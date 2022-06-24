币安早报：6月23日要闻一览

社群动态：

1.数据：6 月 14 日以来矿工比特币储备减少 18251 枚；

2.比特币矿企ACDC投入运营其首个太阳能挖矿中心；

3.日本虚拟IP公司Brave group Inc.完成1000万美元融资，Dawn Capital等参投；

4.ProShares 推出的「Short Bitcoin Strategy ETF」第二个交易日交易量达 3500 万美元；

5.TRON DAO Reserve 再次买入 1000 万美元 USDD 与 TRX。

产业要闻：

1.币安宣布与葡萄牙足球传奇人物C罗签署独家合作协议，推出系列NFT；

2.西班牙裔连锁超市Cardenas Markets将安装加密货币ATM；

3.币安：我们有责任在艰难的市场中保护用户和行业参与者；

4.玛氏公司为旗下品牌德芙提交NFT和元宇宙相关商标申请；

5.豪车品牌宾利计划于 9 月在 Polygon 上发行限量版 NFT；

6.北美首只比特币ETF出现创纪录的5亿美元单日资金流出；

7.Nexo 聘请花旗集团为其收购计划提供建议。

政策法规：

1.美联储主席鲍威尔：对稳定币、数字金融市场进行监管的时代已经到来；

2.西班牙财政部考虑推出具有余额报告的新加密税收模型；

3.俄罗斯将测试使用数字卢布进行房地产交易结算；

4.印度多家银行正共同开发贸易融资的概念验证区块链项目；

5.新加坡金管局：将对加密行业不良行为采取“强硬措施”；