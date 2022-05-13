Twitter如何去中心化？看看这十个SocialFi项目

"I Love Twitter"，"How much is it"，喜欢就买下来，马斯克说到做到。

4 月 25 日，知情人士表示，马斯克将以每股 54.2 美元的出价收购推特，对推特整体估值 440 亿美元，这一交易预计会在今年完成。受此消息影响，推特股价大涨 5.66%，市值近 394.77 亿美元；马斯克“代言”的 DOGE 币日涨幅超 30%，现价 0.163 USDT 左右。

在收购推特之前，马斯克就对推特的种种行为表示不满，例如随意删除、封禁账号、用户的话语权被剥夺、算法独裁、个人社交数据泄露等等。

当然，这些问题并非推特独有，而是如今中心化社交媒体平台的通病。Web2 时代，社交平台的背后是互联网巨头的垄断布局。平台日益增长、高速发展的同时，运营者也从社交数据中不设边界地获利，创作者和用户则永远是弱势群体，既无法避免个人数据被平台滥用，也无法从中获得合理收益。而在强大的马太效应面前，我们也只能一边吐槽、一边被喂食广告、一边无奈地继续使用。

由是，创建一个言论自由、开放、平等的去中心化社交平台成为不少 Web3 项目的愿景。基于区块链底层的去中心化社交平台正通过融合 DeFi 与 DAO，进行技术和模式升级，创造出社交金融化的新互动方式——SocialFi。

这类项目试图将话语权和数据所有权交还用户，通过 DAO 治理的框架推动社群协作共建（包括审查、分发等），创作者可以将自己的社交影响力代币化，通过内容挖矿等机制赚取收益，避开平台高额的中间费用。另外，借助一些隐私协议或组件，个人信息数据的泄露问题也将得到妥善解决。

目前， SocialFi 赛道已经产生了许多亮眼的项目，有的是内容平台，有的是 DAO，有的是插件工具，有的则从底层基础设施切入。以下选择了其中具有代表性的十个项目进一步介绍，Twitter 的未来路线或许也能从这些 Web3 原生项目的设计中，得到些许启示。

Mask Network （$MASK）

Mask Network 是一个帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户。它允许用户在传统社交巨头的平台上，发送加密信息、加密货币，甚至是去中心化应用（比如 DeFi 、NFT 和 DAO）；由此，用户可以创造一个去中心化的应用程序生态。



使用 Mask Network 用户可以：

发送加密货币红包；

参与公益筹款（已与 Gitcoin 和红十字会等公益/非政府组织合作）；

与 Uniswap、CMC、CoinGecko 合作开发了查看行情和交易加密货币的插件，此外，在用户使用行情插件时，Mask Network 会自动识别用户 ERC20 地址，直接接入 Uniswap 和 0x，方便用户可以进行 Swap；

推出 ITO 功能，让项目方直接在推特上发行代币。ITO 支持“一口价，多批次”发行代币；

用户可在 Web2 社交媒体平台买卖 NFT，由 OpenSea 等 NFT 市场提供支持。

在未来，Mask Network 将与 Instagram 整合、推出由 Mask Network 开发的数字身份系统 Next.ID、开启 DAO 投票论坛并探索高效治理模式等。



Lens Protocol（暂无代币）

Lens Protocol 由 Aave 团队于 2022 年 2 月推出，是一个依靠 NFT 进行数据管理的社交媒体协议，基于以太坊第二层网络 Polygon 创建，现已推出测试网。

该平台上的某些数据将由 NFT 来表示，例如 用户 的 个人资料 会转变成个人资料 NFT；当用户关注某人 时， 将获得 Follow NFT。

这使得用户可将这些数据货 币化 并自由管理。例如，用户可以在 一个 加密钱包中持有多个个人资料 NFT ，出售代表粉丝关系的 NFT，或者通过使用 Follow NFT 来管理 DAO 投票 。

