从Terra崩盘事件中得到的十二个教训

原文作者：The DeFi Edge

原文编译：DeFi 之道

这是我从 Terra Luna 崩盘的事件中得到的教训。

首先，我需要强调的是，这不是一个“我告诉你怎么做”的话题。

我投资组合有 5% 的仓位是 Luna

我投资组合有 15% 的仓位是 UST

我昨晚在亏损的情况下退出 。

我写这个内容主要是希望分享我是如何根据过去几天的事件更新我的加密货币投资理论的。

避免个人崇拜

这些加密货币项目的创始人通过个人魅力、实力和掌握 meme 而变得受欢迎。

暴涨的代币价格和稳固的合作关系让他们的话更有权威。

但这其中的问题是什么？

那就是这些人以往的成功会导致他们的自恋和自大。

我们在 Frog Nation、Solidly、Node Projects 和现在的 Luna 身上看到了这一点。

这些创始人不善于接受批评。

这些创始人和他们的追随者会选择攻击任何批评他们试图建立的东西的人。

这可能是我这十年来读到的最弱智的主题。 如果话题太过愚蠢的话，沉默是一个完全可以接受的选择。 我粉丝中的亿万富翁，去吧，看看会发生什么

在这里没有健康的辩论空间

我们看到 @banklesshq，@gametheorizing，@JackNiewold，@algotrading 以及其他加密账号因为批评 Terra 而被众人网暴。

这就形成了一个回音室。

质疑的声音变少了，因为“对付那些疯狂的追随者是不值得的”。

风险管理

我很震惊于有多少人“倾家荡产全仓梭哈”投入到 Luna 和 Anchor 协议上。

鸡蛋不能放到一个篮子里，你永远不要全身心地投入任何东西。

任何资产，无论是加密货币还是非加密货币，都不能保证他们的价值会一直存在。

这里有你需要知道的关于加密货币的风险管理的一切。 来自商业、交易和扑克的风险管理框架 你甚至没有意识到的 DeFi 中的风险 在不牺牲太多收益的情况下降低风险

创建属于自己的系统

我自己的系统有一个规则：没有任何一个代币的仓位会超过我投资组合的 15%。

我 UST 的仓位从未超过总仓位的 15%。

如果不是因为这条规则，我就会将更多地资金分配给 UST 和 Anchor 协议。

创建属于自己的规则，这样可以保护自己免受情绪和偏见的影响。

生态系统的盲点

他们持有 Luna

他们持有的稳定币是 UST

他们以 ETH 和 AVAX 为抵押品

在他们自己的眼中，他们是多元化的。

他们没有意识到他们在 Terra 生态系统中的风险过高。

当 Terra 崩溃时，他们的投资组合也崩溃了。

什么是蓝筹加密货币？

我之前曾认为 Luna 和 AVAX 是蓝筹加密货币。

但是我错了。

一个加密货币需要度过至少两个周期（并且处于上升趋势）才能成为蓝筹加密货币。

目前，唯一的蓝筹加密货币是比特币和以太坊。

（不要误会我的意思，我仍然喜欢 AVAX）

不要尝试在刀刃上舔血

Luna 的价格从 85 美元跌到到 50 美元，然后又下降到 20 美元，而现在它的价格在 0.07 美元。

试图以“相对便宜的价格”抄底 Luna 也许是很诱人的，但是你这么做实际上是把它的实时价格与它的历史最高价进行比较，你认为币价还会涨上去。

铁子们，当币价快速下跌的时候，赶紧下车吧。

现在买入 LUNA 是我很久以来看到的最好的风险回报比的交易。它有可能归零，但如果它不归零，你可能会以疯狂的价格捡到便宜货。这是一个要么有要么无的交易，但我认为是一个聪明的交易！

不要使用杠杆

很多币圈老铁在一夜间倾家荡产被毁掉是因为他们使用了杠杆。

人们总是认为他们可以偿还以保持健康的比率。

我们看到了 Luna 的价格崩溃的速度有多快

银行挤兑导致网络拥堵

因此不要使用杠杆，这一点没有例外。

稳定币的风险

我主要持有 UST、USDC 和一些 Dai 作为我的稳定币仓位。

我应该使我的稳定币更加多样化，但我没有这样做，因为我想保持简单。🤦

我将会把我的稳定币更多地分散到 bUSD、Frax 和其他的稳定币币种上。

每个稳定币都有自己的风险：

USN 是新项目

USDC 是中心化的

USDD 是孙宇晨的项目

最好的办法是将你的稳定币多样化，将风险尽可能的分散出去。

我打算把每个稳定币的最高限额限制在 5%。

稳定币将不断受到攻击

有人猜测这次 Luna 和 Ust 的崩盘是对 UST 的协调攻击。

如果这是真的，那么预计在未来几年会有更多的针对稳定币的攻击。

中心化的权力不希望去中心化的货币成功。

你需要根据相应的情况调整你的风险。

警惕有黑历史的创始人风险

大家都知道，匿名创始人的项目都是有一定风险的。

我低估了有黑历史的创始人的风险，他们可能在过去曾匿名做过一些见不得人的事情。

SCOOP：Terra 的 @stablekwon 是“Rick Sanchez”，他是早期 算法稳定币失败的 @ BasisCash 的匿名联合创始人。 @skesslr 和 @realDannyNelson 报道

“大而不倒的偏见”

Terra 是市值排名前十的币种

它得到了非常多顶级风险资本的支持，如三箭资本/Jump Capital

他们与 AVAX、Lido 以及无数的其他公司有合作关系

我认为 Terra 变得太大而不可能失败，特别是在 5 月 21 日 UST 脱锚后，项目方打起了保卫战，之后 UST 恢复锚定。

"哈哈，我们应该成为是比特币或者以太坊的最大主义者"

最大主义者想借此机会趁机踢掉山寨公链的玩家。

在过去的一年里，Solunavax 和其他新公链的运行令人难以置信。

如果你早期投资于它们并获利，你就会有收获。

这里面有一些幸存者偏差。

这取决于你什么时候买入，你在什么地方获利，以及你投资了哪些币。

我喜欢比特币和作为一种价值储存，但不是为了最大化利润。

这可以归纳属于你自己的投资风格：

想要简单的方式进行投资吗？你可以用美元成本平均（定投）的方式买入比特币和以太坊，然后忘掉它，过几年再看看。

想进一步优化自己的利润？（有更多风险）以便宜的价格投资稳健的公链或山寨币，并将利润投入比特币、以太坊和稳定币。

过去的几天并不好过

我已经经历了几个周期，这种感觉很熟悉。

加密货币的价格总是会回来的。

下一个周期可能会用不同的加密币，但市场总是会反弹的。

如果你挺过了这一关，而且你还在游戏中，那么你已经赢得了你的车位。

铁子们，一定要牢记教训。

传奇人物在熊市中播下种子，在牛市周期中收获丰硕的果实。