创始人中途离场、数万用户质疑指责，Azuki发生了什么？

“Emm...Crypto Phunk、Tendies、CryptoZunks 这些项目是我在创建 Azuki 道路上『学习』到的经验”。Azuki 的创始人 zagabond 在直播中的话音未落，Azuki NFT 的地板价格开始应声下跌。

Azuki NFT 自打诞生起，就夹带着各种各样的光环，收入最高的 NFT 项目，最快成为蓝筹的 PFP 项目，最有可能超过 BAYC 的 NFT 项目，等等等等。凝聚的社区，个性的品牌与充满创意的团队是 Azuki 能够突破一个又一个障碍成为现象级的文化的关键，可就在几天前这个耀眼的 NFT 项目因为创始人的过往一度跌落神坛。

质疑

两天前，zagabond 在 mirror 上发布了一篇名为《一个建设者的旅途（A Builder's Journey）》的文章，文中 zagabond 语气诚恳的阐述了自己创作 Azuki 的心路历程，最为重要的是他在文中提到他此前参与发行过其他三个 NFT 项目，Crypto Phunk、Tendies 和 CryptoZunks，虽然这些项目最终都以失败告终但是为他提供了丰富的项目经验。



Tendies 和 CryptoZunks 也许你没有听说过，可是“反叛军”Crypto Phunk 却红极一时，为了反对 LarvaLabs 对 Crypto Punks 的版权把控，一套全部手动“翻转”的 Punks 在去年出现在了众人的视野，人们对于去中心化的崇拜与 Web3 精神在 Crypto Phunks 体现的淋漓尽致，地板价也一度达到 3 个 ETH。随着 YugaLabs 宣布收购 Crypto Punks 之后，Phunks 的“反叛军”与 Tendies 和 CryptoZunks 一样变得悄无声息。



zagabond 的文章迅速在社交媒体上传播，人们似乎并不关心文中团队关于 Azuki 未来发展的计划，反而将目光聚集到 zagabond 个人的“创业史”（曾经放弃的 3 个项目中）。Azuki 社区成员都处于一头雾水的状态，大家不明白为什么 zagabond 要在市场情绪如此之差的情况下“自曝”黑历史，而大部分 NFT 玩家则对 zagabond 曾经匿名发布 NFT 项目的行为表示嗤之以鼻。NFT Kol ZachXBT 的评论更为直接：“翻译一下，就是我过去 rug（抽毯子）的三个项目”。受到整体市场行情的影响，舆论发酵更加难以控制“Rug Pull”成为了接下来几个小时 Azuki 的代名词，zagabond 的文章引起了 Azuki 持有人的第一次恐慌抛盘，地板价从 18ETH 跌至 10ETH 左右。各大 kol，社区，不同社交平台大家都谈论着 azuki 起起伏伏的地板价，情绪极速蔓延开来。

恐慌

直到 NFT 藏家 Andrew Wang 发推表示将在太平洋时间 5 月 10 日的上午 9 点 30 分举办对 Twitter Space 直播，届时将会邀请 zagabond 来解释到底发生了什么。彼时社区与市场呈现出了两级分化：一方面 Azuki 的支持者期待着 zagabond 及团队能给出合理的回答与利好的消息，另一方面众多质疑者则更加想在 Space 当面揭开包括 zagabond 或者 azuki 团队在当时还维持着的神秘的面纱。Azuki 交易量大幅上涨，地板价又从 10ETH 回升到了 16ETH 左右。双方翘首以待，实则“危机与机遇”并存的场景，有人期待那个“check your wallet”的 zagabond 能实现个人神化，有人想把这个已经神话了的 azuki 项目拉下凡尘。

北京时间 5 月 11 日凌晨 12:30，舞台搭好，各方就位，相信很多 NFT 玩家都是第一次看见规模如此大的场面，仅两分钟Twitter Space 涌进近七千人，加密世界的大 V 齐聚，大家似乎都把这场 Space 看作是 zagabond 个人或者说是 azuki 团队面向公众的一场新闻发布会，期待着 Azuki 团队能够带给大家怎样的惊喜。在 zagabond 开始回答主持人提出的问题时，Space 达到上万实时在线听众，甚至超过了 Azuki NFT 的发行数量。



在这场 Space 中 zagabond 似乎并没有准备好，在回应 Azuki 上涨的问题时 zagaboned 回答：“我们并没有想到 azuki 会发展的这么迅速，之前一直在专注于产品、社区、路线上。”，对于增加 Crypto Phunk 版税 zagabond 说：“嗯... 我们（团队）发现当时有很多人刷交易量，所以把 Crypto Phunk 的版税收入改掉了...”，当对提及后续对待此前三个项目时，他表示：“嗯...Crypto Phunk、Tendies、CryptoZunks 这些项目是我在创建 Azuki 道路上‘学习’到的经验”。



