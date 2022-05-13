8400万美元撬动400亿金融帝国，UST崩盘始末

1997 年，传奇金融杀手索罗斯和他的巨鳄盟友围猎东南亚泡沫市场，大量抛售泰铢并迅速耗尽了泰国央行 300 亿美元外汇储备，最终迫使泰铢实行浮动汇率制，将东南亚国家进一步推入金融危机深渊。

2008 年，华尔街投行巨头雷曼兄弟因大量次信贷坏账出现敞口，负债净额远超公司市值数倍，被迫在纽约南区联邦地区法院提交破产申请，险些摧毁整个现代金融系统。

这些史诗般的资本对决故事在过去十几年里传遍世界的街头巷尾，成为历史的标志性事件，被人们当作教科书反复研习。但谁会想到，同样的故事竟然在仅有 10 年发展史的加密市场再次上演，并通过链上痕迹在所有人面前进行「实时转播」。

5 月 10 日，Terra 生态的原生算法稳定币 UST 因资本围猎和债务危机，出现严重脱锚事件，最低跌至 0.6 美元。这个 TVL 近 200 亿美元的第二大公链生态，在短短 2 天时间同时重演了泰铢和雷曼的恐怖灾难。

Margin Call：UST 崩盘生死时速

Terra 作为加密市场第二大公链生态，一直是一个饱受争议的对象。一方面，通过 Luna-UST 双币机制，Terra 生态成功将自己的算法稳定币 UST 推广到整个加密市场，迅速提升 Luna 的价格和市值；一方面其用于推广 UST 的「宣传机器」Anchor Protocol 则饱受诟病，普遍被认为是不可持续的「庞氏骗局」。

长期以来，Luna 的支持者和质疑者都显得非常极端。支持者们称自己为「Lunatics」大军（中文意为「疯子」），每天在推特等社媒平台上攻击和扫荡批评 Luna 机制的言论；质疑者则以「庞氏」为由，扳指期待着 Luna 崩盘之日的到来。这样一个极富「张力」的生态，很难被投机者忽视，这些资本杀手始终关注着行业风向，等待着最佳的猎杀时刻。

在美联储宣布再次加息 50 个基点后，机会终于来了。5 月以来，纳斯达克指数持续下滑，市场对宏观形势的反应极度悲观，比特币价格也连续数日下跌近 10%，恐慌情绪在整个加密市场迅速蔓延。而 Terra 生态核心团队 LFG（Luna Foundation Guard）则宣布将在 5 月 8 日调整 UST-3Crv 流动性池（UST 主要链上交易场所），为组建自己强大的 4Crv 池做准备。

种种条件为资本围猎制造了一场完美的风暴，于是在 5 月 8 日的晚上，币圈巨鳄们悄然展开了自己布局已久的「围剿计划」。

第一阶段：利用 UST-3Crv 池撤资间隙展开攻势

5 月 8 日凌晨，LFG 因需要为组建 4Crv 池做准备，从 UST-3Crv 池中撤走了 1.5 亿美元的 UST 流动性，这时 UST-3Crv 池 TVL 在 7 亿美元左右，想要耗干 UST 流动性居然只需要 3 亿美元左右。

约 10 分钟后，一个新地址突然将 8400 万美元的 UST 抛售，严重影响了 3crv 池平衡。

为了保持 UST-3Crv 池流动性的平衡，LFG 又从资金池里撤走了 1 亿美元的 UST。

这时，推特上开始出现谣言，称此次抛售是 LFG 在自导自演，Terra 创始人 Do Kwon 立刻在推特上作出回应。



没过多久，多个巨鲸帐户开始不断在 Binance 抛售 UST，每笔交易金额都是百万美元级别。

受到抛售影响，UST 开始出现脱钩，这时疑似 Jump Trading（UST 做市商）的地址抛售了大量 ETH 以买入 UST，试图稳定 UST 的锚定。

截至目前，该地址为维护 UST 锚定，出售了超 5 万枚 ETH，地址上当前只剩下不到 13 枚 ETH。

直到这时，攻击主要通过 UST-3Crv 池完成，涉及金额在 3 亿美元左右，如果 LFG 40 亿美元的 4Crv 池在此次攻击之前组建好的话，上述攻击是无法凑效的。

第二阶段：Anchor 资金因恐慌情绪大量出逃

因 8 日凌晨的小型脱钩事件，恐慌情绪在 UST 和 Luna 持有者之间快速蔓延。从 5 月 8 日开始，大量锁在 Anchor 中的 UST 流入市场，进一步造成 UST 的抛压。

在此期间，LFG 宣布「贷出」自己 7 亿美元的比特币储蓄，用于维护 UST 的稳定。

但根据 Do kwon 的说法，UST 在 0.95 美元以上并不算脱钩，因此不会在这个阀值之上动用比特币。

这也解释了为什么 UST 在 8 日出现脱钩后始终没有回到 1 美元锚定。



但 LFG 没想到，UST 长期无法回归锚定给市场带来了极大的负面情绪，从 Anchor 里出逃的 UST 开始大规模抛售，UST 锚定跌破 0.95 美元阀值。LFG 被迫开始清算比特币储蓄，这时 Do Kwon 再次发推：「正在调动更多资金」。

