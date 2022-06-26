宏观市场表现：加密货币总市值为9,635.47亿美元；24小时交易量：482.22亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21,406.48美元，24小时内下跌0.08%；ETH现报价格1,243.42美元，24小时内上涨1.47%；BNB现报价格239.40元，24小时内上涨0.25%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：SPELL，现报价格为0.00117美元，24小时内上涨37.65%；TRU，现报价格为0.0882美元，24小时内上31.84%；AUTO，现报价格为319.50美元，24小时内上涨23.92%。

跌幅榜：YFII，现报价格为1,339.00美元，24小时内下跌11.94%；IDEX，现报价格0.07551美元，24小时内下跌11.87%；OG，现报价格为3.318美元，24小时内下跌10.03%。

成交量：USDT，24小时内成交量达349.70亿美元；BTC，24小时内成交量达169.08亿美元；ETH，24小时内成交量达112.47亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为14），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）