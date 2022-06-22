宏观市场表现：加密货币总市值为8,914.11亿美元；24小时交易量：622.76亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格20,470美元，24小时内下跌3.44%；ETH现报价格1,094美元，24小时内下跌5.22%；BNB现报价格216.00元，24小时内下跌2.61%。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

涨幅榜：PUNDIX，现报价格为0.484美元，24小时内上涨31.88%；YFII，现报价格为569.00美元，24小时内上涨23.43%；PERP，现报价格为0.748美元，24小时内上涨18.53%。

跌幅榜：LDO，现报价格为0.527美元，24小时内下跌14.03%；TORN，现报价格为18.41美元，24小时内下跌13.07%；MLN，现报价格为23.70美元，24小时内下跌10.90%。

成交量：USDT，24小时内成交量达669.81亿美元；BTC，24小时内成交量达284.27亿美元；ETH，24小时内成交量达144.51亿美元。（数据来源：币安。币价截至编辑撰稿时。）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前为9），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）