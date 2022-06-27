宏观市场表现：加密货币总市值为9,630.36亿美元；24小时交易量：536.67亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21,414.52美元，24小时内上涨0.04%；ETH现报价格1,231.89美元，24小时内下跌0.96%；BNB现报价格239.50元，24小时内上涨0.04%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：USTC，现报价格为0.0203956美元，24小时内上涨83.16%；QLC，现报价格为0.0000004美元，24小时内上涨50.00%；LUNC，现报价格为0.0000770美元，24小时内上涨30.97%。

跌幅榜：TRU，现报价格为0.0757美元，24小时内下跌13.09%；WABI，现报价格为0.0000016美元，24小时内下跌11.11%；WNXM，现报价格为14.23美元，24小时内下跌11.01%。

成交量：USDT，24小时内成交量达486.32亿美元；BTC，24小时内成交量达199.77亿美元；ETH，24小时内成交量达130.52亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前为14），等级为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.92%，空单占比50.08%，多空单比例为1%。（数据来源：Coinglass）