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币安早报：6月27日要闻一览
币安
2022-06-28 00:30
社群动态：
1.预测：汽车区块链市场将在四年内超过15亿美元；
2.交易聚合平台 Unizen 获 Global Emerging Markets 2 亿美元「投资承诺」；
3.数据：上周数字资产投资产品净流出近4.23亿美元，创下历史新高；
4.Messari基金持仓分析报告：上半年基金偏向智能合约平台和DEX；
5.分析师：萨尔瓦多的比特币持仓价值已下跌53%；
6.赵长鹏：加密市场价格波动是正常的。
产业要闻：
1.三星资管推出元宇宙概念ETF，将于7月7日在港交所上市；
2.华尔街日报：传统对冲基金正在做空稳定币USDT；
3.摩根士丹利：若以太坊转为PoS，GPU需求可能会放缓；
4.加密经纪商Voyager Digital宣布向三箭资本发出违约通知；
5.Binance Labs 已开放第 5 季孵化计划申请；
6.数据：灰度比特币持仓量下降至63.7万枚，达到2020年12月以来最低；
7.澳元稳定币A$DC已被用于购买该国代币化碳信用额度。
政策法规：
1.美国SEC主席：所有加密货币中，只有比特币属于商品；
2.法国金融稳定高级委员会：加密货币风险增加表明需要监管；
3.尼日利亚央行行长：CBDC确保尼日利亚在日益数字化的世界中保持竞争力；
4.卡塔尔正研拟 CBDC 发行计划；
5.伊朗央行计划在2个月内推出加密里亚尔的试点。
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