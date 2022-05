热门链游也无法逃离GameFi的死亡螺旋吗？

May 2022, Simon

Data Source: Footprint Analytics StarSharks Dashboard

StarSharks 在 BNB Chain 推特 4 月 14 日发布的游戏领域报告排名中从连续几周的第一跌到了第三名。WAU 断崖下跌了 455%,BSC 上的新兴——StarSharks 没能持续强劲的增长终于从神坛跌落。

仅仅半个月 StarSharks 动作不断,但从 Footprint Analytics 的数据上来看,团队的各项举措不但没有把它推向更高,反而不断走向低谷,社区哀嚎连连。

StarSharks 曾在白皮书上信誓旦旦写出的两个亮点,都在这些更新中逐渐消失。团队发现了前期设计的漏洞忍痛釜底抽薪,但最终将会走向光明,还是将与其他项目一样进入死亡螺旋?

StarSharks 的自救之路

StarSharks Affiliate Program

在 3 月最后一天完成的提案投票中,通过有关会员计划的更新。团队为了进一步奖励 SSS 质押者,鼓励玩家的外部推广,为 veSSS 提供了更多应用场景。

更新将可以创建邀请链接的玩家范围缩小到只有符合条件的 StarSharks Affiliates。这个提案规定了拥有 10,000 以上的 veSSS 才能创建邀请链接,取消了原本任何人都可以进行的邀请分红。

输出优化

4 月 6 日,在产出上通过取消日常任务和老虎机减少 SEA 的产出。在消耗上通过扩大鲨鱼等级的产出差异和增加升级所需 token 数量,鼓励玩家升级鲨鱼的同时消耗更多的 token。

通过 Footprint Analytics 的数据看到新用户的增速与 token 产出的增速之比大部分时间都小于 1,这意味着 token 产出的数量完全大于新用户进来的速度。这导致 SEA 的数量过多,币价也一直在震荡下跌。

Footprint Analytics - The Ratio of News Users Change and Daily Issue Change

团队也是看到了 SEA 的通膨因而开始控制其产出,但这让玩家获得的收益减少,每日的活跃用户和新用户数量也跟着下降。

Footprint Analytics - Daily Users

本次更新后在鲨鱼 NFT 的发行方面有了明显的效果,NFT 的每日发行已转至负数,总发行数量开始收缩。控制 NFT 的抛压能维持鲨鱼的价格,让玩家更多合成鲨鱼燃烧更多 SEA,因此 SEA 和 NFT 的价格唇亡齿寒,需要同时被拉起。

Footprint Analytics - Daily & Total NFT Supply -StarSharks

奖励申请限制

4 月 7日,增加 claim SEA 的条件限制了 SEA 的流通,延缓玩家的挖提卖掏空币价。添加 NFT 托管功能,用户通过持有 veSSS 可以让平台托管他们的 NFT 来赚取 SEA,鼓励玩家更多持有 NFT 和 SSS 。

玩家获得的收益都被锁住,让 token 的持有者活跃度更加下降。玩家通过托管不需要时间成本就能躺着赚取收益,这看起来不再是一个游戏,更像 DeFi。这也让玩家的活跃度进一步下降。

Footprint Analytics - Token Holders Trend

销毁大量 SEA

4 月 7 日,StarSharks 团队燃烧了预留的所有收入 9143 万个 SEA,期望能拉回因产量过剩造成 SEA 价格的不断下跌。

StarSharks Twitter

燃烧后 SEA 的总发行由 1.27 亿瞬间下降至 3700 万,从币价上来看似乎并没有起到任何作用,反而还在不断下跌。

Footprint Analytics - Daily Issue vs Token Price

移除租赁市场

4 月 8 日后,StarSharks 移除了租赁市场造成了巨大的影响,团队说未来租赁市场会回来。

从 Footprint Analytics 的数据能看出,StarSharks D1 留存率之前都比较高,取消租赁市场和日常任务后对留存率和新用户的影响很大。

Footprint Analytics - Active Users vs D1 Retention

但对于 StarSharks 来说,下架租赁市场是不得不做的事情。租赁是把双刃剑,能降低门槛吸引更多的新玩家,正如 StarSharks 前期迅速上涨的用户数。

租赁模式也埋下了隐患。区块链上并没有 KYC,打金工作室利用游戏机制漏洞疯狂涌入。你以为游戏十分活跃,可能只是几个打金工作室像蝗虫过境一样疯狂吸食。他们通过迅速的挖提卖,导致 token 产出过剩,代币不断被抛售,引发币价下跌。等他们赚的盆满钵满逃离游戏后,留下游戏陷入死亡螺旋。最终受伤的只有项目和散户。

通过 Footprint Analytics 的数据看到,PancakeSwap 上 SEA-BNB 的交易对在 3 月初已经显现抛售 SEA 的趋势。到 3 月末时已经打破池子初建时的平衡,池子中储存了越来越多被卖出 SEA。如此大的抛售向下不断拉扯着 SEA 的价格。

Footprint Analytics - SEA-BNB Buy Sell Pressure

特别宝箱更新提案

在币价和新用户持续走跌后, 4 月 18 日团队更新了特别宝箱上线的提案。

新宝箱(Box B)上线后,旧宝箱(Box A)将只能产出 1 星鲨鱼,并且每日发售数量动态调整。 Box B 售价 1000 SEA,将有几率获得 1 到 6 星的鲨鱼、7 星鲨鱼的碎片、荣耀点以及其他道具券。

同时新增了鲨鱼销毁机制,烧毁相应等级与数量的鲨鱼,将获得对应数量的 Box B 和幸运积分。7 星鲨鱼能自定义技能,但只能通过宝箱获得,这将鼓励玩家购买盲盒。

Box B 的设计从鲨鱼数量上抑制 SEA 的通膨,但刚刚上线看起来玩家并不买账,前几天仍没能拉动 SEA 的消耗,币价不断下跌。

Footprint Analytics - SEA Daily Mint & Burn

结语

StarSharks 在一系列调整后砍断了曾经让它迅速攀升的两个亮点(租赁系统和邀请分红),之后项目一蹶不振,币价一路下跌。

更新后 SEA 的销毁仍不足,已经跌到 0.1 美元的 SEA 让新玩家看不到入场的希望,只剩下老玩家在苦苦支撑。新盲盒的产出更适合有实力的大户去玩 PVP,新人和散户的生存空间变得更加狭小。

StarSharks 关闭租赁市场是为阻止打金工作室继续吸金,但看起来团队在还没做好替代方案就如此大规模调整反同样让项目下跌的一发不可收拾。项目仍在不断努力尝试翻盘,用户可以直接监测 StarSharks 在接下来的日子里到底能不能加速 SEA 的燃烧,让新用户重拾信心。

本文来自 Footprint Analytics 社区贡献

Footprint Community 是一个全球化的互助式数据社区,成员利用可视化的数据,共同创造有传播力的见解。在Footprint社区里,你可以得到帮助,建立链接,交流关于Web 3,元宇宙,GameFi 与DeFi 等区块链相关学习与研究。许多活跃的、多样化的、高参与度的成员通过社区互相激励和支持,一个世界性的用户群被建立起来,以贡献数据、分享见解和推动社区的发展。

以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。

版权声明:

本作品为作者原创,转载请注明出处。商用转载需联系作者授权,擅自商用转载、摘编或利用其它方式使用的,将追究相关法律责任。