此外， 用户 将能够 创建 各 种 作品（publications） ， 如帖子和评论。用户还 可以 创建内容的镜 像 ，类似于推特上 的 转发。

该协议支持 IPFS 托管，用于视频、音乐和图像等大型文件的链上存储 。

Friends With Benefits（$FWB）

FWB 是一个 DAO ，将互联网上一群有相同爱好、话题、目标的人聚集在一起，共同来做音乐、开发项目、构想数字艺术、学习 Crypto 等。



FWB 最初在 Discord 服务器创建，加入 FWB 需要一份书面申请和一定的代币持有量，社区会对其进行审查和投票；代币持有人拥有对社区金库的治理权等权益。

自 2020 年 9 月作为一个社会实验开始，FWB 已经发展到近 2000 名成员，其社区推动了 Web3 的文化价值。DAO 成员已经推出了一个 token-gate 应用程序、一个 NFT 工具画廊、一个虚拟音乐工作室和一个实时社区仪表盘，此外还有一系列在世界各地举行的聚会。

FWB 的下一个项目是 FWB Cities，旨在扩大 DAO 的 I R L 足迹，与特定城市的空间、社区和经验合作，为 FWB 成员带来现实世界的好处。2021 年 10 月，Friends With Benefits 获 a16z 投资。

RSS3（$RSS3）

RSS3 融合了区块链技术和 RSS 协议，旨在构建一个灵活、高效、可扩展的去中心化信息分发协议，并以 DAO 的形式进行运行。



RSS3 通过内置的商业、推荐以及存储等机制，将关系、内容以及画像等数据返还给用户。RSS3 希望促进 信息 传递的高效、自由，保护数据安全且去中心存储，强调包 容 性。此外，通过分布式托管索引文件和内容文件 ， RSS3 让用户分布式控制自己的 数据 ，通过密钥对决定编辑文件 的权 利。RSS3 是 无平台 的 媒体，如果创作者出于某些原因要更换平台，只需要带着自己的 ID，迁移到新 的 平台上 ， 所有的内容、粉丝都会同步跟随迁移。

目前，RSS3 开放了 Early Incentive #3，共有 20,000,000 个 RSS3 代币奖励。在 12 个月内，可以选择不同的质押周期来质押任意数量的代币，即可根据质押的权重获得奖励。

ShowMe（暂无代币）

ShowMe 是一款 Web3 & NFT 订阅社交平台，隶属于 Gryffindor Labs。创作者可以通过灵活的订阅方式吸引和积累粉丝（进入俱乐部），包括免费、付费、持有 NFT 和 Token 订阅。其核心功能模块分别是订阅、NFT 会员和 NAAS（NFT-as-a-service）。



ShowMe 提出了创新的 Proof of NFT Achievements（PONA）概念。用户在平台上的所有行为都会被记录并保存为 NFT。并且用户每达成一个成就，就可以获得一个 NFT 徽章作为奖励。ShowMe 希望通过游戏化的社交 NFT 成就证明方式，帮助创作者对粉丝进行分层，以精准触达用户。

Mirror（$WRITE）

Mirror 是构建在 Arweave 上的去中心化内容发布平台，由 a16z crypto 前合伙人 Denis Nazarov 创建。



Mirror 从内容金融化的角度切入，提供了让每篇文章具有“NFT+治理”属性的平台，这些内容可以被投资、交易和治理。此外，Mirror 还集成了去中心化域名服务，内容发布后由用户使用密钥签名确认。在 Mirror 发表的文章均可免费存储在 AR 上，同时也可以将文章铸造为 NFT 供自己的粉丝收藏，使得创作者自己获得更多的收益。例如 Mirror 平台允许内容创作者针对单篇内容发起众筹，并支持由一枚 NFT 代表该文的所有权，资助人可使用加密货币购买该NFT 的份额支持或进行投资。



Matters（暂无代币）

atters Labs 成立于 2018 年，旨在创建一个更自由、更公平的创作者生态系统。Matters 分为以下几个模块：



Matters.News：提供了与 Web2 应用程序一样用户熟悉但同时有着 Web3 Dapp 强大功能的界面。其内容基于星际文件系统（IPFS）储存数据。目前 Matters.News 上有超过 80,000 名创作者和每月 600 万次的页面浏览量。

Traveloggers：被用作 Avatar 和笔记本的动态 NFT（10 分钟内预售售罄，现可在 Opensea 上交易）；它是第一个基于 Matters 的“日志”协议构建的 Dapp，允许用户按顺序就数字资产进行协作。

