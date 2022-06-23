宏观市场表现：加密货币总市值为9,151.90亿美元；24小时交易量：663.94亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格20,673.92美元，24小时内上涨1.44%；ETH现报价格 1,105.93美元，24小时内上涨1.73%；BNB现报价格225.40元，24小时内上涨5.08%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：BEL，现报价格为1.046美元，24小时内上涨34.10%；RNDR，现报价格为0.602美元，24小时内上涨34.08%；AGLD，现报价格为0.383美元，24小时内上涨27.67%。

跌幅榜：VGX，现报价格为0.456美元，24小时内下跌17.09%；SNX，现报价格为3.129美元，24小时内下跌7.70%；PHB，现报价格为0.0000055美元，24小时内下跌5.95%。

成交量：USDT，24小时内成交量达473.20亿美元；BTC，24小时内成交量达295.59亿美元；ETH，24小时内成交量达153.80亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前同为11），等级仍为极度恐慌。



注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）





BTC多空比：24小时内，多单占比49.66%，空单占比50.34%，多空单比例为0.99%。（数据来源：Coinglass）