币安早报：6月22日要闻一览

社群动态：

1. 赵长鹏：加密货币价格崩溃“最糟糕的部分可能已经结束”；

2.Arcane：矿工已经开始抛售他们持有的比特币；

3. 以太坊基金会宣布弃用 Kiln、Rinkeby 和 Ropsten 测试网，专注维护 Goerli 和 Sepolia 测试网。

产业要闻：

1. 电商巨头 Shopify 为商家提供一种通过 NFT 与顾客建立联系的新方式；

2. Binance Connect 与Trust Wallet 达成合作，推动更多Web3用户使用加密资产；

3.消息人士：Binance.US 正在寻求以 45 亿美元估值筹集至多 5000 万美元额外资金；

4.eBay 收购 NFT 交易平台 KnownOrigin；

5.奢侈品牌Gucci已提交5项NFT和元宇宙相关商标申请。

政策法规：

1. 鲍威尔被问及加息100个基点的可能性时表示永远不会排除任何幅度的加息；

2.美联储主席：正在考虑美国证交会对数字资产的决定；

3.印度委员会将考虑对加密交易征收销售税；

4.CFTC 主席正在寻求扩大该机构在加密市场的职权范围；

5.SEC 专员公开反对对加密货币公司进行救助。