来自粉丝留言的一个个尖锐的问题让 zagabond 心态逐渐失衡，不停的重复“只是实验。一直在尝试学习。”很快引起了在座听众的不满。



“学习”这个理由显然无法让曾经持有那三个项目的持有者或者一些现场听众所接受，从而即使团队如今受到了实在的人身安全威胁，才选择“自曝”，但群众在巨大的愤怒和质疑情绪中，也无法与之共情。甚至 Andrew Wang 作为 Azuki 的持有者也被后排听众以及粉丝私信质疑，他是否有偏袒 azuki 团队的倾向所以才不断的向在场各位表达对 zagabond 安全的同情和担忧。

随后因为故障原因 zagabond 突然掉下发言区。听众一度认为对其滤镜破碎，zagabond 居然不堪重压，在上万人的面“逃离”新闻发布会现场。

随后的自由提问环节，场面也一片混乱。

踩踏

显然这是一场相对“真实”的发布会。zagabond 以及团队对这场本应如他所说“早已做好准备，但却大幅提前”的发布会，应对的很糟糕。Azuki 社区成员对 zagabond 的回答并不满意，原因是他没有给出后续的计划，也没有对 Azuki 的持有人有任何的表态。其他三个项目的社区和持有人也因为没有给予他们适当的利好消息或者转移合约和控制权，变得更加愤怒。一切情绪集中到顶端，直接导致 azuki 地板跌落到了现在的 7.39ETH。甚至大家觉得“zagabond，我甚至只需要你向其他项目诚恳的道歉，并且赔偿。”



后续 Azuki 创始人 Zagabond 也发推坦言他搞砸了这次直播，在官方的 Discord 也发出公告，将会把 CryptoPhunks、CryptoZunks 所有的收入（包括发售收入和版权收入）与智能合约私钥移交还社区，此外将 Tendies 的所有发售收入退还给已经铸造的持有人，之后 Zagabond 将全身心投入到 Azuki 的后续发展中。Azuki 近期将在纽约开展艺术家合作活动，同时团队也正在开发后续的衍生品包括（夹克和滑板等）。针对此次事件 Zagabond 也表示团队已经建立顾问与公关团队，不久之后会发出公告。



Azuki 作为一个没有融资的且不到 20 人的团队，能够做到如今可以说是非常成功的，他一度成为大家心目中超越 BAYC 生态的下一个候选者，每一次新消息的发放他们似乎都能精准的找到节奏，这也是将社区凝聚的重要原因，以至于很多人能够坚信 Azuki 在这次舆论中能再次找对方向。另一方面 Azuki 所代表的亚洲文化和由创始人 zagabond 树立的鲜明个性成为了一把双刃剑。



团队唯一站在台前的创始人 zagabond 成为了 Azuki 的灵魂，人们为他的行为买单，也对 Azuki 图片本身产生情感连结。仿佛大家一直期待他改变圈内格局，打破资本桎梏，变得自由。同样，在这场仓皇的 Space 中，zagabond 之前的人设崩塌殆尽，曾经“check your wallet”的高大，到如今发现他“只是个孩子”，多么耀眼的成绩也会因为个人的一些过往而瞬间逆转。这也暴露出当下 NFT 市场一直饱受争议的话题。

争议

NFT 是 Crypto 世界最为独特的一个分支，在金融属性和投资价值的外衣下包含的是文化与情感的内核。这也就意味着 NFT 实际上就是一个品牌，虽然大家向往一个去中心化的世界，但是带有文化属性的 NFT 与 DAO 的治理模式并未有很好的结合，主流的 NFT 项目仍然需要相对中心化的经营模式，来提高效率完成进度。但相对中心化的运营并不意味着与 Web3 理念相悖。



在 Azuki 的事件中，人们最难以理解的就是一个交易量常年占据前 3 的 NFT 项目为何如此不堪一击？如果连 Azuki 都以失败告终我们该如何看待 NFT 领域？



事实上，这并不是一个意外事件，它恰恰是 NFT 市场走向成熟的标志。不管是 NFT、传统的品牌还是艺人，因为舆论造成项目坍塌，或因为一段过往让明星失去光彩事情比比皆是。但是将负面的情绪转化为正面才是考验团队实力的关键，2018 年 Nike 因为将“不爱国 ”NFL 球员 Colin Kaepernick 作为代言人，引起了热议遭到抵制，Nike 的粉丝纷纷通过烧掉球鞋来表达愤怒，Nike 市值在几个小时之内蒸发 40 亿美金。当焚烧球鞋视频逐渐增多时，他们选择了发布焚烧鞋子的教程，“引导”用户如何正确焚烧 Nike 球鞋，化解危机。



我们仍然处于 Web2 和 Web3 的连接点，相信大部分人能够接受中心化团队，但并不能接受在公关或其他层面上不专业的团队。像 Azuki 这样营收几乎过亿的项目，能够超过大部分的传统上市公司。这与他们运营思路与团队个性息息相关。但是他们在做好品牌的同时缺少了组织内部应有的公关团队，面对高额的回报率的同时完善团队内部的基本架构才是对社区负责的表现，zagabond 事件不意味着 Azuki 再无希望，高喊着让 zagabond 离开也并不是问题的关键，但他的的确确给了包括 Azuki 团队在内的更多创业者以警醒。归根结底在 web3 的世界里，一个充满创意的团队会带来更多的机遇，一个成熟的团队会决定它是否长久。