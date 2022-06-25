宏观市场表现：加密货币总市值为9,610.11亿美元；24小时交易量：632.42亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格21,411.62美元，24小时内上涨2.04%；ETH现报价格1,225.27美元，24小时内上涨5.28%；BNB现报价格238.60元，24小时内上涨1.71%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：WNXM，现报价格为17.14美元，24小时内上涨64.02%；IDEX，现报价格为0.08546美元，24小时内上48.94%；YFII，现报价格为1,521.00美元，24小时内上涨37.38%。

跌幅榜：GO，现报价格为0.0000005美元，24小时内下跌13.56%；ARPA，现报价格0.04034美元，24小时内下跌7.05%；RAMP，现报价格为0.0431美元，24小时内下跌5.48%。

成交量：USDT，24小时内成交量达457.45亿美元；BTC，24小时内成交量达245.56亿美元；ETH，24小时内成交量达163.75亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为11），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）