非小说写作奖：由 Matters 与文艺复兴基金会联合发起，以支持独立作家的写作。

空间：空间是将 NFT、Harberger 税和基本收入概念结合在一个开源社区。该功能将在2022年启动。



BBS Network（$BBS）

BBS 是一套去中心化的信息发布系统。任何人都可以在BBS系统上构建自己的社区以及代表社区的代币，并且将这个社区选择托管在不同的运营商的服务器上，从而构建一个属于自己的 BBS 生态系统。



社区可以由运营商代为托管，但是所有权在用户手上，也可以迁移到不同的运营商。由于开发在区块链上，BBS 留言板软件采用区块链技术作为公共数据库。这意味着所有 BBS 用户、内容和钱包都可以被恢复，永远不会被任何人审查、关闭、查封或修改（包括 BBS）。这就提升了 BBS 平台的防审查性，保证了内容信息的安全。

用户可通过售卖内容 NFT 及互动赚取 BBS。

BitClout（$DeSo）

BitClout 是稳定币 Basis 创始人 Nader Al-Naji 推出新型社交平台，主打概念是社交代币化。BitClout 对标 Twitter，并给推特 KOL 名人直接发行社交代币来吸引他们的加入。



BitClout 平台的原生代币是 $DeSo，平台上的创作者可拥有自己的 Creator Coin 并进行交易。用户可以用 $DeSo 购买创作者币。

DeSo 同时是 BitClout 的底层公链，专为社交应用量身定制。目前有 140 多个项目在 DeSo 上构建。

想要使用 DeSo 链或构建 DAPP 的人都必须持有 $DeSo，可用于创建个人资料、创建帖子、购买社交代币、购买 NFT、赠送钻石等等。

BitClout 由红杉资本、a16z、Coinbase Ventures 等投资。

LikeCoin（$LIKE）

LikeCoin 是一种用于去中心化发布的跨链协议和框架，坐落在 Cosmos 生态，用于构建媒体并将其桥接到 Web3。作为去中心化发布基础设施，LikeCoin 为内容创作者提供去中心化注册、去中心化奖励和去中心化编辑。



LikeCoin 不存储数据本身，而存储元数据——即有关内容作者、标题、发布日期和位置的信息。它还使用唯一且不可变的数字指纹标记每个条目：国际标准内容编号或 ISCN（类似于书籍的 ISBN）。

借助 LikeCoin 的区块链基础设施，跟踪数字指纹的任何变化，就可以知道内容是否被篡改。当涉及到具有历史意义的存档视频片段时，这可能会提供一个线索，即原始文件可能已以故意误导的方式重新编辑。

读到这里，相信大家对 SocialFi 领域代表性项目的模式、特点和发展阶段已有初步了解。马斯克掌舵后的推特是否会逐渐向 SocialFi 延伸触角？推特又是否会从中借鉴一二？

马斯克其实已经给出了“整改”推特的四点想法：

调整内容审核：推特审核机制可能会删除相关敏感话题，无法让用户自由发声。这有点倾向于将内容上链，为用户提供抗审查模式，用户发布出去的内容不会被随意删除。

这会比较像前文介绍的 Mirror 、Matters 、RSS3 、LikeCoin。

身份验证：推特上一些未经认证的虚假账号，会通过各种方式联系用户，实施诈骗行为。马斯克认为这种行为应该被打击。

这个想法或许可以结合链上身份 DID（如 ENS），将身份数据审核和确权，杜绝虚假账户、机器人的出现。

编辑按钮：马斯克认为应该将发布错误的推文增加编辑按钮。但推特此前会担心这些二次编辑后的推文会改变其原本含义。这也有点倾向于内容上链，将有关内容的、作者、发布日期和位置等信息进行链上确权。

这会类似于前文介绍的 Matters 、RSS3 、LikeCoin。

开源算法：将推特开源算法后，任何人都可以在 Github 上查找错误并提出更改建议。

那这样会不会提出一种新的治理方式，投票治理推特产品的更新和迭代，类似于现有的 DAO。这会比较像前文介绍的 BBS、Friends With Benefits、Lens Protocol。

不过，作为一个坐拥 2.17 亿月活、去年全年营收超 50 亿美元的超级平台，推特如果想打破现有的 Web2 广告收入模式，彻底 Web3 化，将社交网络的金融价值和 DAO 的治理精髓充分发挥，相信仍有很长的变革之路要走。