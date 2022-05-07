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解读Layer2现状：近期资金量并未大量增加，去中心化程度有待提升

PANews
2022-05-07 10:38
作者：蒋海波
随着Optimism发币并开展空投，Layer 2项目们再次吸引了大家的关注。
以太坊作为最安全、去中心化程度最高的Layer 1区块链之一，这就意味着在可扩展性上需要做出一定让步。以太坊主网每秒只能处理约15笔交易，大量的使用需求使网络变得拥堵，高昂的费用将部分潜在用户排除在外。
Layer 2是以太坊的一类扩容解决方案，通过定期向以太坊主网提交交易包，以拥有和以太坊主网类似的安全性和去中心化程度。Layer 2只处理扩容，将最终证明发布到Layer 1，而安全性、数据可用性和去中心化均由Layer 1维护。如果大量的交易由Layer 1转向Layer 2，Layer 1的交易拥堵也将得到缓解。

进展

在分片实现之前，Layer 2是在不牺牲去中心化和安全性的条件下，实现更高的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途径。早在2020年，Vitalik就提出了“以Rollup为中心的以太坊路线图”，并认为应该将Rollups（以及Plasma和Channels）作为中短期内的扩容策略。
Rollups也被官方认为是以太坊扩容的首选Layer 2解决方案，通过将数百个交易汇总到Layer 1的单个交易中，来实现扩容并降低gas费。根据如何将交易数据发布到Layer 1上，Rollups又分为两类——Zero-knowledge（ZK） Rollups和Optimistic Rollups。
顾名思义，Optimistic Rollups是“乐观的”，默认假定交易都是有效的。如果怀疑交易无效，可以通过欺诈证明（Fault Proof）进行检查。ZK Rollups则采用了有效性证明（Validity Proof），生成可用于证明交易有效性的加密证明，交易在链下计算，然后将压缩数据提供给以太坊主网作为交易有效性的证明。
Ethereum.org（由太坊基金会资助）上列出了一系列Layer 2解决方案，包括通用型的Arbitrum One、Optimism、Metis Andromeda、Boba Network，以及用于特定应用的dYdX、Loopring、zkSync、ZKSpace。
Arbitrum、Optimism、Metis Andromeda、Boba Network均采用的Optimistic Rollup技术方案，dYdX、Loopring、zkSync、ZKSpace采用的ZK Rollup。这也是目前应用最广的8个Layer 2解决方案。
理想情况下，Layer 2继承了Layer 1的安全性，但是因为很多项目还是实验性质的，主网上线不到一年时间，很多项目仍存在一定的中心化问题。
Arbitrum允许白名单参与者提交欺诈证明，即验证过程需要假定至少有一个诚实的白名单验证者。如果这些验证者集体出现故障，用户无法参与出块，资金将无法提取。
Optimism在升级到“EVM equivalent” OVM 2.0后，原有的欺诈证明系统被禁用，而新的系统正在构建中，因此更加的中心化，能够允许无效的状态根。若验证者集体出现故障，用户同样无法提取资金。Metis Andromeda、Boba Network基于Optimism的代码分叉而来，也存在同样的问题。
dYdX采用ZK-STARKS方案；Loopring、zkSync、ZKSpace采用ZK-SNARKS方案，但需要被信任的初始化（Trusted Setup）。若验证者出现故障，它们均可通过无需信任的方式让用户提取资金。

应用现状

根据L2BEAT的数据，截至5月1日，各个Layer 2上的总锁仓量之和约为58.9亿美元，在过去180天内增加了18.8%；若以ETH本位计算，则增加了99.4%。
如果将时间拉近到最近90天，TVL在这段时间仅增加了4.7%；若以ETH本位计算，则只增加了2.9%。说明Layer 2上的资金在最近3个月内并未出现大规模的增长，而过去180～90天内的增长也可能部分来自于新的Layer 2方案的上线。
带动Layer 2上TVL的主要是Arbitrum，33.5亿美元的锁仓量占据所有Layer 2的56.9%。Arbitrum已让用户为生态体验奖励活动Arbitrum Odyssey进行投票，快照时在Arbitrum网络上余额大于0.0002 ETH的地址有资格参与投票。
Loopring、Metis Andromeda、Boba Network均已经发行平台币，平台币与TVL之比分别为LRC 60.87%、METIS 37.31%、BOBA和OMG 49.77%，平台币占比较高。虽然dYdX也已发币，且平台具备盈利能力，但是并未将收益分配给平台币的持有者，DYDX也存在于以太坊主网上。