随后，一个以「0x599」开头的地址开始大规模吸收市场上流通的 UST，金额超 2 亿美元。

这也迅速使 UST-3Crv 池重新平衡，但比特币清算却进一步驱动了其价格的下跌，市场情绪持续恶化，导致 Luna 出现大规模清算，UST 抛压进一步增加，UST-3Crv 池很快又陷入了失衡状态。

5 月 10 日早晨，Jump Trading 和 LFG 可能是意识到问题不太对劲，不再出售比特币储蓄以保护锚定，任凭事态恶化，UST 一路暴跌至 0.6 美元。尽管后来锚定价格有所回升，但 Curve 平台 UST-3Crv 池比例仍然严重倾斜，比例一度为 91.37%/8.63%。

第三阶段：幕后交易，机构救场谣言开始传播

在 UST 触发死亡螺旋的「惊悚 2 小时」后，开始有传言称 Jump、Alameda 等机构达成了某些幕后交易，并准备投入 20 亿美元开始救场。随后，一个以「0x6c」开头的地址的确收到了 20 亿美元的转账，但并没有太大的动作，该地址也尚未看出与 UST 事件有关联。

今晨，有关 LFG 融资的消息再次传出，据消息人士透露，LFG 正在向机构寻求帮助，希望筹集 10 亿美元来支持 UST。据 The Block 研究员 Larry 表示，目前了解到的融资细节是：目前 Jump Trading、Celsius，以及 Jane Street 已经同意了这笔融资，承诺金额约 7 亿美元，Alameda Research 尚未同意。机构的条件是以 50% 的价格折扣拿到 LUNA 现货，锁仓一年，一年后按月线性解锁。但同时 Larry 强调，这笔融资尚未确认，一切都有可能发生变动。

监管阴影：螳螂捕蝉，黄雀在后

尽管当前关于 UST 脱锚的言论都是猜测，但我们还是找到了市场上极为可靠的信息。在 5 月 10 日早晨，著名宏观投资者、Real Vision 创始人 Raoul Pal 就 UST 脱锚采访了 Terra 创始人 Do Kwon，虽然对话内容尚未播出，但在随后的 Bankless 采访中，Raoul 还是透露出了此次事件中的一些细节。

「很简单，UST 出现了脱钩，Jump Trading 作为 UST 做市商，被迫出售自己的 ETH 来购买 UST，随后 LFG 也被迫清算自己的比特币持仓」，在谈到 UST 脱锚时，Raoul 简短地解释了事件经过，并马上补充道：「这就是一次典型的 Margin Call，就好比有人拍了拍 Luna 的肩膀说『把我的抵押品还给我』，类似事情在传统金融里每天都在上演」。

的确，此次触发 UST 死亡螺旋的金额不超 3 亿美元，目前造成的也只是数十亿的规模，这和传统金融相比，的确是小巫见大巫。但最让人不可思议的是，它竟然发生在众目睽睽之下，这在传统金融世界里是极为罕见的。感谢区块链，我们有幸见证了加密发展史上首次大规模「泰铢+雷曼」事件。

其实律动在此前《算法稳定币的魔戒梦：LUNA 之后，不会再有下一个 UST》和《对话 Luna 创始人 Do Kwon：UST 的比特币赌局》二文中，就已阐释了 UST 和整个算稳市场的背书困境，以及 UST 自己的应对策略。

而这次 UST 严重脱锚也并不是 Luna 第一次触发死亡螺旋，在去年 5.19 时，UST 同样出现严重脱锚，价格下跌至 0.85 美元，最终在 LFG 的抢救下，Luna 和 UST 才得以存续发展。此后，LFG 为了防止类似事件再次发生，做出了一系列的改变，其中就包括 UST 的新背书机制。

事实上，购买 比特币 和其它 L1 公链的原生 Token 作为背书并不是错误的选择，但要实现这一新机制的完全交付，则是需要一段时间的。倘若 LFG 40 亿美元的 4Crv 池得以组建，像这样的崩盘事件或许根本不会发生。但可惜的是，市场并没有留给 Do Kown 这位 Luna 狂人足够的救赎机会，Luna 此次崩盘，是输给了时间。

资深的 DeFi 玩家应该知道，这次 UST 脱锚的影响或许不会只停留在 Terra 生态，就像雷曼兄弟破产一样，Luna 生态的崩塌可能波及到整个加密市场。但在 Raoul 等很多人看来，此次脱锚事件最恶劣的影响，其实是在监管层面，加密巨鳄们的这次「螳螂捕蝉」，也很可能招来了背后的「监管黄雀」。

我们知道，各国央行近年来都在大力普及自己的数字货币（CBDC），作为「算稳头牌」的 UST 以这样的方式出圈，无疑是送给了监管机构一个再完美不过的借口。先放下 UST 是否能重拾信心的问题不说，此前关于「UST 脱锚可能引来监管」的言论已开始在推特上广为传播，引起不少人的担忧。

果然监管的风口在事发当晚就到来了。据律动消息，5 月 10 日在国会山的会议上，美国财政部长耶伦谈到加密市场中美元 Stablecoin 的监管，耶伦认为，美元 Stablecoin 监管的立法迫在眉睫，「这个领域增长迅速，并随之带来巨大风险，众所周知，今天 Terra UST 经历了一轮下跌」。

毫无疑问，UST 的崩盘再次给整个算稳赛道蒙上了一层监管阴影，现在我们必须去思考，各国监管机构是否会就此向稳定币展开「监管围剿」？未来的加密市场是否会失去「主权自由」？

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