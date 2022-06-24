宏观市场表现：加密货币总市值为9,335.69亿美元；24小时交易量：627.23亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格20,984.17美元，24小时内上涨1.54%；ETH现报价格1,162.41美元，24小时内上涨5.04%；BNB现报价格234.70元，24小时内上涨4.13%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：YFII，现报价格为1,140.0美元，24小时内上涨78.68%；ARPA，现报价格为0.04424美元，24小时内上涨48.66%；GO，现报价格为0.0000006美元，24小时内上涨34.88%。

跌幅榜：ONE，现报价格为0.02438美元，24小时内下跌10.20%；BEL，现报价格为0.939美元，24小时内下跌9.88%；VGX，现报价格为0.415美元，24小时内下跌8.99%。



成交量：USDT，24小时内成交量达446.12亿美元；BTC，24小时内成交量达257.87亿美元；ETH，24小时内成交量达144.45亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前同为11），等级仍为极度恐慌。



注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.95%，空单占比49.05%，多空单比例为1.04%。（数据来源：Coinglass）