费用

理论上，Rollups能够将数百笔交易汇总到Layer 1的一笔交易中，也就能够上百倍地节省gas费。从用户的角度，低gas费和交易的快速确认是用户最主要的需求。在体验过的几种Layer 2方案中，交易的确认速度都相对较快。
在实际中，各个解决方案之间的gas费存在一定差距。根据5月3日L2Fees.info的数据，在以太坊主网发送ETH需要花费约4.13美元、swap交易需要约20.65美元gas费。Metis Network的gas费最便宜，发送ETH只需要0.02美元，swap交易需要0.15美元，在4月12日的升级之后，Metis将交易数据保存到了链外。之后是采用ZK Rollup的Loopring和ZKSync。Arbitrum One的gas费相对比较贵，发送ETH需要0.93美元，swap交易需要1.29美元。

生态系统

在主要的Layer 2生态中，Arbitrum具备先发优势，最早允许开发者自行搭建应用（虽然Optimism更早上线主网），也有更多的资金和合作应用，Arbitrum官方网站https://portal.arbitrum.one/上显示的生态系统项目共有177个。在实际应用中，SushiSwap、GMX、Curve带来的资金量较多。
Optimism也是一个通用型Layer 2，其官网公布的生态系统项目共118个。目前，Optimism主要依赖于Synthetix及其生态项目，Synthetix自身是Optimism上TVL最高的项目，SNX也是Optimism上占比最高的资产，其生态中的期权协议Lyra也是最具代表性的期权协议之一。在Optimism上的Uniswap V3中，LYRA、AELIN、THALES、SNX的流动性均能排进前十。
dYdX是专为衍生品交易而设计的，也是最具代表性的去中心化衍生品交易协议。根据官网数据，截至5月3日，dYdX的未平仓合约价值9.5亿美元，过去24小时交易量为7.38亿美元，交易订单115625笔。
Loopring是一个ZK Rollup交易所和支付协议，曾经是订单簿DEX的代表，后续也增加了AMM DEX。截至5月初，近期Loopring上每天的交易量在600万美元左右，AMM占据绝大多数。
Metis上已经诞生出一系列DeFi项目，包括DEX类的NetSwap、Tethys Finance、Hermes Protocol以及用于稳定币交易的Hummus Exchange，收益聚合器Starstream，借贷协议Agora，也集成了跨链桥Synapse。但是，过去一个月，多个协议中的资金都出现了明显的下降，Tethys Finance、Hermes Protocol、Starstream、Beefy Finance、Agora、Drachma等协议的TVL跌幅在50%以上。
Boba Network面临着类似的问题，整条链上的TVL与高点相比下降约90%。即使是在“WAGMI”激励计划的作用下，Boba上资金量最多的项目OolongSwap也只有2700万美元的流动性。
zkSync是由Matter Labs打造的ZK Rollup平台，zkSync 2.0支持EVM兼容性，由zkEVM提供支持。zkSync已经完全开源，也是比较被看好的Layer 2方案之一。目前官网上公布了92个生态系统项目，部分项目已经部署到了测试网中。订单簿DEX ZigZag Exchange已部署到zkSync主网中。
ZKSpace包括三个主要部分，分别是采用ZK Rollup技术的ZKSwap V3、支付服务ZKSquare和NFT市场ZKSea。ZKSwap的运行时间较长，目前ZKSwap V3的流动性约5300万美元。

小结

虽然近期对Layer 2的讨论很多，但并未发现大量资金转移到Layer 2上，各个Layer 2方案的TVL之和在过去90天仅增加了4.7%。Metis Andromeda和Boba Network都经历了严重的资金出逃。Loopring、Metis Andromeda、Boba Network这类已经发币的，平台币在TVL中的占比较高。Optimism已经公布空投方案，可能在空投之后，能够吸引更多资金转移到Layer 2中。
虽然理论上Layer 2能够继承以太坊主网的安全性，但是从各个Optimistic Rollup方案的实施来看，目前并未实现完全的去中心化，需要依赖于白名单参与者。若白名单参与者集体作恶，可能导致用户资金丢失。
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