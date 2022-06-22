Voyager Digital：Three Arrows Capital 的贷款敞口包括 15,250 枚 BTC 和 3.5 亿枚 USDC

加密货币经纪商 Voyager Digital 与 Alameda Research 就先前披露的信贷安排达成最终协议，Voyager 同时宣布其可能因未能偿还贷款而向 Three Arrows Capital 发出违约通知，对应的贷款敞口包括 15,250 枚 BTC 和 3.5 亿枚 USDC，要求在 2022 年 6 月 24 日之前偿还 2,500 万 USDC，随后要求在 2022 年 6 月 27 日之前偿还 USDC 和 BTC 的全部余额。Three Arrows Capital 未能在这些指定日期之前偿还任何一个请求的金额都将构成违约事件，Voyager 正在与公司的顾问就可用的法律补救措施进行讨论。Foresight News 此前报道，Voyager Digital 与 Alameda Research 签署协议以获得 2 亿美元及 1.5 万枚比特币的信贷额度。（Foresight News）