和过度协调（或勾结）的倾向，对于鼓励比以前跨越更大社会距离的更复杂、更多样化的关系至关重要。我们称之为「去中心化社会（DeSoc）」：一种共同决定的社会性，灵魂和社区自下而上地聚集在一起，作为彼此的新兴属性，以生产不同规模的多元网络产品。

我们强调多元网络产品是DeSoc 的一个特征，因为网络是经济增长最强大的引擎，但最容易被私人参与者（例如web2）和强大的政府所俘获。最显著的经济增长来自网络收益的增加，每增加一个单位的投入就会产生更多的产出。[…] 当既不是纯粹的公共物品，也不是纯粹的私人物品，而是部分和多元共享物品时，收益递增的网络效率最高。 DeSoc 提供了分解和重新配置权利的社会基础 […] 并在这些权利之间建立有效的治理机制，以增强信任和合作，同时检查共谋和捕获。

总结

目前，DeSoc 仍然只是一个概念以及一个研究领域，而不是我们今天可以在随意可以挖矿的东西。

然而，通过以太坊和NFT，我们已经拥有了所需的基础设施，并且这些技术也将继续发展。而通过这篇《去中心化社会？的论文，我们已经有了基本的蓝图，更何况很多项目都开始在探索灵魂绑定的NFT。

以太坊是希望的「聚焦点」（Schelling point）。一个永恒的、可编程的、全球性的金融和协调基础。它是一团我们可以为之围绕在一起的篝火，我们可以用它来创造一个赛博庞克世界以及一个solarpunk 世界。

我认为批评者和支持者经常会过于关注今天的web3，虽然这是完全合理的，而且绝对值得讨论和努力，但在我以及很多其他梦想家看来，我们都会情不自禁地沉迷于并设想即将发生的事情。

在DeSoc 真正到来之前，我们还有很长的路要走，但在这篇论文出来之后，我们比以往任何时候都能更清楚地感觉到，NFT 的未来将比我们许多人以前想像的更广阔、更具社会性。

（以上内容获合作伙伴火星财经授权节录及转载，原文连结| 出处：DeFi 之道）